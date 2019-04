중구보건소, 9월까지 3ZERO 건강홍보관 운영

울산 중구보건소가 지역 내 공공기관에 근무하는 직장인들의 건강한 생활을 지원하기 위해 지난 2015년부터 진행했던 3ZERO 건강홍보관을 올해도 운영한다.

중구보건소는 정신건강복지센터, 고혈압·당뇨병 등록교육센터 등과 연계해 9일 울산우체국에서 직원 233명과 우체국 방문 구민 등을 대상으로 3ZERO(No smoking, No Obesity, No stress) 건강홍보관을 운영했다.

3ZERO(No smoking, No Obesity, No stress) 건강홍보관은 당초 2015년부터 우정혁신도시 공공기관 내 직장인들을 위해 실시된 것으로, 낯선 환경에서의 적응과 업무 스트레스 해소를 위해 추진돼 왔다.



특히, 지난해부터는 혁신도시 내 공공기관을 비롯해 지역 내 공공기관 전체로 대상이 확대됐으며, 이에 따라 지역 내 13개 공공기간 가운데 울산광역시 시설관리공단 등 총 8개소에서 건강홍보관을 운영하게 됐다.올해 5년차를 맞은 3ZERO 건강홍보관 사업은 보건소를 방문하기 어려운 직장인을 위해 직접 사업장에 홍보관을 설치해 기관별로 연 1회 운영된다.이날 운영된 3ZERO 건강홍보관에서는 금연클리닉, 체성분 측정과 상담 등의 비만예방과 신체활동, 나트륨, 당, 지방 줄이기 등 영양 상담, 바른 잇솔질법과 튼튼치아 관리 요령 등 구강보건, 혈압·혈당 관리, 스트레스 검사와 상담 등을 제공했다.중구보건소는 지난 2015년 한국동서발전과 한국산업인력공단 등 3개 공공기관에 시범사업으로 3ZERO 건강홍보관을 운영한 뒤 2016년 8개 기관 950여명, 2017년 8개 기관 1,000여명, 지난해 8개 기관 1,122명을 대상으로 사업을 진행해 왔다.보건소 관계자는 “이번 홍보관 운영을 통해 참여 기관의 직원들이 업무 스트레스에서 잠시 벗어나 건강에 대해 생각해 보는 기회를 가지고, 직장 내 건강생활실천 분위기를 조성과 올바른 건강생활습관을 형성할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.

