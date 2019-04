[톡톡 잉글리시] A bed of roses 근심 없는 생활

A : How come you are so popular with girls?

Most of them at the party seemed to like you.

너는 어째서 여자들에게 인기가 있니?



그 파티에서 그들 대부분이널 좋아하는 것처럼 보였어.B : I’m not sure, but I guess my pick-up linesworks for them better than yours.나도 확실하지 않지만, 나의 유혹하는 말들이너의 것보다 더 잘 통하는 것 같다고 생각해.A : buddy! If possible,share your secret with me.친구야! 가능하다면,너의 비결을 내게 공유해줘.B : It’s all up to how desperate you are.그것은 네가 얼마나 절망적인지에 달려있어.A : Alright! I’ll take that as a positive sign.I’m pretty desperate!좋아! 나는 그것을 긍정적인 사인으로받아들일게. 나는 꽤 절망적이거든!

