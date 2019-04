A : Ladies and gentlemen!

Please calm down and

remain in your seats.



신사 숙녀 여러분! 조용히 해주시고자리를 지켜주십시오.

B : but we all want to know why

the president decided to resign

from the company yesterday.



왜 사장님이 어제 사임하기로결정했는지 알고 싶습니다.

A : I have no clue, so I’d like you to

hold your fire until he makes a

public announcement this Friday.

그래서 이번 금요일 공표하기 전까지

논의를 삼가 하길 원합니다.

B : A lright.

알겠습니다

