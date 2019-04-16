|¡ã ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øÀÌ ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾çÀü¹® ÀÓ»ó½ÃÇè¼öÅ¹±â°ü(CRO) ³ëº¸ÅØ°ú ´Ù°¢ÀûÀÎ ¿¬±¸ Çù·ÂÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øÀÌ ½Å¾à °³¹ßÀÇ ÇÙ½ÉÀÎ ÀÓ»ó½ÃÇè ¿ª·®À» ³ôÀÌ±â À§ÇØ ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾çÀü¹® ÀÓ»ó½ÃÇè¼öÅ¹±â°ü(CRO) ³ëº¸ÅØ°ú ´Ù°¢ÀûÀÎ ¿¬±¸ Çù·ÂÀ» ÃßÁøÇÑ´Ù.
¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø(º´¿øÀå Á¤À¶±â)°ú ³ëº¸ÅØÀº 16ÀÏ ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø º»°ü ºÎ¼Ó¿î¿µ È¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ÀÓ»ó½ÃÇè Á¤º¸ °øÀ¯ ¹× ¿¬±¸ Çù·ÂÀ» °ñÀÚ·Î ÇÏ´Â ¾÷¹« Çù¾à(MOU)À» Ã¼°áÇß´Ù.
Çù¾à¿¡ µû¶ó È£ÁÖ ±¹Á¦ÀÓ»ó¿¬±¸¼öÅ¹±â°üÀÎ ³ëº¸ÅØ°ú ÀÓ»ó½ÃÇè ¼öÇà¿¡ ¿ì¼öÇÑ ¿¬±¸¿ª·®°ú µ¥ÀÌÅÍº£ÀÌ½º¸¦ º¸À¯ÇÑ ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øÀº ½ÇÁúÀûÀÎ ÆÄÆ®³Ê·Î¼ Çù·Â°ü°è¸¦ ±¸ÃàÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¶Ç ÀÓ»ó½ÃÇè ¼³°è¿¡ ¸Â´Â È¯ÀÚ Ç® Á¶»ç, Ç³ºÎÇÑ ¿¬±¸°æÇèÀ» º¸À¯ÇÑ ¿¬±¸ÀÚÀÇ ¿¬°á µî ÀÓ»ó½ÃÇè¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Á¤º¸ ¹× ÀÎ·ÂÀ» Áö¿øÇÏ±â·Î Çß´Ù. ÇâÈÄ »óÈ£Çù·ÂÀ» Åä´ë·Î ¾ç ±â°üÀÇ ÀÓ»ó¿¬±¸ È°µ¿À» ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î ¾Ë¸®´Â µ¥µµ Èû¾µ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø ÀÓ»ó½ÃÇè¼¾ÅÍ ÀÌÅÂÈÆ ¼ÒÀå(ÀÌºñÀÎÈÄ°ú ±³¼ö)Àº ¡°³ëº¸ÅØ°úÀÇ Çù¾àÀ» ÅëÇØ ±Û·Î¹ú ÀÓ»ó½ÃÇè½Ç½Ã±â°üÀ¸·Î¼ÀÇ ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øÀ» ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î ¾Ë¸± ¼ö ÀÖ´Â °è±â°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ¸ç, È°¹ßÇÑ ±³·ù¸¦ ÅëÇØ ¾ç ±â°üÀÌ ¹ßÀüÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ