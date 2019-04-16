Çö´ëÂ÷ 2019»óÇÏÀÌ ¸ðÅÍ¼î ½ÅÂ÷ 4Á¾ ´ë°Å °ø°³

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.16 22:30
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  ¡ã Çö´ëÂ÷ ½ÅÇü ix25  
 
   
 
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Çö´ëÂ÷´Â Áß±¹ Àü·«Çü ½ºÆ÷Ã÷À¯Æ¿¸®Æ¼Â÷·®(SUV) ½ÅÇü 'ix25'¿Í ½ÅÇü '½î³ªÅ¸'¸¦ ÃÖÃÊ·Î °ø°³Çß´Ù. ¶Ç, '¿£¾¾³ë(Áß±¹Çü ÄÚ³ª)' Àü±âÂ÷¿Í '¸µµ¿(Áß±¹Çü ¾Æ¹Ý¶¼) ÇÃ·¯±×ÀÎ ÇÏÀÌºê¸®µå'¸¦ Ã³À½ ¼±º¸ÀÌ¸ç Áß±¹ Ä£È¯°æÂ÷ ½ÃÀå ¼±Á¡À» ¿¹°íÇß´Ù.?
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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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