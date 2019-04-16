¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿øÀº Ã¢¾÷µµ¾à±â(3³â¡7³â) ±â¾÷ÀÇ µ¥½º¹ë¸® ±Øº¹ ¹× ¼ºÀåÀ» Áö¿øÇÏ´Â Ã¢¾÷µµ¾àÆÐÅ°Áö Âü¿©±â¾÷À» ³»´Þ 2ÀÏ±îÁö ¸ðÁýÇÑ´Ù°í 16ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¸ðÁýºÐ¾ß´Â ÃÑ 4°³´Ù. ¸ð¹ÙÀÏ, ¾Û, °ÔÀÓ ºÐ¾ßÀÇ Ã¢¾÷±â¾÷ÀÌ ÃÖ´ë 7¾ï±îÁö ÀÚ±Ý ¹× ¼ºñ½º¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â Ã¢±¸(Ã¢¾÷+±¸±Û)ÇÁ·Î±×·¥, »ç¾÷È ÀÚ±Ý 3¾ï°ú Ã¢¾÷R&DÀÚ±ÝÀ» 2³â°£ 4¾ïÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â Çõ½Å¼ºÀåºÐ¾ß, ¸ÅÃâÁõ´ë¿Í ¼ºÀåÃËÁøÀ» À§ÇÑ ÃÖ´ë 2¾ï±îÁö Áö¿øÇÏ´Â »ç¾÷ÈÁö¿øºÐ¾ß, ±â¾÷ÀÇ ¸ÅÃâÁõ´ë¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Á¦Ç°°³¼±, ¼öÃâÁö¿ø, »óÀåÁö¿ø, À¯Åë¸Á ÁøÃâ µîÀÇ Àü¹®±³À°°ú ÀÚ±ÝÀ» Áö¿øÇÏ¿© ¼ºÀåÃËÁøÇÏ´Â ¼ºÀåÃËÁøºÐ¾ßÀÌ´Ù.
¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿øÀº 2019³â Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎÀÇ Ã¢¾÷µµ¾àÆÐÅ°Áö Áö¿ø»ç¾÷ÀÇ ÁÖ°ü±â°üÀ¸·Î ¼±Á¤µÈ Àü±¹ 21°³ ±â°ü Áß ÇÏ³ª·Î ±â¼ú, À¯Åë, ÇÐ°èÀÇ ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ßº° ¸àÅäÇ®À» ±¸¼ºÇØ ¼ºÀå´Ü°è Ã¢¾÷±â¾÷ÀÇ »ç¾÷È Àü °úÁ¤¿¡ °ÉÃÄ ±³À°°ú ¸àÅä¸µÀ» Á¦°øÇÏ°í ¶óÀÌÆ®ÇÏ¿ì½ºÄÄ¹ÙÀÎÀÎº£½ºÆ®¿Í Çù¾àÇÏ¿© ÃÑ 10¾ï¿øÀ» ÅõÀÚÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ÇÑÆí Âü¿©±â¾÷ ´ë»ó »ç¾÷¼³¸íÈ¸´Â ¿À´Â 19ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã, ¿ï»êÃ¢Á¶°æÁ¦Çõ½Å¼¾ÅÍ 2Ãþ ¸¶·ç180Á¸¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù.
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