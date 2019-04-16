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¿ï»êÇØ°æÀº Áö³ÇØ 10¿ù ±âÁ¸ÀÇ ºÎ¼Àå ÃßÃµ ¹æ½Ä¿¡¼ Å»ÇÇÇÑ, ¸ðµÎ°¡ °ø°¨ÇÏ´Â ¡°¸ð¹ü°ø¹«¿ø ¸ð¹ÙÀÏ ÅõÇ¥Á¦¡±¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ¼öÇàÇÑ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î, Á÷¿øÀÇ º¹Áö°¡ °ð Çõ½ÅÀÌ¶ó´Â ±âÄ¡ ¾Æ·¡ ¡®Á÷À§ °ø¸ðÁ¦¡¯, ¡®¿¸° ÀÎ»çÁ¦µµ¡¯, ¡®ÀÎ»ç ¿¹°íÁ¦¡¯, ¡®½Ã°£¼±ÅÃÁ¦ ÀüÈ¯ ±Ù¹«Á¦µµ È°¼ºÈ¡¯µî ¼öÆòÀûÀÌ°í ¹ÎÁÖÀûÀÎ Á¶Á÷¹®È ÀÎ»çÁ¦µµÀÇ Á¤Âø°ú È®»êÀ» À§ÇØ ²ÙÁØÈ÷ ³ë·ÂÇØ ¸¹Àº ±â°üµéÀÇ º¥Ä¡¸¶Å·(Benchmarking) »ç·Ê°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
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ÇÏÅÂ¿µ ¼ÀåÀº ¡°ÀÏ½ÃÀûÀÎ Á¦µµ °³¼±¿¡ ±×Ä¡´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ¸ðµç Á÷¿øµéÀÌ ÀÇ»ç°áÁ¤¿¡ Âü¿©ÇÏ°í ¼ÒÅëÇÏ´Â Á¶Á÷¹®È¸¦ È®»ê½ÃÄÑ, Á÷¿øµéÀÇ ±Ù¹« ¸¸Á·µµ Çâ»óÀÌ ´ë±¹¹Î ¼ºñ½ºÀÇ Áú Çâ»óÀ¸·Î ÀÌ¾îÁ® ±¹¹Î¿¡°Ô Çàº¹À» ÀüÇÏ´Â Çàº¹ÀÇ ¼±¼øÈ¯À» À§ÇØ °è¼ÓÇØ¼ ³ë·ÂÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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