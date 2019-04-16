¿ï»ê½Ã¡¤µ¿±¸, Á¦11È¸ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ °Ç°­ÁõÁø»ç¾÷ 'ÃÖ¿ì¼ö ±â°ü'

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.16 22:30
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2018³â Áö¿ª»çÈ¸ ÅëÇÕ°Ç°­ÁõÁø»ç¾÷ Æò°¡¿¡¼­ ¿ï»ê½Ã°¡ Àü±¹ ½Ã¡¤µµ´ÜÀ§ ÃßÁøÀü·«ºÎ¹® ÃÖ¿ì¼ö ±â°ü¿¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. µ¿±¸´Â Á¾ÇÕºÎ¹® 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.

16ÀÏ ¿ï»ê½Ã¿Í µ¿±¸¿¡ µû¸£¸é º¸°Çº¹ÁöºÎ°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â Á¦11È¸ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ °Ç°­ÁõÁø»ç¾÷ ¼º°ú´ëÈ¸°¡ ¼­¿ï AWÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ¿¡¼­ ¿­·È´Ù. Áö¿ª»çÈ¸ ÅëÇÕ°Ç°­ÁõÁø»ç¾÷ Æò°¡´Â °Ç°­»ýÈ°½ÇÃµ°ú ¸¸¼ºÁúÈ¯ ¿¹¹æ, Ãë¾à°èÃþ °Ç°­°ü¸® µî 13°³ »ç¾÷ ¿µ¿ª Áß ÁöÀÚÃ¼°¡ Áö¿ª»çÈ¸ Æ¯¼º°ú ÁÖ¹ÎÀÇ ¿ä±¸°¡ ¹Ý¿µµÈ ÇÁ·Î±×·¥°ú ¼­ºñ½º µîÀ» ÁÖµµÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÑ »ç¾÷¼º°ú¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÀÌ·ïÁø´Ù.


¿ï»ê½Ã´Â Áö¿ª ¿©°Ç°ú ½Ã¹Î ¼ö¿äºÐ¼®À» Åä´ë·Î °Ç°­È¯°æ Á¶¼º°ú Ãë¾à°èÃþ °Ç°­ °ÝÂ÷ ÇØ¼Ò µî Æ¯È­Àü·«À» ¼ö¸³ÇÏ°í, °Ç°­ °è´Ü ¸¸µé±â, ±¸°­ÁÖÄ¡ÀÇÁ¦, °Ç°­ÇÑ ÀüÅë½ÃÀå ¸¸µé±â »ç¾÷ µîÀ» ¼öÇàÇÑ °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù.

¶Ç ±¸¡¤±º º¸°Ç¼Ò°¡ Áö¿ª ¸ÂÃãÇü »ç¾÷À» ¹ß±¼ÇØ ÃßÁøÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿ª»çÈ¸ ÀÚ¿ø ¿¬°è Çù·ÂÀ» °­È­ÇÏ°í, ¹æ¹® °Ç°­°ü¸®, ±¸°­ º¸°Ç, ¾ÆÅäÇÇ¡¤Ãµ½Ä ¿¹¹æ°ü¸® µî¿¡ ÀÚÃ¼¿¹»ê 3¾ï3,700¸¸¿øÀ» Ãß°¡·Î È®º¸¡¤Áö¿øÇØ º¸°Ç»ç¾÷ È°¼ºÈ­¿¡ Èû½á È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

¿ï»ê½Ã´Â Áö³­ÇØ Áö¿ª»çÈ¸ ÅëÇÕ°Ç°­ÁõÁø»ç¾÷»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±¹°¡ ¾Ï ¿¹¹æ°ü¸® ÃÖ¿ì¼ö, ±¹¹Î°Ç°­¿µ¾çÁ¶»ç ÃÖ¿ì¼ö, ÀÓ»êºÎ ¹è·Á¹®È­ È®»ê°ú ¸ð¼º Ä£È­ È¯°æÁ¶¼º ºÐ¾ß ÃÖ¿ì¼ö, ÀÏ¹Ý°Ç°­ µµ½Ã»ç¾÷ ºÐ¾ß ¿ì¼ö µî 5°³ ºÎ¹®¿¡¼­ ±â°ü Ç¥Ã¢À» ¹Þ¾Ò´Ù.

¿ï»ê½Ã Á¤º¹±Ý º¹Áö¿©¼º°Ç°­±¹ÀåÀº ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ Áö¿ª °Ç°­¹®Á¦¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ°í ½Ã¹Î¿ä±¸¿¡ ¸Â´Â °Ç°­ÁõÁø ¼­ºñ½º µîÀ» °­È­ÇØ ½Ã¹Î¹ÎÀÇ °Ç°­À» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

µ¿±¸´Â Áö¿ª»çÈ¸¿Í Çù·ÂÇØ ÀÚÃ¼ ¸ñÇ¥ ÁöÇ¥¸¦ 100% ÀÌ»ó ´Þ¼ºÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù. Æ¯È÷ ÅëÇÕ°Ç°­ÁõÁø»ç¾÷ 13°³ ¿µ¿ª Áß ¡®ÀýÁÖÇÏÀÌ¼Ò¡¯ »ç¾÷Àº ÁÖ·ù ÆÇ¸ÅÀÚ°¡ Á÷Á¢ ÀýÁÖ¸¦ ±ÇÀåÇÏ´Â ÇöÀåÁß½É »ç¾÷À¸·Î Àü±¹ È®»êÀÌ °¡´ÉÇÑ ÁÖ¹Î Âü¿©Çü »ç¾÷À¸·Î ³ôÀÌ Æò°¡µÆ´Ù.

½Å¼öÁø µ¿±¸º¸°Ç¼ÒÀåÀº ¡°Áö¿ªÀÇ °Ç°­¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇØ °Ç°­ È¯°æÀ» Á¶¼ºÇÏ°í, Ãë¾à°èÃþÀÇ °Ç°­µµ Àû±ØÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇØ ´ÙÇÔ²² °Ç°­ÇÑ µ¿±¸¸¦ ¸¸µå´Â µ¥ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

µ¿±¸´Â º¸°Çº¹ÁöºÎ Àå°ü Ç¥Ã¢°ú ÇÔ²² 1,350¸¸¿ø »ó´ç Æ÷»ó±ÝÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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