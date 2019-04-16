¿ï»ê½Ã¡¤µ¿±¸, Á¦11È¸ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ °Ç°­ÁõÁø»ç¾÷ 'ÃÖ¿ì¼ö ±â°ü'

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2018³â Áö¿ª»çÈ¸ ÅëÇÕ°Ç°ÁõÁø»ç¾÷ Æò°¡¿¡¼ ¿ï»ê½Ã°¡ Àü±¹ ½Ã¡¤µµ´ÜÀ§ ÃßÁøÀü·«ºÎ¹® ÃÖ¿ì¼ö ±â°ü¿¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. µ¿±¸´Â Á¾ÇÕºÎ¹® 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
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