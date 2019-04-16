¿ÃÇØºÎÅÍ 2022³âÃÊ±îÁö ¿ï»êÁö¿ª¿¡ 5°³ ´ÜÁö 967°¡±¸ÀÇ °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃÀÌ °Ç¸³µÈ´Ù.
16ÀÏ ¿ï»ê½Ã¿¡ µû¸£¸é ÃÖ±Ù ³²±¸ Çàº¹ ÁÖÅÃÀÌ ÁØ°øµÇ°í ºÏ±¸ À²µ¿Áö±¸ ±¹¹ÎÀÓ´ëÁÖÅÃ µî 3°³ »ç¾÷Àº ¿ÃÇØ Âø°ø¿¡ µé¾î°£´Ù.
ºÏ±¸ »ó¾ÈÁö±¸ »ç¾÷Àº ³»³âÃÊ °ø»ç¿¡ µé¾î°¡ °¡Àå ´ÊÀº 2022³âÃÊ¿¡ ÁØ°øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
»ç¾÷ºñ 202¾ï1,600¸¸¿øÀÌ ÅõÀÔ, Çàº¹ÁÖÅÃ 100°¡±¸ µîÀ» ¸¸µç ³²±¸ Çàº¹ÁÖÅÃ(ÇØÇÇÅõ°Ô´õ Å¸¿î³», ³²±¸ ¿©Ãµ·Î12¹ø±æ 50) °Ç¸³»ç¾÷Àº Áö³ 2017³â 4¿ù¿¡ Âø°ø, 2³â¸¸ÀÎ Áö³´Þ¸»¿¡ ÁØ°øµÆ´Ù.
Àü¿ë¸éÀû ±âÁØÀ¸·Î 16§³Çü 32°¡±¸, 26§³Çü 34°¡±¸, 36§³ 34°¡±¸ µî ÃÑ 100°¡±¸´Ù.
ÁÖ°Åº¹ÁöÀÇ »õ·Î¿î ·Ñ¸ðµ¨À» Á¦½ÃÇÏ±â À§ÇØ ³²±¸°¡ Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î Á¶¼ºÇÑ Çàº¹ÁÖÅÃÀº ÀüÃ¼ °ø±ÞÈ£¼öÀÇ 66%¸¦ Ã»³âÃþ(´ëÇÐ»ý, ½ÅÈ¥ºÎºÎ), 34%¸¦ Ãë¾à°èÃþ(°í·ÉÀÚ, ±âÃÊ»ýÈ°º¸Àå¼ö±ÞÀÚ)¿¡ Á¦°øÇß´Ù.
Çàº¹ÁÖÅÃÀº ÀÎ±Ù¿¡ ¾ßÀ½Àå»ýÆ÷µ¿ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ, Áö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ, °Ç°°¡Á¤´Ù¹®È°¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍ°¡ Á¶¼ºµÅ ÀÖ¾î ÁÖ°Å¡¤°í¿ë¡¤º¹Áö¡¤ÇàÁ¤ ±â´ÉÀ» ¸ðµÎ °®Ãß°í ÀÖ´Ù.
¿ï»êµµ½Ã°ø»ç°¡ ÁøÇàÇÏ´Â ºÏ±¸ À²µ¿Áö±¸ ±¹¹ÎÀÓ´ëÁÖÅÃ °Ç¸³»ç¾÷Àº 1¸¸1,923§³ ±Ô¸ðÀÇ ºÎÁö¿¡ Áö»ó 20Ãþ, 437°¡±¸(26§³, 34§³, 44§³) ±Ô¸ð·Î Áö¾îÁø´Ù.
581¾ï7,100¸¸¿øÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â ÀÌ »ç¾÷Àº Áö³ÇØ »ó¹Ý±â ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è ¿Ï·áÇÑ »óÅÂ·Î ´ÙÀ½´Þ °ø»ç¿¡ µé¾î°¡ 2022³â 4¿ù¿¡ ÁØ°øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿ï»êµµ½Ã°ø»ç°¡ ÁøÇàÇÏ´Â ¶Ç´Ù¸¥ »ç¾÷ÀÎ ºÏ±¸ »ó¾ÈÁö±¸ Çàº¹ÁÖÅÃ °Ç¸³»ç¾÷Àº Áö»ó 10Ãþ, 170°¡±¸ ±Ô¸ð·Î Áö¾îÁö¸ç ±¹Åä±³ÅëºÎÀÇ ÁÖÅÃ°Ç¼³»ç¾÷°èÈ¹ ½ÂÀÎ(Áö±¸ ÁöÁ¤ ¹× Áö±¸°èÈ¹ ½ÂÀÎ) µî ÀýÂ÷¸¦ ¹âÀºµÚ 2020³â 1¿ù¿¡ Âø°øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
189¾ï5,300¸¸¿øÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â »ó¾ÈÁö±¸ »ç¾÷Àº 2022³â 1¿ù ÁØ°øµÈ´Ù.
¿ï»ê Áß±¸Ã»ÀÌ Á¤ºÎ °ø¸ð¿¡ ¼±Á¤µÅ Á¶¼ºÇÏ´Â °ø°ø½Ç¹öÁÖÅÃ °Ç¸³»ç¾÷Àº ¾à»çµ¿ ÀÏ¿ø 6,000§³ ºÎÁö¿¡ ÁöÇÏ 1Ãþ~Áö»ó 4Ãþ ±Ô¸ðÀÇ ½Ç¹öÁÖÅÃ 4°³µ¿ 160°¡±¸(¿¬¸éÀû 1¸¸¿© §³)¸¦ Áþ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.
Áß±¸´Â ÇöÀç ºÎÁö¸¦ ¸ÅÀÔÇÑµÚ ¼³°è ¿ë¿ªÀ» ÁøÇà ÁßÀ¸·Î »ó¹Ý±âÁß ÀÌ¸¦ ¸¶¹«¸®ÇÏ°í ¿À´Â 11¿ù¿¡ Âø°øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
302¾ï ¿øÀÇ »ç¾÷ºñ°¡ ÅõÀÔµÇ´Â ÀÌ »ç¾÷Àº ¿À´Â 2021³â »ó¹Ý±â¿¡ ÁØ°øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±¹Åä±³ÅëºÎÀÇ ¡®³ëÈÄ °ø°øÃ»»ç º¹ÇÕ°³¹ß »ç¾÷¡¯¿¡ ¼±µµÁö¿ª¿¡ ¼±Á¤µÈ ³²±¸ ½ÅÁ¤µ¿ °ø°ü¾î¸°ÀÌÁý º¹ÇÕ°³¹ß»ç¾÷Àº 150¾ï¿øÀ» µé¿© °ø¿µÁÖÂ÷Àå 90¸é°ú Çàº¹ÁÖÅÃ 100°¡±¸¸¦ ¸¸µå´Â »ç¾÷À¸·Î ¾î¸°ÀÌÁýµµ Àç°ÇÃàµÈ´Ù.
Áö³ÇØ¸» »ç¾÷°èÈ¹ ½ÂÀÎÀÌ ³ ÀÌ »ç¾÷Àº ½Ç½Ã¼³°è¸¦ ¸¶Ä£µÚ ¿À´Â 11¿ù°Ô Âø°ø, 2021³â 12¿ù¿¡ ÁØ°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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