ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
ÀÌ¾ðÁÖ "ÀÌ¹Ì¼± ÀÎ»ç °­Çà, Ùþ ÅºÇÙµÉ °æ¿ì ´ëºñÇÑ °Í"
1½Ã°£ Àü
Â÷¸íÁø ´ëÇÐµ¿±â ´ÜÅå¹æ "³ª»Û XX¾ß, Á¤½Å ¾ðÁ¦ Â÷¸±·¡"
1½Ã°£ Àü
'Â¡±ÛÂ¡±Û' ¸·¸» Á¤Áø¼®, '³ë¹«Çö ºÎºÎ½Î¿ò' ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í
1½Ã°£ Àü
±è°æ¼ö °æ³²Áö»ç º¸¼® Çã°¡¡¦±¸¼Ó 77ÀÏ¸¸
1½Ã°£ Àü
'¸¶¾à ÇøÀÇ' ¹ÚÀ¯Ãµ °æÂû Ãâ¼® "Á¶»ç Àß ¹Þ°Ú´Ù"
1½Ã°£ Àü
ÁøÁÖ ¹æÈ­¡¤Èä±â³­µ¿ »ç°Ç ÇÇÀÇÀÚ '±âÀÌÇÑ Çàµ¿' ÁÖ¹Î °øÆ÷
1½Ã°£ Àü
"Æø°Ý ¸ÂÀº µí¡¦" Ã³ÂüÇÑ ³ëÆ®¸£´ã ´ë¼º´ç ³»ºÎ
1½Ã°£ Àü
ÁøÁÖ Å×·¯ ¸ñ°ÝÀÚ "¿©¼º ¹üÇà ´ë»óÀ¸·Î »ïÀº °Í °°´Ù"
1½Ã°£ Àü
»ï¼º "°¶·°½ÃA 3Á¾, ÀÎµµ Ãâ½Ã 40ÀÏ¸¸¿¡ ¸ÅÃâ 5Ãµ¾ï¿ø µ¹ÆÄ"
1½Ã°£ Àü
±¹³» Ã¹ ¿µ¸®º´¿ø Çã°¡ Ãë¼Ò¡¦½Ã¹Î´ÜÃ¼ 'È¯¿µ'vsÁö¿ªÁÖ¹Î '¹Ý¹ß'
1½Ã°£ Àü
'ÆÄ¸®ÀÇ »óÂ¡¡¤ÀÎ·ùÀÇ À¯»ê' ºÒÅÀ´Ù! ³ëÆ®¸£´ã ´ë¼º´ç ´ëÈ­Àç¡¦ºÒ±æÀº ÀâÇô
1ÀÏ Àü
°¶·°½Ã Æúµå 'µÎ²² 17mm¡¤¹«°Ô 263g' Ã¹ °ø°³¡¦Ãâ½Ã ÀÓ¹Ú
1ÀÏ Àü
¹«¸éÇã À½ÁÖ¿îÀüÇÏ´Ù °æÂû°ü ´ÙÄ¡°Ô ÇÑ Áß±¹µ¿Æ÷ ½ÇÇü
1ÀÏ Àü
"±â¾÷ ·£¼¶¿þ¾î ÇÇÇØ Áõ°¡ Ãß¼¼¡¦Á¤º¸º¸È£ °­È­ ÇÊ¿ä"
1ÀÏ Àü
"¿ÀÁö¿¡¼­ »ç°í ³ª¸é À§Ä¡ ¼³¸í ¾î¶»°Ô¡¦'3´Ü¾î ÁÖ¼Ò'°¡ ´ë¾È"
1ÀÏ Àü
ÅÂ¾ç¼­ °¡Àå °¡±î¿î º° 'ÇÁ·Ï½Ã¸¶ ÄËÅ¸¿ì¸®' Á¦2 Çà¼º °üÃø
2ÀÏ Àü
5G Ç°Áú ÀÌ½´¿¡¡¦LG V50 ¾ÅÅ¥ Ãâ½Ã ÀÏÁÖÀÏ ¿¬±â °¡´É¼º
2ÀÏ Àü
AI·Îº¿ÆÈ¡¤¹«ÀÎ Áö°ÔÂ÷¡¦4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ë ¹°·ù¼­ºñ½º ÇÑ´«¿¡
2ÀÏ Àü
Ä«Ä«¿À, ¾îº¥Á®½º ¹æÇÑ Çà»ç µ¶Á¡ »ýÁß°è
2ÀÏ Àü
'¿­Á¤ÆäÀÌ' °¨½Î´Ù ¿ªÇ³ ¸ÂÀº ¸¶À©, ÅÂ¼¼ÀüÈ¯¡¦"996Àº ºñÀÎµµÀû"
2ÀÏ Àü
»ó´Ü¿©¹é
HOME »çÈ¸ ÀÚÄ¡´ÜÃ¼
2022³âÃÊ±îÁö ¿ï»ê¿¡ 5°³ ´ÜÁö 967°¡±¸ °ø°øÀÓ´ë °Ç¸³ÃÖ±Ù ÀÔÁÖ ³²±¸ Çàº¹ÁÖÅÃ ÀÌ¾î ¿ÃÇØ ºÏ±¸ À²µ¿ µî 3°³»ç¾÷ Âø°ø
2¸é ±â»çº¸±â ½Å¹®º¸±â JPG / PDF
  • °­ÅÂ¾Æ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.16 22:30
  • ´ñ±Û 0

¿ÃÇØºÎÅÍ 2022³âÃÊ±îÁö ¿ï»êÁö¿ª¿¡ 5°³ ´ÜÁö 967°¡±¸ÀÇ °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃÀÌ °Ç¸³µÈ´Ù.

16ÀÏ ¿ï»ê½Ã¿¡ µû¸£¸é ÃÖ±Ù ³²±¸ Çàº¹ ÁÖÅÃÀÌ ÁØ°øµÇ°í ºÏ±¸ À²µ¿Áö±¸ ±¹¹ÎÀÓ´ëÁÖÅÃ µî 3°³ »ç¾÷Àº ¿ÃÇØ Âø°ø¿¡ µé¾î°£´Ù.


ºÏ±¸ »ó¾ÈÁö±¸ »ç¾÷Àº ³»³âÃÊ °ø»ç¿¡ µé¾î°¡ °¡Àå ´ÊÀº 2022³âÃÊ¿¡ ÁØ°øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

»ç¾÷ºñ 202¾ï1,600¸¸¿øÀÌ ÅõÀÔ, Çàº¹ÁÖÅÃ 100°¡±¸ µîÀ» ¸¸µç ³²±¸ Çàº¹ÁÖÅÃ(ÇØÇÇÅõ°Ô´õ Å¸¿î³», ³²±¸ ¿©Ãµ·Î12¹ø±æ 50) °Ç¸³»ç¾÷Àº Áö³­ 2017³â 4¿ù¿¡ Âø°ø, 2³â¸¸ÀÎ Áö³­´Þ¸»¿¡ ÁØ°øµÆ´Ù.

Àü¿ë¸éÀû ±âÁØÀ¸·Î 16§³Çü 32°¡±¸, 26§³Çü 34°¡±¸, 36§³ 34°¡±¸ µî ÃÑ 100°¡±¸´Ù.

ÁÖ°Åº¹ÁöÀÇ »õ·Î¿î ·Ñ¸ðµ¨À» Á¦½ÃÇÏ±â À§ÇØ ³²±¸°¡ Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î Á¶¼ºÇÑ Çàº¹ÁÖÅÃÀº ÀüÃ¼ °ø±ÞÈ£¼öÀÇ 66%¸¦ Ã»³âÃþ(´ëÇÐ»ý, ½ÅÈ¥ºÎºÎ), 34%¸¦ Ãë¾à°èÃþ(°í·ÉÀÚ, ±âÃÊ»ýÈ°º¸Àå¼ö±ÞÀÚ)¿¡ Á¦°øÇß´Ù.

Çàº¹ÁÖÅÃÀº ÀÎ±Ù¿¡ ¾ßÀ½Àå»ýÆ÷µ¿ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ, Áö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ, °Ç°­°¡Á¤´Ù¹®È­°¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍ°¡ Á¶¼ºµÅ ÀÖ¾î ÁÖ°Å¡¤°í¿ë¡¤º¹Áö¡¤ÇàÁ¤ ±â´ÉÀ» ¸ðµÎ °®Ãß°í ÀÖ´Ù.

¿ï»êµµ½Ã°ø»ç°¡ ÁøÇàÇÏ´Â ºÏ±¸ À²µ¿Áö±¸ ±¹¹ÎÀÓ´ëÁÖÅÃ °Ç¸³»ç¾÷Àº 1¸¸1,923§³ ±Ô¸ðÀÇ ºÎÁö¿¡ Áö»ó 20Ãþ, 437°¡±¸(26§³, 34§³, 44§³) ±Ô¸ð·Î Áö¾îÁø´Ù.

581¾ï7,100¸¸¿øÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â ÀÌ »ç¾÷Àº Áö³­ÇØ »ó¹Ý±â ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è ¿Ï·áÇÑ »óÅÂ·Î ´ÙÀ½´Þ °ø»ç¿¡ µé¾î°¡ 2022³â 4¿ù¿¡ ÁØ°øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¿ï»êµµ½Ã°ø»ç°¡ ÁøÇàÇÏ´Â ¶Ç´Ù¸¥ »ç¾÷ÀÎ ºÏ±¸ »ó¾ÈÁö±¸ Çàº¹ÁÖÅÃ °Ç¸³»ç¾÷Àº Áö»ó 10Ãþ, 170°¡±¸ ±Ô¸ð·Î Áö¾îÁö¸ç ±¹Åä±³ÅëºÎÀÇ ÁÖÅÃ°Ç¼³»ç¾÷°èÈ¹ ½ÂÀÎ(Áö±¸ ÁöÁ¤ ¹× Áö±¸°èÈ¹ ½ÂÀÎ) µî ÀýÂ÷¸¦ ¹âÀºµÚ 2020³â 1¿ù¿¡ Âø°øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

189¾ï5,300¸¸¿øÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â »ó¾ÈÁö±¸ »ç¾÷Àº 2022³â 1¿ù ÁØ°øµÈ´Ù.

¿ï»ê Áß±¸Ã»ÀÌ Á¤ºÎ °ø¸ð¿¡ ¼±Á¤µÅ Á¶¼ºÇÏ´Â °ø°ø½Ç¹öÁÖÅÃ °Ç¸³»ç¾÷Àº ¾à»çµ¿ ÀÏ¿ø 6,000§³ ºÎÁö¿¡ ÁöÇÏ 1Ãþ~Áö»ó 4Ãþ ±Ô¸ðÀÇ ½Ç¹öÁÖÅÃ 4°³µ¿ 160°¡±¸(¿¬¸éÀû 1¸¸¿© §³)¸¦ Áþ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.

Áß±¸´Â ÇöÀç ºÎÁö¸¦ ¸ÅÀÔÇÑµÚ ¼³°è ¿ë¿ªÀ» ÁøÇà ÁßÀ¸·Î »ó¹Ý±âÁß ÀÌ¸¦ ¸¶¹«¸®ÇÏ°í ¿À´Â 11¿ù¿¡ Âø°øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

302¾ï ¿øÀÇ »ç¾÷ºñ°¡ ÅõÀÔµÇ´Â ÀÌ »ç¾÷Àº ¿À´Â 2021³â »ó¹Ý±â¿¡ ÁØ°øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

±¹Åä±³ÅëºÎÀÇ ¡®³ëÈÄ °ø°øÃ»»ç º¹ÇÕ°³¹ß »ç¾÷¡¯¿¡ ¼±µµÁö¿ª¿¡ ¼±Á¤µÈ ³²±¸ ½ÅÁ¤µ¿ °ø°ü¾î¸°ÀÌÁý º¹ÇÕ°³¹ß»ç¾÷Àº 150¾ï¿øÀ» µé¿© °ø¿µÁÖÂ÷Àå 90¸é°ú Çàº¹ÁÖÅÃ 100°¡±¸¸¦ ¸¸µå´Â »ç¾÷À¸·Î ¾î¸°ÀÌÁýµµ Àç°ÇÃàµÈ´Ù.

Áö³­ÇØ¸» »ç¾÷°èÈ¹ ½ÂÀÎÀÌ ³­ ÀÌ »ç¾÷Àº ½Ç½Ã¼³°è¸¦ ¸¶Ä£µÚ ¿À´Â 11¿ù°Ô Âø°ø, 2021³â 12¿ù¿¡ ÁØ°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

°­ÅÂ¾Æ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • [°æÁ¦Ä®·³] ¿ï»êÇ×¿¡ ¼±¿ëÇ° ¹è´Þ µå·Ð ºñ»óÇÏ´Ù
  • [»ç¼³] ¡®±¹¹Î ¾ÈÀüÀÇ ³¯¡¯ Çà»ç ¾ø´Â ¿ï»êÀº ¾ÈÀüÇÑ°¡?
  • ¡®º¸¸´°í°³¡¯ Á¶¼±¾÷¡¦ ³ëµ¿ÀÚ ÁÖ¸Ó´Ï´Â ´õ ¸»¶ú´Ù
  • SKÀÌ³ëº£ÀÌ¼Ç, Áß±¹ Àü±âÂ÷ ½ÃÀå¼­ ¹èÅÍ¸® »ç¾÷ °æÀï·Â º¸¿©ÁØ´Ù
  • ¿ï»ê½Ã 2020³â ±¹°¡¿¹»ê 3Á¶¿ø½Ã´ë ¿­¼ö ÀÖÀ»±î
    • [°æÁ¦Ä®·³] ¿ï»êÇ×¿¡ ¼±¿ëÇ° ¹è´Þ µå·Ð ºñ»óÇÏ´Ù [°æÁ¦Ä®·³] ¿ï»êÇ×¿¡ ¼±¿ëÇ° ¹è´Þ µå·Ð ºñ»óÇÏ´Ù
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top