[°æÁ¦Ä®·³] ¿ï»êÇ×¿¡ ¼±¿ëÇ° ¹è´Þ µå·Ð ºñ»óÇÏ´Ù

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  • Àå±¤¼ö ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀå
  • ½ÂÀÎ 2019.04.16 22:30
  • ´ñ±Û 0

¿ï»êÇ×¼­ ¼¼°è ÃÖÃÊ ‘¼±¹Ú¿ëÇ° µå·Ð ¹è¼Û’ ¼º°ø
¹Ì¼¼¸ÕÁö ¸ð´ÏÅÍ¸µ·¹Ð¼ö°¨½Ã·»êºÒÁøÈ­ µî È°¿ë
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Àå±¤¼ö ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀå

¿ì¸®´Â ¸ÅÀÏ ÈÖ¹ßÀ¯³ª °æÀ¯ ÀÚµ¿Â÷¸¦ Å¸°í ´Ù´Ñ´Ù. ±×·¯³ª 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ë¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ¿© Ä£È¯°æ Àü±âÂ÷¿Í ¼ö¼ÒÂ÷¸¦ Å¸°Å³ª, ¸ÖÁö ¾Ê¾Æ µå·ÐÅÃ½Ã°¡ »ó¿ëÈ­µÈ´Ù¸é µ¿È­ ‘¿ÀÁîÀÇ ¸¶¹ý»ç’ ¼Ó ¸¶³àÀÇ ¼º¿¡¼­ ¿ø¼þÀÌµéÀÌ ÇÏ´ÃÀ» ³¯¾Æ´Ù´Ïµí µå·ÐÅÃ½Ã·Î ÇÏ´ÃÀ» ´Þ¸± ³¯ÀÌ ¸ÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

Áö³­ 2017³â 2¿ù, ¹Ì±¹ ÇÃ·Î¸®´ÙÀÇ µ©ÆÄ Áö¿ª¿¡¼­ UPSÈ¸»çÀÇ ÅÃ¹è±â»çÀÎ ½ÃµåÆä¸°Àº ¿Üµý ºí·çº£¸® ³óÀå±îÁö ¿îÀüÇØ¼­ °¡´Â °Í ´ë½Å, °ø¿ø¿¡ Æ®·°À» ÁÖÂ÷ÇÏ°í µå·Ð¿¡ ÅÃ¹è¸¦ ½Ç¾î ¸Ö¸® ¶³¾îÁø ³óÀå±îÁö ¹è´ÞÇÏ°í ´Ù½Ã Æ®·°À¸·Î µ¹¾Æ¿À´Â ½Ã¿¬À» Çß´Ù. ±×¶§ ÀÌ Àå¸éÀ» º¸¸é¼­ ½Å±âÇÏ±âµµ ÇÏ°í ´ë´ÜÇÏ´Ù´Â »ý°¢À» ÇÏ¸é¼­ ‘¿ï»ê¿¡´Â ¾ðÁ¦ µå·ÐÀÌ ¹è´ÞÇÏ´Â ½Ã´ë°¡ ¿Ã ¼ö ÀÖÀ»±î’ÇÏ°í ÀÚ¹®ÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.

±×·¯³ª Áö³­ 3¿ù 27ÀÏ ¿ï»ê ÀÏ¹ÝºÎµÎ¿¡¼­ ¿ï»ê½Ã¿Í ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀÌ À¯½Ã½º, ³×¿ÂÅ×Å©¿Í ÇÔ²² ¼±¹Ú¿ëÇ°À» µå·ÐÀ¸·Î ¹è¼ÛÇÏ´Â ½Ã¿¬À» ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¼º°øÀûÀ¸·Î ¼öÇàÇÏ¿´´Ù.

¸¶Ä§ ½Ã¿¬ÇÏ´Â ³¯ ¿ï»ê ÀÏ¹ÝºÎµÎ¿Í ¿°Æ÷ºÎµÎ¿¡´Â °­Ç³°æº¸°¡ ³»·ÁÁ® ¸¹Àº Âü¼®ÀÚ¿Í ½Ã¿¬ °ü°èÀÚµéÀÇ °¡½¿À» Á¹ÀÌ°Ô ÇÏ¿´´Ù.

¸ÕÀú ³×¿ÂÅ×Å© µå·ÐÀÌ ÀÏ¹ÝºÎµÎ¿¡¼­ 5kg ÅÃ¹è¸¦ ½Æ°í 70m »ó°øÀ¸·Î ¼öÁ÷»ó½ÂÇÏ¿© 2km¸¦ 2ºÐ ¸¸¿¡ ºñÇàÇÏ¿© °Ç³ÊÆí ¿°Æ÷ºÎµÎ¿¡ Á¤¹ÚµÇ¾î ÀÖ´Â ¼±¹ÚÀ¸·Î Á¢±ÙÇÏ¿´À¸³ª, ¼ø°£ µ¹Ç³(16~20m/sec)ÀÌ ºÒ¾î¼­ Âø·úÀ» ¸øÇÏ°í ´Ù½Ã ÀÌ·úÀå¼Ò·Î È¸±ÍÇÏ¿© Å« ¾Æ½¬¿òÀ» ³²°å´Ù.

±×·¯³ª µÎ ¹øÂ° ¿ï»êÀÇ À¯½Ã½º µå·ÐÀº ¼¼Âù °­Ç³À» º¸¶õ µíÀÌ ¶Õ°í ¼±¹Ú¿¡ »ç»ÓÈ÷ Âø·úÇÏ¿© ÅÃ¹è¸¦ ³»·Á³õ°í ´Ù½Ã ºñ»óÇÏ¿© ÀÏ¹ÝºÎµÎ ÀÌ·úÀåÀ¸·Î Âø·úÇÏ´Âµ¥ ¼º°øÇÏ¿´´Ù.

½Ã¿¬È¸ Âü¼®ÀÚµéÀÌ ¼Õ¿¡ ¶¡À» Áã´Â ¼ø°£ÀÌ¾ú°í, ¹è´Þ ¼º°ø ÈÄ Å« ¹Ú¼ö°¡ ¿©±âÀú±â¿¡¼­ ÅÍÁ® ³ª¿Ô´Ù. ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¼±¹Ú¿ëÇ°À» µå·ÐÀ¸·Î ¹è´ÞÇÏ´Âµ¥ ¼º°øÇÏ´Â ¼ø°£ÀÌ¾ú´Ù.

ÀÌ¹ø ½Ã¿¬È¸¿¡ Âü°¡ÇÑ µå·ÐÀº Áö³­ 2¿ù ºÎ»ê º¤½ºÄÚ¿¡¼­ °úÇÐ±â¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ¿Í »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ ÁÖ°üÀ¸·Î °³ÃÖµÈ ‘µå·Ð¼î ÄÚ¸®¾Æ’¿¡µµ ÃâÇ°µÇ¾î Å« È£ÀÀÀ» ¹ÞÀº¹Ù ÀÖ¾î ´õ Å« ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ¾ú´Ù.


¿ï»êÀº µå·Ð»ê¾÷À» ¹ßÀü½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖÀûÀÇ »ýÅÂÈ¯°æÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ¼ö¿äÃø¸é¿¡¼­ È­ÇÐ°øÀåÀÇ ¿À¿°¹°ÁúÀÌ³ª ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¸ð´ÏÅÍ¸µ, »ê°ú ¹Ù´ÙÀÇ Á¶³­ÀÚ ¼ö»ö ¹× »ê¾÷¾ÈÀü °ü¸®, ÅäÁöÃø·®, ¼±¿ëÇ° ¹è´Þ µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼­ µå·ÐÀÇ È°¿ë ¼ö¿ä°¡ ¸¹ÀÌ ÀÖ´Ù.

±×¸®°í µå·Ðµ¿È£È¸°¡ 10¿©°³ ¿î¿µµÇ°í ÀÖ°í, È¸¿øµµ 600¿©¸í¿¡ ´ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±×¸®°í °ø±ÞÃø¸é¿¡¼­ µå·ÐºñÇàÃ¼¸¦ Á¦ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ¹èÅÍ¸® ±â¼úÀ» °¡Áø SDI, ¼ÒÀç Á¦ÀÛ ±â¼úÀ» °¡Áø ¼®À¯È­ÇÐ°øÀå°ú 3DÇÁ¸°ÆÃ¾÷Ã¼ µîÀÌ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¾ÕÀ¸·Î ¿ï»ê½Ã¿Í ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀº ¿ï»êÁö¹æÇØ¾ç¼ö»êÃ», ¿ï»êÇ×¸¸°ø»ç, ¿ï»ê¼¼°ü, ¿ï»êÇ×ÇØ¾ç±³Åë°üÁ¦¼¾ÅÍ µî°ú Çù·Â MOU¸¦ Ã¼°áÇÏ°í ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼­ µå·ÐÀÇ °ø°ø¼ö¿ä¸¦ Ã¢ÃâÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

±×¸®°í ¿ï»ê´ë, ¿ï»ê°úÇÐ´ë, ¿ï»ê±â¼ú°ø°í µî¿¡¼­´Â µå·ÐÀü¹®°¡¸¦ ¾ç¼ºÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±³À°ÇÁ·Î±×·¥°ú ÀÚ°ÝÁ¦µµ °³¹ß µîÀ» ÅëÇØ Àû±ØÀûÀ¸·Î Çù·ÂÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¿¹¸¦ µé¾î ¼¼°üÀÇ ¹Ð¼ö°¨½Ã µå·Ð, ÇØ¾ç°¨½Ã µå·Ð, ÇØÀú ¼öÁßÅ½»ç µå·Ð, »êºÒ ¹× È­ÀçÁøÈ­ µå·Ð, ÅäÁöÃø·® µå·Ð, ³ó¾à»ìÆ÷ µå·Ð µî ´Ù¾çÇÑ µå·ÐÀÌ °³¹ßµÇ¾î È°¿ëµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ½Ã¹ü»ç¾÷°ú ±â¼ú°³¹ßÀÌ ÀÌ·ç¾îÁ®¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÏ¹ÝÀÎµéÀÇ µå·Ð¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½ÄÀ» Á¦°íÇÏ±â À§ÇÏ¿© µå·ÐÃ¼ÇèÀå°ú µå·ÐÃà±¸Àå Á¶¼º ¹× µå·Ð°æÁø´ëÈ¸ µîµµ È°¼ºÈ­ µÇ¾úÀ¸¸é ÇÑ´Ù.

±×·¯³ª ¾ÆÁ÷ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ µå·Ð»ê¾÷Àº ºñÇà±ÝÁö±¸¿ª, ¾ß°£ºñÇà±ÝÁö, ºñÇà½Å°í ¹× ½ÂÀÎ µî ¸¹Àº ±ÔÁ¦°¡ °÷°÷¿¡ µµ»ç¸®°í ÀÖ¾î »ê¾÷¹ßÀü¿¡ °É¸²µ¹ÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² µå·ÐÀÇ ¾ÈÀü¼º, ¹èÅÍ¸® Áö¼Ó¼º, ºñÇà°ø¿ª, ÁÖÆÄ¼ö µî ±â¼úÀû ¹®Á¦µµ Á¶¼ÓÈ÷ ÇØ°áµÇ¾î¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.

µû¶ó¼­ ¹Î°£ÀÇ Çõ½ÅÀûÀÎ ½Ãµµ°¡ ÁÂÀýµÇÁö ¾Êµµ·Ï Á¤ºÎÂ÷¿ø¿¡¼­ ±ÔÁ¦ »÷µå¹Ú½º Á¦µµÀÇ µµÀÔ°ú ±â¼úÇõ½ÅÀÌ ÇÏ·ç »¡¸® ÀÌ·ç¾îÁ®¼­ ÆÛ½ºÆ® Æë±ÏÀÌ ¸¹ÀÌ »ý°Ü³¯ ¼ö ÀÖ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù.

¾Æ¿ï·¯ ¸ðµç °ÍÀÌ Áö´ÉÁ¤º¸±â¼ú·Î ¿¬°áµÇ´Â 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ½Ã´ë¿¡ ´Ù¾çÇÑ ¼ö¿äÃ¢ÃâÀ» ÅëÇÏ¿© ¿ï»êÀÇ ÁÖ·Â»ê¾÷ °æÀï·ÂÀ» °­È­ÇÏ°í »õ·Î¿î ¼­ºñ½º»ê¾÷À» À°¼ºÇÏ´Âµ¥ µå·ÐÀÌ ÀÏÁ¶ÇÏ±â¸¦ ±â´ëÇØ º»´Ù.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
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