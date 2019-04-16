°øÈ²Àå¾Ö ¶§¹®¿¡ Àå°Å¸® ÀÌµ¿ÀÌ ¾î·Á¿î »óÇØ »ç°Ç ÇÇÇØÀÚ¸¦ À§ÇØ ¿ï»êÁö¹ý ÀçÆÇºÎ°¡ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â¡¯ ÁõÀÎ ½Å¹®À» ÁøÇàÇÑ »ç·Ê°¡ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¿ï»êÁö°ËÀº 2015³â 11¿ù µ¿°Å³à¸¦ ÆøÇàÇØ °¥ºñ»À¸¦ ºÎ·¯¶ß¸®´Â µî ÀüÄ¡ 6ÁÖÀÇ »óÃ³¸¦ ÀÔÈù A¾¾¸¦ Áö³ÇØ 2¿ù »óÇØ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒÇß´Ù.
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16ÀÏ ¿ï»êÁö¹ý °ü°èÀÚ´Â ¡°´ã´ç ÀçÆÇºÎ ¿äÃ»¿¡ µû¶ó ÁõÀÎÀÌ °ÅÁÖÇÏ´Â Áö¿ªÀÇ ¹ý¿øÀÌ ÁõÀÎ ½Å¹® µî Áõ°ÅÁ¶»ç¸¦ ´ë½Å ÇÏ´Â »ç·Ê´Â °£È¤ ÀÖÁö¸¸, ´ã´ç ÀçÆÇºÎ°¡ ÁõÀÎÀÌ ÀÖ´Â ¹ý¿ø¿¡ °¡¼ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ½Å¹®ÇÑ »ç·Ê´Â ÀÌ·ÊÀû¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù.
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