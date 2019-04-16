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  • ½ÂÀÎ 2019.04.16 22:30
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ÀÌ »ç°Ç ÀçÆÇºÎÀÎ ¿ï»êÁö¹ý Çü»ç2´Üµ¶ ¹Ú¼ºÈ£ ºÎÀåÆÇ»ç´Â Áö³­ÇØ 4¿ùºÎÅÍ 11¿ù±îÁö ÇÇÇØÀÚ B¾¾¸¦ »ó´ë·Î ÁõÀÎ ½Å¹®À» ½ÃµµÇßÀ¸³ª, ÀüºÏ ÀüÁÖ¿¡ »ç´Â B¾¾°¡ °øÈ²Àå¾Ö¸¦ ¾Î¾Æ ¿ï»ê±îÁö ÀÌµ¿ÇÏ±â ½±Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î »óÇØ »ç°ÇÀº ÇÇÇØÀÚ Áø¼úÀÌ ÇøÀÇ ÀÔÁõ¿¡ Áß¿äÇÑ ¿ä¼Ò·Î ÀÛ¿ëÇØ ¼±°í °á°ú¿¡ Å« ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ °ËÂûÀº B¾¾ ÁÖÄ¡ÀÇ¸¦ ÅëÇØ º´¼¼¸¦ È®ÀÎÇÑ µÚ ¡®ÀüÁÖÁö¹ý¿¡¼­ ÁõÀÎ ½Å¹®À» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØ´Þ¶ó¡¯°í ÀçÆÇºÎ¿¡ ¿äÃ»Çß´Ù. ÀçÆÇºÎ´Â ÀÌ¸¦ ¹Þ¾Æµé¿© ¿ÃÇØ 1¿ù 22ÀÏ ÀüÁÖÁö¹ý¿¡¼­ ÆÇ»ç, °øÆÇ°Ë»ç, º¯È£»ç, ¼Ó±â»ç µîÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ B¾¾¸¦ »ó´ë·Î ½Å¹®À» ÁøÇàÇß´Ù.

Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÀº ¡®¹ý¿øÀº ÁõÀÎÀÇ ¿¬·É, Á÷¾÷, °Ç°­»óÅÂ µîÀ» °í·ÁÇØ ¹ýÁ¤ ¿Ü¿¡ ¼ÒÈ¯ÇÏ°Å³ª ÇöÀçÁö¿¡¼­ ½Å¹®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡¯°í Á¤ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, Çö½ÇÀûÀÎ ¹®Á¦ µîÀ¸·Î ÁõÀÎÀÇ ¹ýÁ¤ ¿Ü ½Å¹®ÀÌ ½ÇÁ¦ ¼º»çµÇ´Â »ç·Ê´Â µå¹°´Ù.

ÀüÁÖ¿¡¼­ B¾¾ÀÇ ÇÇÇØ Áø¼úÀ» Á÷Á¢ µéÀº ÀçÆÇºÎ´Â Áö³­ 3¿ù 29ÀÏ A¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 6°³¿ùÀ» ¼±°íÇß´Ù.

16ÀÏ ¿ï»êÁö¹ý °ü°èÀÚ´Â ¡°´ã´ç ÀçÆÇºÎ ¿äÃ»¿¡ µû¶ó ÁõÀÎÀÌ °ÅÁÖÇÏ´Â Áö¿ªÀÇ ¹ý¿øÀÌ ÁõÀÎ ½Å¹® µî Áõ°ÅÁ¶»ç¸¦ ´ë½Å ÇÏ´Â »ç·Ê´Â °£È¤ ÀÖÁö¸¸, ´ã´ç ÀçÆÇºÎ°¡ ÁõÀÎÀÌ ÀÖ´Â ¹ý¿ø¿¡ °¡¼­ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ½Å¹®ÇÑ »ç·Ê´Â ÀÌ·ÊÀû¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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