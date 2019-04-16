¡®º¸¸´°í°³¡¯ Á¶¼±¾÷¡¦ ³ëµ¿ÀÚ ÁÖ¸Ó´Ï´Â ´õ ¸»¶ú´Ù

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  • ÁÖ¼º¹Ì
  • ½ÂÀÎ 2019.04.16 22:30
  • ´ñ±Û 0
   
 
  ¡ã ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ¿Í ±Ý¼Ó³ëÁ¶ Çö´ëÁß°ø¾÷»ç³»ÇÏÃ»ÁöÈ¸ µîÀº 16ÀÏ ¿ÀÈÄ µ¿±¸ Çö´ëÁß°ø¾÷ Á¤¹® ¾Õ¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ¡°Àú°¡ ¼öÁÖÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÇÏÃ»¾÷Ã¼¿Í ³ëµ¿ÀÚµé¿¡°Ô ¶°³Ñ±âÁö ¸»¶ó¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.  
 

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16ÀÏ ¿ÀÈÄ ¿ï»ê µ¿±¸ Çö´ëÁß°ø¾÷ Á¤¹® ¾Õ¿¡ ¼± ÇÑ ¿©¼ºÀº ¿ïºÐÀ» ÅÍ¶ß·È´Ù. ½º½º·Î¸¦ »ç³»ÇÏÃ» ³ëµ¿ÀÚÀÇ ¾Æ³»¶ó°í ¼Ò°³ÇÑ ±×´Â ¡°ÀÌÁ¦ Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÇ Àú Ä¿´Ù¶õ Å©·¹ÀÎÀÌ ³» ´«¿¡´Â °í¹°µ¢¾î¸®·Î º¸ÀÎ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.


Á¶¼±¾÷ÀÌ ¡®º¸¸´°í°³¡¯¸¦ °ßµð¸ç ¹ÝµîÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¿³º¸°í ÀÖÁö¸¸, ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ ÁÖ¸Ó´Ï´Â ´õ ¸¶¸£°í ÀÖ´Ù. ¡®Àú°¡ ¼öÁÖ¡¯ÀÇ ÆóÇØ°¡ »ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼ÀÇ ¡®¹Ý Åä¸·¡¯ ±â¼º±ÝÀ» °ÅÃÄ ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚÀÇ ¡®ÀÓ±Ý Ã¼ºÒ¡¯·Î ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.

°í¿ë³ëµ¿ºÎ ¿ï»êÁöÃ»¿¡ µû¸£¸é ÀÌ´Þ 8ÀÏ Çö´ëÁß°ø¾÷ »ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼ 17°÷ÀÌ ¡®±â¼º±Ý »è°¨¡¯À» ÀÌÀ¯·Î ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ ÀÓ±ÝÀ» ÁÙ ¿©·ÂÀÌ ¾ø´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸é¼­ ¹®Á¦°¡ ºÒ°ÅÁ³´Ù. ¿ÃÇØ 1¿ùºÎÅÍ 3¿ù±îÁö ÀÓ±ÝÀº Á¦´ë·Î Áö±ÞµÇÁö ¾Ê¾Ò°í, Âü´Ù¸øÇÑ ÀÌµé ¾÷Ã¼ ³ëµ¿ÀÚ 1,000¿©¸íÀÌ ÀÛ¾÷À» °ÅºÎÇÏ´Â »çÅÂ±îÁö ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÀÏºÎ ¾÷Ã¼µéÀº ÇÑ¶§ ¡®±â¼º±Ý¡¯ ¼ö·ÉÀ» °ÅºÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.

¸çÄ¥ »çÀÌ Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ ÀÏºÎ ¾÷Ã¼µéÀ» ¼³µæÇÏ¸é¼­ ÇØ°á¿¡ ³ª¼­°í´Â ÀÖÁö¸¸ Áö³­ 15ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î »ç³»Çù·Â¾÷Ã¼ 6°÷ÀÇ ÀÓ±Ý 12¾ï¿ø°¡·®ÀÌ ¿©ÀüÈ÷ Ã¼ºÒµÈ »óÅÂ´Ù.

2016³â ÇÏ¹Ý±âºÎÅÍ ºÒÈ²À¸·Î Ä§Ã¼µÇ´ø Á¶¼±¾÷Àº Áö³­ÇØ ¼öÁÖ¸¦ ÀÏºÎ È¸º¹ÇÏ¸é¼­ ¹ÝµîÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¼öÁÖ ¹°·®ÀÌ ¾ÆÁ÷±îÁö ÇöÀå¿¡ ¹Ý¿µµÇÁö ¾ÊÀ¸¸é¼­ Ã¼°¨ °æ±â´Â Á»Ã³·³ ³ª¾ÆÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. °Ô´Ù°¡ ¡®Àú°¡ ¼öÁÖ¡¯·Î ¶³¾îÁø ´Ü°¡¿Í ÀÓ±Ý µîÀÌ ¿©ÀüÈ÷ Á¦ÀÚ¸®°ÉÀ½ÀÌ´Ù.

ÀÌ·± »óÈ²¿¡¼­ 2017³â°ú Áö³­ÇØ ÁÙÁÙÀÌ Æó¾÷ÇÏ´ø »ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼µéÀº ¡®Á¶¼±¾÷ ºÎÈï¡¯À» °í´ëÇÏ¸ç ¡®¹öÆ¼±â Àü·«¡¯¿¡ µ¹ÀÔÇÑ ¸ð¾ç»õ´Ù.

»ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼¿Í ³ëµ¿ÀÚ ¼ö´Â ¿ÃÇØ 3¿ù ±âÁØÀ¸·Î ¡®¹Ù´Ú¡¯À» Âï¾ú´Ù. 2016³â ÃÊ 301°÷ÀÌ´ø Çö´ëÁß°ø¾÷ »ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼´Â 3¿ù ¸» 120°÷À¸·Î ÁÙ¾ú´Ù. Áö³­ÇØ 7¿ù 131°÷º¸´Ùµµ ÇÑÂü ´õ °¨¼ÒÇß´Ù. 3¸¸4,000¿©¸íÀÌ´ø ³ëµ¿ÀÚµéµµ Àý¹Ý ÀÌ»óÀÌ ¶°³ª°í 1¸¸1,800¿©¸í¹Û¿¡ ³²Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±µµ »çÁ¤Àº ¸¶Âù°¡Áö´Ù. 2016³â ÃÊ 89°÷ 7,700¿©¸íÀÌ´ø »ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼¿Í ³ëµ¿ÀÚ´Â Áö³­ 3¿ù ¸» 71°÷ 5,900¿©¸í¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù.

ÀÌ³¯ Çö´ëÁß°ø¾÷ Á¤¹® ¾Õ¿¡¼­ ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ¿Í ±Ý¼Ó³ëÁ¶ Çö´ëÁß°ø¾÷»ç³»ÇÏÃ»ÁöÈ¸ µîÀº ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ¡°Àú°¡ ¼öÁÖÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÇÏÃ»¾÷Ã¼¿¡ ¶°³Ñ±â°í, ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚ¸¸ ±× ÇÇÇØ¸¦ °í½º¶õÈ÷ ´çÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Á¶¼± °æ±â°¡ »ì¾Æ³ª °Ç°­ÇÑ »ýÅÂ°è Á¶¼ºÀ» ÅëÇÑ Çù·Â¾÷Ã¼¿ÍÀÇ µ¿¹Ý ¼ºÀåÀ» ³»°Ç °ÍÀÌ ¹«»öÇÒ ¸¸Å­ ÀÓ±Ý Ã¼ºÒÀÌ ÀÏ»óÀûÀÎ ±¸Á¶¡±¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù. ÀÌµéÀº ¡°Á¶¼±°æ±â°¡ »ì¾Æ³ª´õ¶óµµ Çö´ëÁß°ø¾÷Àº ÀÓ±Ý »è°¨ µîÀ¸·Î ±¸ÀÎ³­¿¡ ºüÁú °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°»è°¨µÈ ÀÓ±Ý°ú ±×Á¶Â÷µµ Ã¼ºÒµÇ´Â ÇöÀå¿¡ ¶°³ª°£ ³ëµ¿ÀÚµéÀÌ µ¹¾Æ¿Ã ÀÌÀ¯°¡ ¾ø´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.

Çö´ëÁß°ø¾÷ ÃøÀº ¡°Á¶¼±¾÷ ºÒÈ²¿¡ µû¸¥ »ý»ê ¹°·® °¨¼Ò µîÀ¸·Î °ø»ç´ë±Ý(±â¼º±Ý)ÀÌ ÁÙ¾îµç °ÍÀÏ »Ó, ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î Ã¼ºÒ ¶Ç´Â »è°¨Çß´Ù´Â ÁÖÀåÀº »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù¡±¶ó¸ç ¡°°æ¿µÀÌ ¾î·Á¿î Çù·Â»ç¿¡´Â »ó»ý¹ßÀü±â±Ý ¿î¿µ°ú ÀÚ±ÝÁö¿ø µîÀ» ÅëÇØ ¡®°æ¿µ ¾ÈÁ¤È­¡¯¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.


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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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