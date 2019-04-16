¡®º¸¸´°í°³¡¯ Á¶¼±¾÷¡¦ ³ëµ¿ÀÚ ÁÖ¸Ó´Ï´Â ´õ ¸»¶ú´Ù

|¡ã ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ¿Í ±Ý¼Ó³ëÁ¶ Çö´ëÁß°ø¾÷»ç³»ÇÏÃ»ÁöÈ¸ µîÀº 16ÀÏ ¿ÀÈÄ µ¿±¸ Çö´ëÁß°ø¾÷ Á¤¹® ¾Õ¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ¡°Àú°¡ ¼öÁÖÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÇÏÃ»¾÷Ã¼¿Í ³ëµ¿ÀÚµé¿¡°Ô ¶°³Ñ±âÁö ¸»¶ó¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¡°¿ì¸® ³²Æí ¾îµð Åº±¤¿¡¼ ³ª¿Â °Í ¸¶³É ¸ÕÁö±¸´õ±â¿¡¼ ½ê(Çô) ºüÁö°Ô ÀÏÇÏ°í ¸ÅÀÏ ½ÃÄ¿¸Õ ¾ó±¼·Î Åð±ÙÇÏ´Âµ¥, ¿Ö ¿ù±ÞÀº ÅëÀåÀ¸·Î ¾È µé¾î¿É´Ï±î? ÀÛ³â±îÁö Èûµé¾ú°í, ¿ÃÇØ´Â Á» ³ªÀ¸·Á³ª Çß´Âµ¥, ¿©ÀüÈ÷ ¾î·Æ³×¿ä. (¿ù±Þ) ¿Ö ¾ÈÁÝ´Ï±î. ´©°¡ ´õ ´Þ¶ó°í ÇÏ´ø°¡¿ä. µ·¿¡ ÀÌÀÚ¶óµµ ºÙ¿©¼ ÁÖ·Á°í ¾È ÁÖ´Â °Ç°¡¿ä¡¦.¡±
16ÀÏ ¿ÀÈÄ ¿ï»ê µ¿±¸ Çö´ëÁß°ø¾÷ Á¤¹® ¾Õ¿¡ ¼± ÇÑ ¿©¼ºÀº ¿ïºÐÀ» ÅÍ¶ß·È´Ù. ½º½º·Î¸¦ »ç³»ÇÏÃ» ³ëµ¿ÀÚÀÇ ¾Æ³»¶ó°í ¼Ò°³ÇÑ ±×´Â ¡°ÀÌÁ¦ Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÇ Àú Ä¿´Ù¶õ Å©·¹ÀÎÀÌ ³» ´«¿¡´Â °í¹°µ¢¾î¸®·Î º¸ÀÎ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Á¶¼±¾÷ÀÌ ¡®º¸¸´°í°³¡¯¸¦ °ßµð¸ç ¹ÝµîÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¿³º¸°í ÀÖÁö¸¸, ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ ÁÖ¸Ó´Ï´Â ´õ ¸¶¸£°í ÀÖ´Ù. ¡®Àú°¡ ¼öÁÖ¡¯ÀÇ ÆóÇØ°¡ »ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼ÀÇ ¡®¹Ý Åä¸·¡¯ ±â¼º±ÝÀ» °ÅÃÄ ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚÀÇ ¡®ÀÓ±Ý Ã¼ºÒ¡¯·Î ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
°í¿ë³ëµ¿ºÎ ¿ï»êÁöÃ»¿¡ µû¸£¸é ÀÌ´Þ 8ÀÏ Çö´ëÁß°ø¾÷ »ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼ 17°÷ÀÌ ¡®±â¼º±Ý »è°¨¡¯À» ÀÌÀ¯·Î ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ ÀÓ±ÝÀ» ÁÙ ¿©·ÂÀÌ ¾ø´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸é¼ ¹®Á¦°¡ ºÒ°ÅÁ³´Ù. ¿ÃÇØ 1¿ùºÎÅÍ 3¿ù±îÁö ÀÓ±ÝÀº Á¦´ë·Î Áö±ÞµÇÁö ¾Ê¾Ò°í, Âü´Ù¸øÇÑ ÀÌµé ¾÷Ã¼ ³ëµ¿ÀÚ 1,000¿©¸íÀÌ ÀÛ¾÷À» °ÅºÎÇÏ´Â »çÅÂ±îÁö ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÀÏºÎ ¾÷Ã¼µéÀº ÇÑ¶§ ¡®±â¼º±Ý¡¯ ¼ö·ÉÀ» °ÅºÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¸çÄ¥ »çÀÌ Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ ÀÏºÎ ¾÷Ã¼µéÀ» ¼³µæÇÏ¸é¼ ÇØ°á¿¡ ³ª¼°í´Â ÀÖÁö¸¸ Áö³ 15ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î »ç³»Çù·Â¾÷Ã¼ 6°÷ÀÇ ÀÓ±Ý 12¾ï¿ø°¡·®ÀÌ ¿©ÀüÈ÷ Ã¼ºÒµÈ »óÅÂ´Ù.
ÀÌ·± »óÈ²¿¡¼ 2017³â°ú Áö³ÇØ ÁÙÁÙÀÌ Æó¾÷ÇÏ´ø »ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼µéÀº ¡®Á¶¼±¾÷ ºÎÈï¡¯À» °í´ëÇÏ¸ç ¡®¹öÆ¼±â Àü·«¡¯¿¡ µ¹ÀÔÇÑ ¸ð¾ç»õ´Ù.
»ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼¿Í ³ëµ¿ÀÚ ¼ö´Â ¿ÃÇØ 3¿ù ±âÁØÀ¸·Î ¡®¹Ù´Ú¡¯À» Âï¾ú´Ù. 2016³â ÃÊ 301°÷ÀÌ´ø Çö´ëÁß°ø¾÷ »ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼´Â 3¿ù ¸» 120°÷À¸·Î ÁÙ¾ú´Ù. Áö³ÇØ 7¿ù 131°÷º¸´Ùµµ ÇÑÂü ´õ °¨¼ÒÇß´Ù. 3¸¸4,000¿©¸íÀÌ´ø ³ëµ¿ÀÚµéµµ Àý¹Ý ÀÌ»óÀÌ ¶°³ª°í 1¸¸1,800¿©¸í¹Û¿¡ ³²Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±µµ »çÁ¤Àº ¸¶Âù°¡Áö´Ù. 2016³â ÃÊ 89°÷ 7,700¿©¸íÀÌ´ø »ç³»ÇÏÃ»¾÷Ã¼¿Í ³ëµ¿ÀÚ´Â Áö³ 3¿ù ¸» 71°÷ 5,900¿©¸í¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù.
ÀÌ³¯ Çö´ëÁß°ø¾÷ Á¤¹® ¾Õ¿¡¼ ¹ÎÁÖ³ëÃÑ ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ¿Í ±Ý¼Ó³ëÁ¶ Çö´ëÁß°ø¾÷»ç³»ÇÏÃ»ÁöÈ¸ µîÀº ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ¡°Àú°¡ ¼öÁÖÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÇÏÃ»¾÷Ã¼¿¡ ¶°³Ñ±â°í, ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚ¸¸ ±× ÇÇÇØ¸¦ °í½º¶õÈ÷ ´çÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Á¶¼± °æ±â°¡ »ì¾Æ³ª °Ç°ÇÑ »ýÅÂ°è Á¶¼ºÀ» ÅëÇÑ Çù·Â¾÷Ã¼¿ÍÀÇ µ¿¹Ý ¼ºÀåÀ» ³»°Ç °ÍÀÌ ¹«»öÇÒ ¸¸Å ÀÓ±Ý Ã¼ºÒÀÌ ÀÏ»óÀûÀÎ ±¸Á¶¡±¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù. ÀÌµéÀº ¡°Á¶¼±°æ±â°¡ »ì¾Æ³ª´õ¶óµµ Çö´ëÁß°ø¾÷Àº ÀÓ±Ý »è°¨ µîÀ¸·Î ±¸ÀÎ³¿¡ ºüÁú °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°»è°¨µÈ ÀÓ±Ý°ú ±×Á¶Â÷µµ Ã¼ºÒµÇ´Â ÇöÀå¿¡ ¶°³ª°£ ³ëµ¿ÀÚµéÀÌ µ¹¾Æ¿Ã ÀÌÀ¯°¡ ¾ø´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù.
Çö´ëÁß°ø¾÷ ÃøÀº ¡°Á¶¼±¾÷ ºÒÈ²¿¡ µû¸¥ »ý»ê ¹°·® °¨¼Ò µîÀ¸·Î °ø»ç´ë±Ý(±â¼º±Ý)ÀÌ ÁÙ¾îµç °ÍÀÏ »Ó, ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î Ã¼ºÒ ¶Ç´Â »è°¨Çß´Ù´Â ÁÖÀåÀº »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù¡±¶ó¸ç ¡°°æ¿µÀÌ ¾î·Á¿î Çù·Â»ç¿¡´Â »ó»ý¹ßÀü±â±Ý ¿î¿µ°ú ÀÚ±ÝÁö¿ø µîÀ» ÅëÇØ ¡®°æ¿µ ¾ÈÁ¤È¡¯¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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