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16ÀÏ ¡®(°¡Äª)¼ÛÁ¤¿ª ±¤¿ªÀüÃ¶ ¿¬Àå¿îÇà ÃßÁøÀ§¿øÈ¸¡¯¿Í ºÏ±¸¿¡ µû¸£¸é ¿Â¶óÀÎ ¼¸í¿îµ¿¿¡´Â 1¸¸1,747¸íÀÌ, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼¸í¿îµ¿¿¡´Â 2¸¸9,210¸í, 4¸¸957¸íÀÌ Âü¿©ÇØ ´çÃÊ ¸ñÇ¥ÇÑ 4¸¸¸íÀ» Á¶±â¿¡ ´Þ¼ºÇß´Ù. ¼¸í¿îµ¿À» ½ÃÀÛÇÑ Áö 28ÀÏ ¸¸¿¡ ¸ñÇ¥ÀÎ¿øÀ» ³Ñ¾î¼± °ÍÀÌ´Ù.
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