[»ç¼³] ¡®±¹¹Î ¾ÈÀüÀÇ ³¯¡¯ Çà»ç ¾ø´Â ¿ï»êÀº ¾ÈÀüÇÑ°¡?

¾îÁ¦´Â ‘±¹¹Î¾ÈÀüÀÇ ³¯’ÀÌ¾ú´Ù. ‘±¹¹Î¾ÈÀüÀÇ ³¯’Àº Áö³ 2014³â 4¿ù16ÀÏ ¹ß»ýÇÑ ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç¸¦ °è±â·Î ¾ÈÀüÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» µÇ»õ±âÀÚ´Â ÀÇ¹Ì·Î ÀÌµëÇØ ‘Àç³ ¹× ¾ÈÀü°ü¸® ±âº»¹ý'¿¡ ÀÇÇØ Á¦Á¤µÆ´Ù. °ü·Ã¹ý¿¡ µû¸£¸é ±¹°¡´Â ±¹¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀÇ½Ä ¼öÁØÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇÏ¿© ¸Å³â 4¿ù 16ÀÏÀ» ±¹¹Î¾ÈÀüÀÇ ³¯·Î Á¤ÇÏ¿© ÇÊ¿äÇÑ Çà»ç µîÀ» ÇÏµµ·Ï Çß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Á¤ºÎÂ÷¿øÀÇ ‘Á¦5È¸ ±¹¹Î¾ÈÀüÀÇ ³¯ ±¹¹Î¾ÈÀü ´ÙÁü´ëÈ¸’ Çà»ç°¡ ¾îÁ¦ Á¤ºÎ¼¼Á¾ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ¿¡¼ ÀÌ³«¿¬ ±¹¹«ÃÑ¸®¿Í °¢ ºÎÃ³ Àå°ü·ÁöÀÚÃ¼·°ø°ø±â°ü·¹Î°£´ÜÃ¼·ÀÏ¹Ý½Ã¹Î µî 300¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¿·È´Ù. ¿À´Â 21ÀÏ±îÁö°¡ ±¹¹Î¾ÈÀüÁÖ°£ÀÌ´Ù.
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