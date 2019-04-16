³ë¿ÁÈñ ¿ï»ê±³À°°¨, µ¿ºÎµµ¼­°ü¼­ ¡®Çàº¹ÇÑ Ã¥ÀÐ±â¡¯

|¡ã ³ë¿ÁÈñ ¿ï»ê½Ã±³À°°¨Àº 16ÀÏ ¿ÀÀü µ¿ºÎµµ¼°ü ¿µÀ¯¾ÆÀÚ·á½Ç¿¡¼ ¡®¸í»ç°¡ ÀÐ¾îÁÖ´Â ÇÑ±ÇÀÇ Ã¥, Çàº¹ÇÑ Ã¥ ÀÐ±â¡¯ Çà»ç¿¡ Âü¼®ÇØ ±×¸²Ã¥ ¡®°¾ÆÁö¶Ë¡¯À» Á÷Á¢ ¼Ò°³Çß´Ù.
³ë¿ÁÈñ ¿ï»ê½Ã±³À°°¨ÀÌ ¾ÆÀÌµéÀÇ ´«³ôÀÌ¿¡ ¸ÂÃç Ã¥À» ÀÐ¾îÁÖ´Â Æ¯º°ÇÑ Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
16ÀÏ ¿ÀÀü µ¿ºÎµµ¼°ü ¿µÀ¯¾ÆÀÚ·á½Ç¿¡¼ ¡®¸í»ç°¡ ÀÐ¾îÁÖ´Â ÇÑ±ÇÀÇ Ã¥, ³ë¿ÁÈñ ±³À°°¨°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â Çàº¹ÇÑ Ã¥ ÀÐ±â¡¯ Çà»ç°¡ ¿·È´Ù. Á¦55È¸ µµ¼°ü±¸°£À» ¸Â¾Æ ¿¸° ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ÀÏÀÏ ÇöÀåÇÐ½À Ã¼Çè À¯¾Æ¿Í ÀÚ·á½Ç ÀÌ¿ëÀÚ 60¿©¸íÀÌ Âü¿©Çß´Ù.
ÃÊÃ» ¸í»ç·Î ÀÚ¸®ÇÑ ³ë¿ÁÈñ ±³À°°¨Àº ±×¸²Ã¥ ¡®°¾ÆÁö¶Ë¡¯À» ¼Ò°³ÇÏ¸ç ¹è°æÀ½¾Ç¿¡ ¸ÂÃç ±×¸²Ã¥À» ÀÐ¾ú´Ù. ±ôÂ¦ ÄûÁî¸¦ ÅëÇØ ¾ÆÀÌµéÀÇ °ü½ÉÀ» ²ø¾ú°í, Á÷Á¢ ÁØºñÇÑ ¹Îµé·¹²ÉÀ» ÅëÇØ ÀÌ¾ß±â¸¦ »ý»ýÇÏ°Ô Àü´ÞÇß´Ù.
³ë¿ÁÈñ ±³À°°¨Àº ¡°¾ÆÀÌµé°ú ¸¶À½À» ³ª´« ¼ÒÅëÀÇ ½Ã°£À» ÅëÇØ ¿ÀÈ÷·Á ´õ Å« ÈûÀ» ¾ò¾ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ