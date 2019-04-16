¿ï»ê½Ã±³À°Ã», ÀÏÀÚ¸® Á¤º¸°øÀ¯ ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà

|¡ã ¿ï»ê½Ã±³À°Ã»(±³À°°¨ ³ë¿ÁÈñ)Àº 16ÀÏ Ãë¾÷ÇùÀÇÈ¸½Ç¿¡¼ ½Ã±³À°Ã» °íÁ¹Ãë¾÷ ´ã´çÀÚ, ¿ï»ê½ÃÃ» ÀÏÀÚ¸® ´ã´çÀÚ, ±¸¡¤±º Ã»³âÀÏÀÚ¸® ´ã´çÀÚ, °í¿ë³ëµ¿ºÎ, Áß¼Ò±â¾÷º¥Ã³±â¾÷ºÎ, ¿ï»ê»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü Ãë¾÷Áö¿ø ´ã´çÀÚ µîÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÏÀÚ¸® Á¤º¸°øÀ¯ ³×Æ®¿öÅ© ½Ç¹«ÇùÀÇÃ¼ ±¸¼ºÀ» À§ÇÑ ÇùÀÇÈ¸¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
¿ï»ê½Ã±³À°Ã»Àº 16ÀÏ Ãë¾÷ÇùÀÇÈ¸½Ç¿¡¼ ¿ï»êÁö¿ª ÀÏÀÚ¸® Á¤º¸°øÀ¯ ³×Æ®¿öÅ© ½Ç¹«ÇùÀÇÃ¼¸¦ ±¸¼ºÇÏ±â À§ÇÑ ÇùÀÇÈ¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ÇùÀÇÈ¸¿¡´Â ±³À°Ã» °íÁ¹Ãë¾÷ ´ã´çÀÚ, ¿ï»ê½ÃÃ» ÀÏÀÚ¸® ´ã´çÀÚ¸¦ ºñ·ÔÇØ ±¸¡¤±º Ã»³âÀÏÀÚ¸® ´ã´çÀÚ, °í¿ë³ëµ¿ºÎ, Áß¼Ò±â¾÷º¥Ã³±â¾÷ºÎ, ¿ï»ê»ê¾÷´ÜÁö°ø´ÜÀÇ Ãë¾÷Áö¿ø ´ã´çÀÚ µî 15¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù. ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ Áö¿ª Ãë¾÷ ÇÁ·Î±×·¥°ú ÀÏÀÚ¸® Á¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ±â À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇß´Ù.
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