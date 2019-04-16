ºÏ±¸ ¾ÆÀÌµ¹º¸¹Ì ´ë»ó ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¿¹¹æ Æ¯º°±³À° ½Ç½Ã

|¡ã ºÏ±¸´Â 16ÀÏ ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ Áö¿ª ¼ºñ½ºÁ¦°ø±â°ü ¼Ò¼Ó ¾ÆÀÌµ¹º¸¹Ì¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¾ÆÀÌµ¹º½ ¼ºñ½º ±ä±Þ ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¿¹¹æ Æ¯º°±³À°À» ½Ç½ÃÇß´Ù.
¿ï»ê ºÏ±¸´Â 16ÀÏ°ú 17ÀÏ ÀÌÆ²¿¡ °ÉÃÄ ºÏ±¸Ã» ´ëÈ¸ÀÇ½Ç µî¿¡¼ Áö¿ª ¼ºñ½ºÁ¦°ø±â°ü ¼Ò¼Ó ¾ÆÀÌµ¹º¸¹Ì¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¡®¾ÆÀÌµ¹º½ ¼ºñ½º ±ä±Þ ¾Æµ¿ÇÐ´ë ¿¹¹æ Æ¯º°±³À°¡¯À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
ºÏ±¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÌ¹ø ±³À°À» ÅëÇØ ¾Æµ¿ÀÎ±Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½ÄÀ» °³¼±ÇØ ºÎ¸ðµéÀÌ ¾ÆÀÌµ¹º½ ¼ºñ½º¸¦ ¹Ï°í ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°¾ÆÀÌ ³º°í Å°¿ì±â ÁÁÀº ºÏ±¸ Á¶¼º¿¡ Èû¾²°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ