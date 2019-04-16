ºÏ±¸ ¿°Æ÷µ¿Áö¿ª»çÈ¸º¸ÀåÇùÀÇÃ¼ µ¶°Å³ëÀÎ »ý½ÅÀÜÄ¡

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¿ï»ê ºÏ±¸ ¿°Æ÷µ¿Áö¿ª»çÈ¸º¸ÀåÇùÀÇÃ¼´Â 16ÀÏ ½£¼Ó¾î¸°ÀÌÁý ¿ø¾Æµé°ú ÇÔ²² ¿ø¸ð(76) ÇÒ¸Ó´Ï ´ìÀ» Ã£¾Æ »ý½ÅÀÜÄ¡¸¦ ¿¾ú´Ù.
¿ø ÇÒ¸Ó´Ï´Â Â÷»óÀ§ °èÃþÀ¸·Î µ¶°Å³ëÀÎµ¹º½¼ºñ½º µîÀ» ¹Þ°í ÀÖÀ¸³ª, ÇÏ·ç ´ëºÎºÐÀÇ ½Ã°£À» È¦·Î º¸³»°í ÀÖ´Ù. ÀÌ³¯ ÇùÀÇÃ¼ À§¿øµéÀÌ Á÷Á¢ Â÷¸° »ýÀÏ»óÀ» ¹ÞÀº ÇÒ¸Ó´Ï´Â ¿¬½Å °í¸¶¿òÀ» Ç¥½ÃÇß´Ù.
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