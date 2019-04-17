»ï¼º "°¶·°½ÃA 3Á¾, ÀÎµµ Ãâ½Ã 40ÀÏ¸¸¿¡ ¸ÅÃâ 5Ãµ¾ï¿ø µ¹ÆÄ"

"¿ÃÇØ °¶·°½ÃA ¸ÅÃâ ¸ñÇ¥ 4Á¶5Ãµ¾ï¿ø…ÀÎµµ»ê ½º¸¶Æ®Æù 30% ¼öÃâ"
»ï¼ºÀüÀÚÀÇ ÁßÀú°¡ °¶·°½ÃA ½Ã¸®Áî°¡ ÀÎµµ¿¡¼ ¸ÅÃâ È£Á¶¼¼¸¦ º¸¿´´Ù.
¶õÁöºêÁöÆ® ½Ì »ï¼ºÀüÀÚ ÀÎµµ¹ýÀÎ ¸¶ÄÉÆÃ ÃÑÃ¥ÀÓÀÚ(CMO)´Â Áö³ 16ÀÏ ¹ÎÆ® µî ÇöÁö ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ "Áö³ 3¿ù ¼±º¸ÀÎ °¶·°½ÃA ½Ã¸®Áî 3Á¾ÀÌ Ãâ½Ã 40ÀÏ ¸¸¿¡ 5¾ï´Þ·¯(¾à 5Ãµ700¾ï¿ø)ÀÇ ¸ÅÃâÀ» ¿Ã·È´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
½Ì CMO´Â "°°Àº ±â°£ A½Ã¸®Áî 3Á¾ÀÇ ÆÇ¸Å°í´Â 200¸¸´ë ¼öÁØ"ÀÌ¶ó¸ç "ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿ÃÇØ ÀÎµµ¿¡¼ A½Ã¸®Áî¸¸À¸·Î 40¾ï´Þ·¯(¾à 4Á¶5Ãµ¾ï¿ø) ÀÌ»óÀÇ ¸ÅÃâÀ» ¿Ã¸± °èÈ¹"ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ ÀÎµµ¹ýÀÎÀº 2017∼2018 È¸°è¿¬µµ(4¿ùºÎÅÍ ÀÌµëÇØ 3¿ù±îÁö)¿¡ ÈÞ´ëÀüÈ ºÎ¹®¿¡¼ 3Ãµ735¾ï·çÇÇ(¾à 6Á¶1Ãµ¾ï¿ø)ÀÇ ¸ÅÃâÀ» ±â·ÏÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ °°Àº ÈÞ´ëÀüÈ ¸ÅÃâÀÇ ´ëºÎºÐÀ» ÇöÁö ¸ÂÃãÇü Àü·«Æù ½Ã¸®ÁîÀÎ °¶·°½ÃA·Î Ã¤¿ì°Ú´Ù´Â ¾ß½É Âù °èÈ¹ÀÌ´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â Áö³ 3¿ù 1ÀÏ °¶·°½ÃA ½Ã¸®ÁîÀÎ A30°ú A50À» Ãâ½ÃÇÑ µ¥ ÀÌ¾î °°Àº ´Þ 15ÀÏ¿¡´Â A10À» ÇöÁö ½ÃÀå¿¡ ³»³ù´Ù.
ÀÌ´Þ ¸» Æ®¸®ÇÃ Ä«¸Þ¶ó°¡ Å¾ÀçµÈ A70¿¡ ÀÌ¾î ´ÙÀ½ ´Þ ¸»¿¡´Â È¸Àü Ä«¸Þ¶ó¶ó´Â Ã·´Ü »ç¾çÀÌ °¡¹ÌµÈ A80±îÁö A½Ã¸®Áî¸¦ °è¼Ó ¼±º¸ÀÏ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
°¡°Ý´ë´Â 8Ãµ500·çÇÇ(¾à 14¸¸¿ø)ºÎÅÍ 5¸¸·çÇÇ(¾à 82¸¸¿ø)±îÁö ´Ù¾çÇÏ´Ù.
°¶·°½ÃS °°Àº ÃÖ°í ÇÁ¸®¹Ì¾ö »ç¾çÀ» »« ÁßÀú°¡ °¡°Ý´ë¿¡ ÃÎÃÎÇÏ°Ô A½Ã¸®Áî¸¦ ¹èÄ¡ÇØ °¥¼ö·Ï °æÀïÀÌ Ä¡¿ÇØÁö´Â ÀÎµµ ½ÃÀå¿¡¼ °ø°ÝÀûÀ¸·Î ½ÃÀå °ø·«¿¡ ³ª¼±´Ù´Â Àü·«ÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù.
¾Õ¼ »ï¼ºÀüÀÚ´Â Áö³ÇØ ¼öµµ ´ºµ¨¸® ÀÎ±Ù ³ëÀÌ´Ù¿¡ ¼¼°è ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ °øÀåÀ» ¿Ï°øÇß´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â ³ëÀÌ´ÙÀÇ ±âÁ¸ °øÀå ±Ô¸ð¸¦ µÎ ¹è·Î È®ÀåÇØ ÀÌ°÷¿¡¼¸¸ ¿¬°£ 1¾ï2Ãµ¸¸´ëÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ¸¦ »ý»êÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌ¸¦ Åä´ë·Î ÀÎµµ»ê ÈÞ´ëÀüÈ ¼öÃâ¿¡µµ º»°ÝÀûÀ¸·Î ³ª¼³ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. Áö±Ý±îÁö´Â ÀÎµµ»ê ½º¸¶Æ®ÆùÀº ´ëºÎºÐ ³»¼ö¿¡ ÅõÀÔÇß´Ù.
½Ì CMO´Â "¿À´Â 2020³â±îÁö ÀÎµµ¿¡¼ Á¦ÀÛµÇ´Â ½º¸¶Æ®ÆùÀÇ 30%¸¦ ¼öÃâÇÒ °èÈ¹"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇöÀç »ï¼ºÀüÀÚ´Â ÀÎµµ¿¡¼ »þ¿À¹Ì µî Áß±¹ ºê·£µå¿Í Ä¡¿ÇÑ °æÀïÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
½ÃÀåÁ¶»ç¾÷Ã¼ÀÎ Ä«¿îÅÍÆ÷ÀÎÆ® ¸®¼Ä¡ÀÇ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é »ï¼ºÀüÀÚ´Â Áö³ÇØ ÀÎµµ ½º¸¶Æ®Æù ½ÃÀå Á¡À¯À² 24%¸¦ ±â·Ï, »þ¿À¹ÌÀÇ 28%¿¡ ´Ù¼Ò µÚÁ³´Ù.
ÀÎµµ ÀüÃ¼ ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ëÀÚ ¼ö´Â 4¾ï3Ãµ¸¸¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
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