»ï¼º "°¶·°½ÃA 3Á¾, ÀÎµµ Ãâ½Ã 40ÀÏ¸¸¿¡ ¸ÅÃâ 5Ãµ¾ï¿ø µ¹ÆÄ"

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 14:40
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"¿ÃÇØ °¶·°½ÃA ¸ÅÃâ ¸ñÇ¥ 4Á¶5Ãµ¾ï¿ø…ÀÎµµ»ê ½º¸¶Æ®Æù 30% ¼öÃâ"

»ï¼ºÀüÀÚÀÇ ÁßÀú°¡ °¶·°½ÃA ½Ã¸®Áî°¡ ÀÎµµ¿¡¼­ ¸ÅÃâ È£Á¶¼¼¸¦ º¸¿´´Ù.

¶õÁöºêÁöÆ® ½Ì »ï¼ºÀüÀÚ ÀÎµµ¹ýÀÎ ¸¶ÄÉÆÃ ÃÑÃ¥ÀÓÀÚ(CMO)´Â Áö³­ 16ÀÏ ¹ÎÆ® µî ÇöÁö ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ "Áö³­ 3¿ù ¼±º¸ÀÎ °¶·°½ÃA ½Ã¸®Áî 3Á¾ÀÌ Ãâ½Ã 40ÀÏ ¸¸¿¡ 5¾ï´Þ·¯(¾à 5Ãµ700¾ï¿ø)ÀÇ ¸ÅÃâÀ» ¿Ã·È´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

½Ì CMO´Â "°°Àº ±â°£ A½Ã¸®Áî 3Á¾ÀÇ ÆÇ¸Å°í´Â 200¸¸´ë ¼öÁØ"ÀÌ¶ó¸ç "ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿ÃÇØ ÀÎµµ¿¡¼­ A½Ã¸®Áî¸¸À¸·Î 40¾ï´Þ·¯(¾à 4Á¶5Ãµ¾ï¿ø) ÀÌ»óÀÇ ¸ÅÃâÀ» ¿Ã¸± °èÈ¹"ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

»ï¼ºÀüÀÚ ÀÎµµ¹ýÀÎÀº 2017∼2018 È¸°è¿¬µµ(4¿ùºÎÅÍ ÀÌµëÇØ 3¿ù±îÁö)¿¡ ÈÞ´ëÀüÈ­ ºÎ¹®¿¡¼­ 3Ãµ735¾ï·çÇÇ(¾à 6Á¶1Ãµ¾ï¿ø)ÀÇ ¸ÅÃâÀ» ±â·ÏÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌ °°Àº ÈÞ´ëÀüÈ­ ¸ÅÃâÀÇ ´ëºÎºÐÀ» ÇöÁö ¸ÂÃãÇü Àü·«Æù ½Ã¸®ÁîÀÎ °¶·°½ÃA·Î Ã¤¿ì°Ú´Ù´Â ¾ß½É Âù °èÈ¹ÀÌ´Ù.

»ï¼ºÀüÀÚ´Â Áö³­ 3¿ù 1ÀÏ °¶·°½ÃA ½Ã¸®ÁîÀÎ A30°ú A50À» Ãâ½ÃÇÑ µ¥ ÀÌ¾î °°Àº ´Þ 15ÀÏ¿¡´Â A10À» ÇöÁö ½ÃÀå¿¡ ³»³ù´Ù.

ÀÌ´Þ ¸» Æ®¸®ÇÃ Ä«¸Þ¶ó°¡ Å¾ÀçµÈ A70¿¡ ÀÌ¾î ´ÙÀ½ ´Þ ¸»¿¡´Â È¸Àü Ä«¸Þ¶ó¶ó´Â Ã·´Ü »ç¾çÀÌ °¡¹ÌµÈ A80±îÁö A½Ã¸®Áî¸¦ °è¼Ó ¼±º¸ÀÏ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

°¡°Ý´ë´Â 8Ãµ500·çÇÇ(¾à 14¸¸¿ø)ºÎÅÍ 5¸¸·çÇÇ(¾à 82¸¸¿ø)±îÁö ´Ù¾çÇÏ´Ù.

°¶·°½ÃS °°Àº ÃÖ°í ÇÁ¸®¹Ì¾ö »ç¾çÀ» »« ÁßÀú°¡ °¡°Ý´ë¿¡ ÃÎÃÎÇÏ°Ô A½Ã¸®Áî¸¦ ¹èÄ¡ÇØ °¥¼ö·Ï °æÀïÀÌ Ä¡¿­ÇØÁö´Â ÀÎµµ ½ÃÀå¿¡¼­ °ø°ÝÀûÀ¸·Î ½ÃÀå °ø·«¿¡ ³ª¼±´Ù´Â Àü·«ÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù.

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»ï¼ºÀüÀÚ´Â ³ëÀÌ´ÙÀÇ ±âÁ¸ °øÀå ±Ô¸ð¸¦ µÎ ¹è·Î È®ÀåÇØ ÀÌ°÷¿¡¼­¸¸ ¿¬°£ 1¾ï2Ãµ¸¸´ëÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ­¸¦ »ý»êÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÀÌ¸¦ Åä´ë·Î ÀÎµµ»ê ÈÞ´ëÀüÈ­ ¼öÃâ¿¡µµ º»°ÝÀûÀ¸·Î ³ª¼³ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. Áö±Ý±îÁö´Â ÀÎµµ»ê ½º¸¶Æ®ÆùÀº ´ëºÎºÐ ³»¼ö¿¡ ÅõÀÔÇß´Ù.

½Ì CMO´Â "¿À´Â 2020³â±îÁö ÀÎµµ¿¡¼­ Á¦ÀÛµÇ´Â ½º¸¶Æ®ÆùÀÇ 30%¸¦ ¼öÃâÇÒ °èÈ¹"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÇöÀç »ï¼ºÀüÀÚ´Â ÀÎµµ¿¡¼­ »þ¿À¹Ì µî Áß±¹ ºê·£µå¿Í Ä¡¿­ÇÑ °æÀïÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.

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ÀÎµµ ÀüÃ¼ ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ëÀÚ ¼ö´Â 4¾ï3Ãµ¸¸¸í¿¡ ´ÞÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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