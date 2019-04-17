'¸¶¾à ÇøÀÇ' ¹ÚÀ¯Ãµ °æÂû Ãâ¼® "Á¶»ç Àß ¹Þ°Ú´Ù"

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¸¶¾à Åõ¾à ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â JYJ ¸â¹ö ¹ÚÀ¯Ãµ(32) ¾¾°¡ 17ÀÏ °æÂû¿¡ Ãâ¼®Çß´Ù.
¹Ú ¾¾´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½ÃÂë °ËÀº»ö Á¤ÀåÀ» ÀÔ°í ´Ù¼Ò ¼öÃ´ÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î °æ±â³²ºÎÁö¹æ°æÂûÃ» ¾Õ¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³Â´Ù.
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¹Ú ¾¾´Â '±âÁ¸ÀÇ ÀÔÀåÃ³·³ ¸¶¾à ÇøÀÇ ºÎÀÎÇÏ½Ê´Ï±î, ¿ÃÇØ ÃÊ È²ÇÏ³ª ¾¾´Â ¿Ö ¸¸³ª½Å °Ç°¡¿ä' µî ÃëÀçÁøÀÇ ÀÌ¾îÁø Áú¹®¿¡´Â ¸ðµÎ ´ë´äÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ º¯È£ÀÎÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â ³²¼º°ú ÇÔ²² °æ±â³²ºÎÁö¹æ°æÂûÃ» ¸¶¾à¼ö»ç´ë·Î µé¾î°¬´Ù.
°æÂûÀº Áö±Ý±îÁö È®º¸ÇÑ Áõ°Å¸¦ Åë´ë·Î ¹Ú ¾¾ÀÇ ¸¶¾à Åõ¾à ÇøÀÇ¸¦ Á¶»çÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. Á¶»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ´Ê°Ô ³¡³¯ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¹Ú ¾¾´Â ¾Õ¼ ¸¶¾à Åõ¾à ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó ¼ÛÄ¡µÈ ³²¾çÀ¯¾÷ Ã¢¾÷ÁÖÀÇ ¿Ü¼Õ³à È²ÇÏ³ª(31) ¾¾¿Í ¿ÃÇØ ÃÊ ±¸¸ÅÇÑ ÇÊ·ÎÆùÀ» ÇÔ²² Åõ¾àÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
°æÂûÀº Áö³ 16ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃÂëºÎÅÍ ¿ÀÀü 11½Ã 45ºÐÂë±îÁö ¼ö»ç°ü 11¸íÀ» º¸³» ¹Ú ¾¾ÀÇ °æ±âµµ ÇÏ³² ÀÚÅÃ°ú Â÷·®, ÈÞ´ëÀüÈ µî¿¡ ´ëÇØ ¾Ð¼ö¼ö»öÀ» ÁøÇàÇß´Ù.
¹Ú ¾¾ÀÇ ½ÅÃ¼¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¾Ð¼ö¼ö»ö ¿µÀåÀ» ¹ßºÎ ¹Þ¾Æ ¸¶¾à ¹ÝÀÀ °Ë»ç¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¸ð¹ß µîÀ» Ã¤ÃëÇß´Ù. °æÂûÀº ¹Ú ¾¾ÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ ÇÑ ´ë¿Í ½Å¿ëÄ«µå µî ¹Ú½º ÇÑ °³ ºÐ·®ÀÇ ¹°Ç°À» ¾Ð¼öÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¶Ç ¹Ú ¾¾¿Í ¿¬ÀÎ°ü°è¿´´ø È² ¾¾°¡ ÃÖ±Ù 3°³¿ù°¡·® °ÅÁÖÇÏ´ø ¼¿ï ¿ë»ê±¸ ÇÑ³²µ¿ÀÇ ÇÑ ¿ÀÇÇ½ºÅÚµµ ¾Ð¼ö¼ö»öÀ» ¹ú¿´´Ù.
°æÂûÀº È² ¾¾·ÎºÎÅÍ ¹Ú ¾¾¿Í ÇÔ²² ¸¶¾àÀ» Çß´Ù´Â Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ µÚ Åë½Å ¼ö»ç µîÀ» ÅëÇØ ÀÌµéÀÇ ´ç½Ã µ¿¼±ÀÌ ´ëºÎºÐ ÀÏÄ¡ÇÏÀÚ ¾Ð¼ö¼ö»ö¿¡ ³ª¼± °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
¹Ú ¾¾´Â ¿ì¼± ¸¶¾à ¹ÝÀÀ °£ÀÌ½Ã¾à °Ë»ç¿¡¼ 'À½¼º ¹ÝÀÀ'ÀÌ ³ª¿Ô´Ù. °æÂûÀº ¸ð¹ß°ú ¼Òº¯À» ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿ø¿¡ º¸³» °¨Á¤À» ÀÇ·ÚÇß´Ù. °á°ú°¡ ³ª¿À±â±îÁö 3ÁÖ Á¤µµ °É¸± °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¾Õ¼ ¹Ú ¾¾´Â Áö³ 10ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÀÚÃ»ÇØ "¸¶¾àÀ» ÇÑ Àûµµ, ±ÇÀ¯ÇÑ Àûµµ ¾ø´Ù"¸ç ºÎÀÎÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
¹Ú ¾¾´Â Áö³ 2017³â 4¿ù È² ¾¾¿Í °°Àº ÇØ 9¿ù °áÈ¥À» ¾à¼ÓÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³Áö¸¸, ÀÌµëÇØ °áº°Çß´Ù.
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