ÀÌ¾ðÁÖ "ÀÌ¹Ì¼± ÀÎ»ç °­Çà, Ùþ ÅºÇÙµÉ °æ¿ì ´ëºñÇÑ °Í"

ÀÌ¾ðÁÖ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ÀÇ¿øÀÌ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ÀÌ¹Ì¼± Çå¹ýÀçÆÇ°ü ÀÎ»ç °Çà¿¡ ´ëÇØ ´ëÅë·ÉÀÌ ÅºÇÙµÉ °æ¿ì¸¦ ´ëºñÇÑ °ÍÀÌ¶ó´Â °ú°Ý ÁÖÀåÀ» ³»³õ¾Ò´Ù.
ÀÌ ÀÇ¿øÀº 17ÀÏ »õº® ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ÀÌ¹Ì¼± Çå¹ýÀçÆÇ°ü ÀÎ»ç °Çà¿¡ ´ëÇØ ºñÆÇÇÏ´Â ±ÛÀ» °Ô½ÃÇß´Ù.
±×´Â "¿Ö ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ·¸°Ô (ÀÌ ÈÄº¸ÀÚ ÀÎ»ç¿¡) ÁýÂøÇÏ´ÂÁö... ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ·¸°Ô Çå¹ýÁ¤½Å°ú ±¹¹ÎÀ» ¿ì½À°Ô º¸´Â °É º¸´Ï ´ëÅë·ÉÀÌ ÅºÇÙ ´ë»óÀÌ µÉ ¼öµµ ÀÖ´Ù´Â µÎ·Á¿òÀÌ ÀÖ´Â °Í"ÀÌ¶ó¸é¼"ÀÚ½ÅÀÇ ÀÓ±âÁß ÅºÇÙµÉ °æ¿ì¸¦ ´ëºñÇÏ¿© ÀÚ½ÅÀÇ Çå¹ýÀ§¹Ý»çÀ¯¸¦ ³ÃÃ¶ÇÏ°Ô ÆÇ´ÜÇÏÁö ¾Ê°í ¸Í¸ñÀûÀ¸·Î Áø¿µ³í¸®¿¡ °¤Çô ¹æ¾îÇØÁÙ ÀçÆÇ°üÀ» ÇÑ »ç¶÷ÀÌ¶óµµ ´õ ÀÓ¸íÇØ µÖ¾ß ÇÏ´Â °Í"ÀÌ¶ó¸é¼ ³Ã¼ÒÇß´Ù.
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±×´Â ÀÌ¹Ì¼± ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÀÚÁú¿¡ ´ëÇØ¼µµ "ÀçÆÇÇÑ È¸»çÀÇ °è¿»ç ÁÖ½ÄÀ» ¸ÅÁýÇß´Ù"¸é¼"¸í¹éÇÑ ÀÌÇØÃæµ¹ÇàÀ§·Î º¸ÀÎ´Ù. ÁÖ°¡°¡ ¿Ã¶úµç ³»·Èµç »ó°ü¾ø´Ù. ¹è¿ìÀÚ´Â °æÁ¦°øµ¿Ã¼±â ¶§¹®¿¡ ¹è¿ìÀÚ°¡ ´ë½Å »ò´Ù°í ±¦ÂúÀº °Ç ¾Æ´Ï´Ù"¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â "Ã»¹®´ë»óµµ ¾Æ´Ñ ±× ¹è¿ìÀÚ°¡ Ã»¹®È¸º¸°í¼°¡ ³ª¿ÀÁöµµ ¾Ê¾Ò´Âµ¥ ¹æ¼Û¿¡ ³ª¿Í Ã»¹®È¸¿¡ °üÇØ ÀÌ·¯ÄôÀú·¯Äô ÇÏ´Â °ÍÀÌ³Ä"¸é¼ "¹è¿ìÀÚ°¡ ´ëÇÑ¹Î±¹ Çå¹ý, ´ëÇÑ¹Î±¹ ±¹¹Î ¹«¼¿î ÁÙ ¸ð¸£°í Çå¹ýÁ¤½ÅÀ» Á¤¸éÀ¸·Î ÆÄ±«ÇÏ´Â Çàµ¿À» ÇÏ´Âµ¥µµ ±× ÈÄº¸ÀÚ¸¦ ¹®´ëÅë·ÉÀÌ ÀÓ¸íÇÑ´Ù¸é ¹®´ëÅë·ÉÀº ´ëÇÑ¹Î±¹ Çå¹ý°ú ±¹¹Î¿¡°Ô µµÀüÇÏ´Â °ÝÀÌ´Ù"°í ºñÆÇÇß´Ù.
ÀÌ ÀÇ¿øÀÇ ÀÌ °°Àº ¹ß¾ðÀº Áö³ 12ÀÏ ÀÌ¹Ì¼± ÈÄº¸ÀÚ ³²ÆíÀÎ ¿ÀÃæÁø º¯È£»ç°¡ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÌ ÈÄº¸ÀÚÀÇ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ÇØ¸íÇÑ ³»¿ëÀ» ºñÆÇÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¿À º¯È£»ç´Â 12ÀÏ CBS¶óµð¿À¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÌ ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÁÖ½Ä ÅõÀÚ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ÀÚ½ÅÀÌ ÁÖ½Ä°Å·¡¸¦ Àü´ãÇß´Ù°í ÇØ¸íÇß´Ù.
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