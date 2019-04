A : Are you joining the committee or not?

너 그 위원회에 가입할 예정이니, 아니니?

B : Well, I haven’t made up my mind yet.

글쎄, 나는 아직 내 마음을 정하지 않았어.

A : We don’t have much time to wait,



so it’s time to fish or cut bait.우리는 기다릴 많은 시간을 가지고 있지 않아,그러니 태도를 분명히 할 때야.

B : Alright! Can I have another day

to think about it?

I’ll let you know tomorrow.

그래! 내가 그것에 대해 생각할

또 다른 하루를 가질 수 있니?

내일 네게 알려줄게.

