µµ¼­°ü¿¡¼­ ³ë¿ÃÀÚ- (18) ¿ïÁÖ¿Ë±âÁ¾±â µµ¼­°ü

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¿ïÁÖ¿Ë±âÁ¾±âµµ¼°üÀº ¿ïÁÖ±º ¿Â¾çÀ¾ 4,690§³ÀÇ ºÎÁö¿¡ 3Ãþ °Ç¹°·Î, Àå¼¸¸ 10¸¸±ÇÀÌ ³Ñ´Â ¿ïÁÖ±º ³²ºÎÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ µµ¼°üÀÌ´Ù.
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