Á¶¼±Åë½Å»ç ÇÑÀÏ¿ìÁ¤°È±â »çÀý´Ü, 19ÀÏ ¿ï»ê¿¡

|¡ã Á¶¼±Åë½Å»ç ÇÑÀÏ¿ìÁ¤°È±â Çà»ç°¡ ¿ÃÇØµµ ¿¸®°í ÀÖ´Ù. 4¿ù 1ÀÏ¿¡ °æº¹±ÃÀ» Ãâ¹ßÇÑ ÀÌµéÀº 19ÀÏ¿¡ ¿ï»ê¿¡ µµÂøÇÑ´Ù. »çÁøÀº ¿ï»ê º´¿µ¼º¿¡¼ ¿¸° Áö³Çà»ç ¸ð½À.
Åë½Å»ç ¿¾±æÀ» µû¶ó 52ÀÏ°£ ¼¿ï¿¡¼ µ¿°æ±îÁö °É¾î°¡´Â »ç¶÷µéÀÌ ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ 20¸í, ÀÏº» 25¸í, ´ë¸¸ 8¸í µî ¸ðµÎ 53¸íÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ¡®ÇÑÀÏ¿ìÁ¤°È±â ? Åë½Å»ç ÀÌ¿¹ÀÇ ¹ßÀÚÃë¸¦ µû¶ó¡¯ »çÀý´ÜÀÌ´Ù.
Á¶¼±Åë½Å»ç ÇÑÀÏ¿ìÁ¤°È±â Çà»ç°¡ ¿ÃÇØµµ ¿¸®°í ÀÖ´Ù. 4¿ù 1ÀÏ¿¡ °æº¹±ÃÀ» Ãâ¹ßÇÑ ÀÌµéÀº 19ÀÏ¿¡ ¿ï»ê¿¡ µµÂøÇÑ´Ù.
¡®Á¶¼±Åë½Å»ç ÇÑÀÏ¿ìÁ¤°È±â, Åë½Å»ç ÀÌ¿¹ÀÇ ¹ßÀÚÃë¸¦ µû¶ó¡¯ Çà»ç´Â (»ç)ÇÑ±¹Ã¼À°ÁøÈïÈ¸ ÁÖ°üÀ¸·Î 2007~2017³âÀÇ 10³â°£ Á¶¼±½Ã´ë Åë½Å»ç°¡ °É¾ú´ø ±æÀ» µû¶ó ¡®¼¿ï-µ¿°æ ÇÑÀÏ ¿ìÁ¤°È±â¡¯Çà»ç·Î 6Â÷±îÁö °Ý³âÁ¦·Î ½Ç½ÃµÅ ¿Ô´Ù.
¿ï»êÀº Á¶¼± ÃÖÃÊÀÇ Åë½Å»ç¿´´ø Ãæ¼÷°øÀÇ °íÇâÀÌ¸ç, ±¹µµ7È£¼± ½Å¼³±¸°£ 43km°¡ ÃÖ±Ù ¡®ÀÌ¿¹·Î¡¯ ¹× ¡®Åë½Å»ç·Î¡¯·Î ¸í¸íµÆ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ï»ê½Ã¹Îµé¿¡°Ô´Â »çÀý´ÜÀÌ ¿ï»êÀ» Áö³ª¸ç °®´Â °¨È¸°¡ Æ¯º°ÇÏ´Ù.
»çÀý´ÜÀº 19ÀÏ ¿ÀÀü °ü¹®¼ºÀ» °ÅÃÄ ¿ï»ê¿¡ ÀÔ¼ºÇÑ´Ù. ÀÌµ¿±Ç ºÏ±¸Ã»ÀåÀ» ¸¸³ª Á¡½É½Ä»ç¸¦ ÇÔ²² ÇÑ ÈÄ º´¿µ¼º°ú µ¿ÇåÀ» °ßÇÐÇÑ´Ù.
ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ »çÀý´ÜÀº ¿ï»ê½Ã¹Î°ú ±â³ä »ç¾÷È¸ È¸¿øµé°ú ¾î¿ì·¯Á® ¿ï»êÇÐÃã°ú Ã³¿ë¹«¸¦ °¨»óÇÑ ÈÄ, ¾à 2½Ã°£ µ¿¾È ½Ê¸®´ë¹ç±æÀ» µû¶ó ¡®ÅÂÈ° ´Þºû±âÇà¡¯¿¡ µ¿ÂüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
´ÙÀ½³¯ÀÎ 20ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã¿¡ ÃëÅ¸´ëÀÇ ¼±µµ·Î µ¿ÇåÀ» Ãâ¹ßÇÏ´Â »çÀý´ÜÀº ÅÂÈ·ç¸¦ °ÅÃÄ ¿õÃÌ¸é ¼®°è¼¿ø±îÁö °É¾î°£´Ù.
Ãæ¼÷°ø »ç´ç¿¡ Âü¹èÇÑ ÈÄ »çÀý´ÜÀº ¼®°è¼¿ø¿¡¼ Á¡½É½Ä»ç¸¦ ÇÑ´Ù. ÀÌÈÄ ¾ç»ê-ºÎ»êÀ» ÇâÇØ µµº¸ÇàÁøÀ» °è¼ÓÇÏ¸ç, 23ÀÏ ºÎ»êÇ×À» ¶°³ª 5¿ù 22ÀÏ µ¿°æ¿¡ µµÂøÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¿¹¼±»ý(1373~1445)Àº ÅÂÁ¶5³â¿¡ ¿ï»ê±º¼ö°¡ ´ë¸¶µµ·Î ³³Ä¡µÇÀÚ ¸ñ¼ûÀ» °É°í ÂÑ¾Æ°¡ ±×¸¦ ±¸ÇØ µ¹¾Æ¿ÔÀ¸¸ç, ÇÑ?ÀÏ ÃÖÃÊ ¿Ü±³Çù¾àÀÎ °èÇØ¾àÁ¶ Ã¼°áÀÇ Áß½ÉÀÎ¹°·Î 71¼¼±îÁö ¿Ü±³ÇöÀåÀ» ÁöÅ°¸ç Á¾2Ç° µ¿ÁöÁßÃß¿ø»ç º½½À» Áö³Â´Ù. 2005³â 2¿ù ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ ¼±Á¤ÇÑ ¡®ÀÌ´ÞÀÇ ¹®ÈÀÎ¹°¡¯, ¿Ü±³ºÎ ¼±Á¤ 2010³â ¡®¿ì¸® ¿Ü±³¸¦ ºû³½ ÀÎ¹°¡¯·Î ¼¿ï ±¹¸³¿Ü±³¿ø µ¿»óÀÌ ¼¼¿öÁ® ÀÖ´Ù. ´ë¸¶µµ¿¡´Â ¡®Åë½Å»çÀÌ¿¹±â³äºñ¡¯°¡ ¼¼¿öÁ® ÀÖ´Ù.
(»ç)Ãæ¼÷°øÀÌ¿¹¼±»ý±â³ä»ç¾÷È¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°Åë½Å»ç´Â Á¶¼±ÀÇ ¹®È¸¦ ÀÏº»¿¡ ÀüÆÄÇÏ°í ÀÏº»ÀÇ ¹®¹°À» ¼öÀÔÇÔÀ¸·Î½á ¿Ü±³¿Í ÇÔ²² ¹®È±³·ù ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇß´Ù¡±¸ç ¡°Á¶¼±½Ã´ë Åë½Å»ç°¡ °É¾ú´ø ¿ï»êÁö¿ª ¿¾±æ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÅÂÈ° ½Ê¸®´ë½£±æÀ» Áö³ª´Â »ýÅÂ°È±â¸¦ ÅëÇØ ¿ï»êÀÇ À§ÀÎ, ÀÌ¿¹ ¼±»ýÀ» ±â¸®°Ô µÉ °Í¡°ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. °íÀºÁ¤±âÀÚ
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