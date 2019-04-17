Á¶¼±Åë½Å»ç ÇÑÀÏ¿ìÁ¤°È±â »çÀý´Ü, 19ÀÏ ¿ï»ê¿¡

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
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¿ï»êÀº Á¶¼± ÃÖÃÊÀÇ Åë½Å»ç¿´´ø Ãæ¼÷°øÀÇ °íÇâÀÌ¸ç, ±¹µµ7È£¼± ½Å¼³±¸°£ 43km°¡ ÃÖ±Ù ¡®ÀÌ¿¹·Î¡¯ ¹× ¡®Åë½Å»ç·Î¡¯·Î ¸í¸íµÆ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ï»ê½Ã¹Îµé¿¡°Ô´Â »çÀý´ÜÀÌ ¿ï»êÀ» Áö³ª¸ç °®´Â °¨È¸°¡ Æ¯º°ÇÏ´Ù.
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´ÙÀ½³¯ÀÎ 20ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã¿¡ ÃëÅ¸´ëÀÇ ¼±µµ·Î µ¿ÇåÀ» Ãâ¹ßÇÏ´Â »çÀý´ÜÀº ÅÂÈ­·ç¸¦ °ÅÃÄ ¿õÃÌ¸é ¼®°è¼­¿ø±îÁö °É¾î°£´Ù.
Ãæ¼÷°ø »ç´ç¿¡ Âü¹èÇÑ ÈÄ »çÀý´ÜÀº ¼®°è¼­¿ø¿¡¼­ Á¡½É½Ä»ç¸¦ ÇÑ´Ù. ÀÌÈÄ ¾ç»ê-ºÎ»êÀ» ÇâÇØ µµº¸ÇàÁøÀ» °è¼ÓÇÏ¸ç, 23ÀÏ ºÎ»êÇ×À» ¶°³ª 5¿ù 22ÀÏ µ¿°æ¿¡ µµÂøÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¿¹¼±»ý(1373~1445)Àº ÅÂÁ¶5³â¿¡ ¿ï»ê±º¼ö°¡ ´ë¸¶µµ·Î ³³Ä¡µÇÀÚ ¸ñ¼ûÀ» °É°í ÂÑ¾Æ°¡ ±×¸¦ ±¸ÇØ µ¹¾Æ¿ÔÀ¸¸ç, ÇÑ?ÀÏ ÃÖÃÊ ¿Ü±³Çù¾àÀÎ °èÇØ¾àÁ¶ Ã¼°áÀÇ Áß½ÉÀÎ¹°·Î 71¼¼±îÁö ¿Ü±³ÇöÀåÀ» ÁöÅ°¸ç Á¾2Ç° µ¿ÁöÁßÃß¿ø»ç º­½½À» Áö³Â´Ù. 2005³â 2¿ù ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ ¼±Á¤ÇÑ ¡®ÀÌ´ÞÀÇ ¹®È­ÀÎ¹°¡¯, ¿Ü±³ºÎ ¼±Á¤ 2010³â ¡®¿ì¸® ¿Ü±³¸¦ ºû³½ ÀÎ¹°¡¯·Î ¼­¿ï ±¹¸³¿Ü±³¿ø µ¿»óÀÌ ¼¼¿öÁ® ÀÖ´Ù. ´ë¸¶µµ¿¡´Â ¡®Åë½Å»çÀÌ¿¹±â³äºñ¡¯°¡ ¼¼¿öÁ® ÀÖ´Ù.
(»ç)Ãæ¼÷°øÀÌ¿¹¼±»ý±â³ä»ç¾÷È¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°Åë½Å»ç´Â Á¶¼±ÀÇ ¹®È­¸¦ ÀÏº»¿¡ ÀüÆÄÇÏ°í ÀÏº»ÀÇ ¹®¹°À» ¼öÀÔÇÔÀ¸·Î½á ¿Ü±³¿Í ÇÔ²² ¹®È­±³·ù ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇß´Ù¡±¸ç ¡°Á¶¼±½Ã´ë Åë½Å»ç°¡ °É¾ú´ø ¿ï»êÁö¿ª ¿¾±æ»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÅÂÈ­°­ ½Ê¸®´ë½£±æÀ» Áö³ª´Â »ýÅÂ°È±â¸¦ ÅëÇØ ¿ï»êÀÇ À§ÀÎ, ÀÌ¿¹ ¼±»ýÀ» ±â¸®°Ô µÉ °Í¡°ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. °íÀºÁ¤±âÀÚ


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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