ÇÑ»ç¶û½Ç¹öÇÕÃ¢´Ü, ·¯½Ã¾Æ ¹Î¼ÓÇà»ç¿¡ ÇÑ±¹´ëÇ¥·Î ÃÊÃ»°ø¿¬

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã³ëÀÎº¹Áö°üÀº º¹Áö°üÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¾î¸£½Åµé·Î ±¸¼ºµÈ 'ÇÑ»ç¶ûsilverÇÕÃ¢´Ü'ÀÌ ·¯½Ã¾Æ ¿¬ÇØÁÖ¿¡¼ ¿¸®´Â ¹Î¼ÓÇà»ç¿¡ ÇÑ±¹´ëÇ¥·Î ÃÊÃ»µÅ °ø¿¬À» ÆîÄ£´Ù°í 17ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Çà»ç¸íÀº 'The Singing Ocean'°¥¶óÄÜ¼Æ®·Î, ·¯½Ã¾Æ ÁÖÁ¤ºÎ ÀÚÄ¡ ±â°üÀÎ ¿¬ÇØÁÖÁö¿ª ¹Î¼Ó ¹®È¼¾ÅÍ°¡ ÁÖÃÖ¡¤ÁÖ°üÇÏ¸ç ¿À´Â 21ÀÏ 7½Ã¿¡ ·¯½Ã¾Æ ¿¬ÇØÁÖ ¿¹¼ú´ëÇÐ ÄÜ¼Æ® È¦¿¡¼ ÁøÇàµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø °¥¶óÄÜ¼Æ®¿¡¼ ÇÑ»ç¶ûsilverÇÕÃ¢´ÜÀº ÀüÅë ¹Î¿äÀÎ ¾Æ¸®¶û ¸ðÀ½°î°ú ´ëÁß °¡¿äÀÎ '¾Æ¸§´Ù¿î °»ê'À¸·Î ±× µ¿¾È °¥°í ´ÛÀº ½Ç·ÂÀ» ·¯½Ã¾Æ ºí¶óµðº¸½ºÅå¿¡¼ ¹ßÈÖÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑ»ç¶ûsilverÇÕÃ¢´ÜÀº ¸Å³â Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó 'tvN ÄÚ¸®¾Æ °« ÅÅ·±Æ®', 'SBS ½ºÅ¸Å·', 'KBS-2TV ³²ÀÚÀÇ ÀÚ°Ý', 'KBS-2TV VJÆ¯°ø´ë' µî ´Ù¾çÇÑ ¹æ¼Û Ãâ¿¬°ú ¿ï»ê Àü±¹ÇÕÃ¢°æ¿¬´ëÈ¸, Àü±¹È¯°æ³ë·¡ ÇÕÃ¢°æ¿¬´ëÈ¸, Àü±¹°ñµç¿¡ÀÌÁö(¾î¸£½Å) ÇÕÃ¢°æ¿¬´ëÈ¸, Àü±¹ Ç×³ëÈ ½Ç¹öÇÕÃ¢°æ¿¬´ëÈ¸, ¿ï»êÇÕÃ¢ ¾î¿ï¸², ¿ï»ê½Ç¹öÆä½ºÆ¼¹ú, ¿ï»êÇÕÃ¢Æä½ºÆ¼¹ú, ÇØ¿À¸§ÇÕÃ¢Æä½ºÆ¼¹ú µî Àü±¹ ´ëÈ¸ ¹× Áö¿ª ÃàÁ¦¿¡ Âü°¡ÇØ Áö¿ª»çÈ¸¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ½Ç¹ö¹®È È®»ê¿¡ ¾ÕÀå¼°í ÀÖ´Ù.°íÀºÁ¤±âÀÚ
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>
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