|¡ã ¿ï»ê½Ã±³À°Ã»Àº 17ÀÏ ¿ÀÈÄ ½Ã±³À°Ã» ´ë°´ç¿¡¼ 4±Þ ÀÌ»ó °íÀ§°øÁ÷ÀÚ¿Í ÇÐ±³Àå, ÇàÁ¤½ÇÀå µî 540¿©¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î Ã»·Å¿¬¼ö¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù. (¿ï»ê½Ã±³À°Ã» Á¦°ø)
¿ï»ê½Ã±³À°Ã»ÀÌ Áö¿ª ±³À°°è¿¡ Ã»·ÅÇÑ Á¶Á÷¹®È¸¦ Á¤Âø½ÃÅ°±â À§ÇØ °íÀ§°øÁ÷ÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ¿¬¼ö¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
17ÀÏ ½Ã±³À°Ã» ´ë°´ç¿¡¼ 4±Þ ÀÌ»ó °íÀ§°øÁ÷ÀÚ¿Í ÇÐ±³Àå, ÇàÁ¤½ÇÀå µî 540¿©¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î °íÀ§Á÷ ¹ÝºÎÆÐ¡¤Ã»·Å¼¾à½Ä°ú Ã»·Å¿¬¼ö°¡ ½Ç½ÃµÆ´Ù.
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