¿ï»ê´ë ÀÏº» Ãë¾÷¡¤±³·ù ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ

|¡ã ¿ï»ê´ëÇÐ±³ °øÇÐ±³À°Çõ½Å¼¾ÅÍ¿Í »çÈ¸¸ÂÃãÇü»êÇÐÇù·Â¼±µµ´ëÇÐÀ°¼º»ç¾÷´Ü »êÇÐÀ¶ÇÕ±³À°¼¾ÅÍ´Â Áö³ 16ÀÏ ÇÐ±³ »êÇÐÇù·Â¸®´õ½ºÈ¦¿¡¼ ½ºÆÄ¸£Å¸ ÀÏº»¾î ÇÁ·Î±×·¥ ¹ß´ë½ÄÀ» ¿¾ú´Ù.
¿ï»ê´ëÇÐ±³°¡ ÀÏº» Ãë¾÷°ú ´ëÇÐ¡¤±â¾÷ ±³·ù¸¦ À§ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÑ´Ù°í 17ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Áö³ 16ÀÏ ¿ï»ê´ë »êÇÐÇù·Â¸®´õ½ºÈ¦¿¡¼ ½ºÆÄ¸£Å¸ ÀÏº»¾î ÇÁ·Î±×·¥ ¹ß´ë½ÄÀÌ ¿·È´Ù. ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº ¿ï»ê´ë °øÇÐ±³À°Çõ½Å¼¾ÅÍ¿Í »çÈ¸¸ÂÃãÇü»êÇÐÇù·Â¼±µµ´ëÇÐÀ°¼º»ç¾÷´Ü »êÇÐÀ¶ÇÕ±³À°¼¾ÅÍ°¡ ÇÔ²² ÀÏº» °øÇÐ°è¿ª Ãë¾÷°ú ÀÏº» ´ëÇÐ¡¤±â¾÷ ±³·ùÈ°µ¿À» Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
ÇÐ»ý 14¸íÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ÀÌ¹ø ÇÁ·Î±×·¥Àº ÇÐ»ý ¼öÁØ¿¡ µû¶ó ÃÊ±Þ¹Ý°ú Áß±Þ¹Ý, Ãë¾÷¹ÝÀ¸·Î ³ª´²Áø´Ù. ÀÏº» ±³·ù´ëÇÐ ÇÐ»ýÀ» ¿ø¾î¹Î ¸àÅä·Î ÇÏ´Â 1´ë1 ÁýÁß È¸È, ¿ï»ê ½º·ç±â¿ùµå¾îÇÐ¿ø Àü¹® °»çÀÇ ÀÌ·Ð °ÀÇ, È¸È¿Í Ãë¾÷ °ü·Ã °ÀÇ µîÀ¸·Î ÀÌ·ïÁø´Ù. ¼ö¾÷Àº ¿À´Â 30ÀÏºÎÅÍ 6¿ù 4ÀÏ±îÁö ÁÖÁß 5ÀÏ µ¿¾È ¸ÅÀÏ 2½Ã°£¾¿ ÁøÇàµÈ´Ù.
2017ÇÐ³âµµ 2ÇÐ±âºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÑ ½ºÆÄ¸£Å¸ ÀÏº»¾î ÇÁ·Î±×·¥Àº ±×µ¿¾È 50¸íÀÌ ¼ö°Çß°í, Ãë¾÷¹Ý Âü°¡ÀÚ 9¸íÀÌ ÀÏº»°è ±â¾÷ Ãë¾÷¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ