¿ï»ê µ¿±¸Ã»-µ¿±¸ÀÇÈ¸, Áö¿ª ÁÖ¿ä ÅõÀÚ»ç¾÷ ÇöÀå ¹æ¹®

|¡ã Á¤Ãµ¼® ¿ï»ê µ¿±¸Ã»Àå°ú Á¤¿ë¿í µ¿±¸ÀÇÈ¸ ÀÇÀåÀ» ºñ·ÔÇÑ ±¸ÀÇ¿ø 7¸íÀº 17ÀÏ ¹æ¾îÁø ¹Ù´Ù¼Ò¸®±æ ¹× ´ë¿Õ¾Ï Ãâ··´Ù¸® Á¶¼º, ¼ºÎµ¿ µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ µî ÁÖ¿äÅõÀÚ»ç¾÷ 6°³¼Ò ÇöÀåÀ» µÑ·¯º¸°í ÀÖ´Ù.
¿ï»ê µ¿±¸´Â 17ÀÏ ¿ÀÈÄ ÁÖ¿ä ÅõÀÚ»ç¾÷ ÇöÀå¹æ¹®À» ½Ç½ÃÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ÇöÀå¹æ¹®Àº Ãß°æ¿¹»ê ½ÉÀÇ¸¦ ¾ÕµÎ°í ±¸ÀÇ¿øµé°ú ÁÖ¿ä »ç¾÷ ÃßÁø¿¡ ´ëÇÑ °ø°¨´ë¸¦ Çü¼ºÇÏ°í, ÁÖ¿ä Çö¾È¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¿Í ÇùÁ¶¸¦ ±¸ÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ Á¤Ãµ¼® µ¿±¸Ã»Àå°ú Á¤¿ë¿í µ¿±¸ÀÇÀå°ú ÀÇ¿ø, °ü°è °ø¹«¿ø µî 20¿©¸íÀº ¹æ¾îÁø ¹Ù´Ù¼Ò¸®±æ Á¶¼º ¿¹Á¤Áö¿Í ´ë¿Õ¾Ï Ãâ··´Ù¸® Á¶¼º ¿¹Á¤Áö, ¼ºÎµ¿ µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ ÇöÀå, ÁÖÀü º¸¹ØÇ× ÇØ¾ç¿¬¾È Ã¼Çè°ø¿ø Á¶¼º ¿¹Á¤Áö, ÁÖÀü »ê¸²¹®È °¡Á·°ø¿ø Á¶¼º¿¹Á¤Áö, ÁÖÀü ¿ìÈ¸µµ·Î °³¼³ ¿¹Á¤Áö µîÀ» 4½Ã°£ °¡·® µÑ·¯ºÃ´Ù.
Á¤Ãµ¼® ±¸Ã»ÀåÀº "Á¶¼±¾÷ ºÒÈ²À» ±Øº¹ÇÏ°í Áö¿ª »ê¾÷À» ´Ù°¢È ÇÏ±â À§ÇØ ¹Ù´ÙÀÚ¿ø °ü±¤»ê¾÷ È°¼ºÈ »ç¾÷À» ´Ù¾çÇÏ°Ô ÃßÁøÇÏ°í ÀÖÀ¸´Ï ÀÇÈ¸ÀÇ Àû±ØÀû ÇùÁ¶¸¦ ºÎÅ¹µå¸°´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ