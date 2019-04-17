¹ÚµÎ¿ë ¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü ÀÌ»çÀå, °æ¿µÀÚ ¾ÈÀü ¸¶ÀÎµå °­Á¶¡¦¿ï»ê´ë »ê¾÷´ëÇÐ¿ø ÃÊÃ» °­¿¬

|¡ã ¹ÚµÎ¿ë ¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü ÀÌ»çÀåÀÌ Áö³ 16ÀÏ »êÇÐÇù·Â°ü °ÀÇ½Ç¿¡¼ ¿ï»ê´ëÇÐ±³ »ê¾÷´ëÇÐ¿ø ÃÊÃ» ¡®ÃÖ±Ù ±¹°¡ ¾ÈÀü µ¿Çâ ¹× ¾ÈÀüÁ¤Ã¥ÀÇ ÀÌÇØ¿Í Àü¸Á¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î °¿¬È¸¸¦ °¡Á³´Ù.
¹ÚµÎ¿ë ¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü ÀÌ»çÀåÀÌ Áö³ 16ÀÏ »êÇÐÇù·Â°ü °ÀÇ½Ç¿¡¼ ´ë±â¾÷ °øÀåÀå°ú ÀÓ¿ø, Áß¼ÒÁß°ß±â¾÷ ´ëÇ¥, °ø°ø±â°ü ¹× Àü¹®Á÷ µî Å×Å©³ëCEO 7±â °úÁ¤ ¼ö°ÀÚµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¿ï»ê´ëÇÐ±³ »ê¾÷´ëÇÐ¿ø ÃÊÃ» ¡®ÃÖ±Ù ±¹°¡ ¾ÈÀü µ¿Çâ ¹× ¾ÈÀüÁ¤Ã¥ÀÇ ÀÌÇØ¿Í Àü¸Á¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î °¿¬È¸¸¦ °¡Á³´Ù.
¹ÚµÎ¿ë ÀÌ»çÀåÀº °æ¿µÀÚÀÇ ¾ÈÀü ¸¶ÀÎµå¸¦ °Á¶ÇÏ¸é¼ ¡°¸®½ºÅ© ½ºÆÑÆ®·³À» º¸¸é °´Ã¼Àû À§Çè ¹× »çÈ¸Àû À§Çè°ú ÇÔ²² »ç¾÷Àå À§ÇèÀÌ ÀÖ´Âµ¥ ±× Áß ÃÖ°í°æ¿µÀÚÀÇ °ü½É, ÅÂµµ, °ü¿© ¹× °ü¸®ÀÚÀÇ ÅÂµµ, Áö½ÄÁ¤µµ, Âü¿©µµ, ¿Á¤ µî °ü¸®Àû À§ÇèÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀÌ ¸Å¿ì Å©´Ù¡±¸ç ¡°°³¼±(ËÇà¼)ÀÌ¶õ ºÒ·®, °áÇÔ, ÇÏÀÚ µîÀ» Ã£¾Æ³»°í °íÄ¡°í ¹Ù·ÎÀâ´Â °ÍÀ» ³Ñ¾î Æ¯º°È÷ Àß¸øµÈ °ÍÀÌ ¾ø´õ¶óµµ ´õ ÁÁ°Ô ÇÏ´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
±×´Â ¸¶Áö¸·À¸·Î ¡°¸®ºñÈ÷ ¹ýÄ¢(Liebig's Law)À» °Á¶ÇÏ¸ç, ½Ä¹°ÀÇ ¼ºÀåÀ» ÁÂ¿ìÇÏ´Â °ÍÀº ÃæºÐÈ÷ ¸¹Àº ¿µ¾ç¼Ò°¡ ¾Æ´Ï¶ó °¡Àå ºÎÁ·ÇÑ ¿µ¾ç¼ÒÀÎ °ÍÃ³·³, ¾ÈÀüÀº ´Ù¸¥ ¿ä¼Ò´Â ´Ù ÁÁ¾Æµµ ¾î´À ÇÏ³ª°¡ ¹®Á¦°¡ µÇ¸é »ç°í°¡ ¹ß»ýÇÏ°Ô µÈ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÀÚ±â »óÈ²À» °í·ÁÇÏÁö ¾Ê°í ´Ù¸¥ ³ª¶óÀÇ ¿ì¼ö»ç·Ê¸¦ ¹«Á¶°Ç º¥Ä¡¸¶Å·ÇÏ´Â °ÍÀº »ç°í¿¹¹æ¿¡ Å« µµ¿òÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù. ±×º¸´Ù´Â °¡Àå ¾àÇÑ °÷ºÎÅÍ °ü¸®ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¹ÚµÎ¿ë ÀÌ»çÀåÀº ¼¿ï´ëÇÐ±³¿¡¼ ³óÇÐ ÇÐ»ç¿Í º¸°ÇÇÐ ¼®»ç¸¦ ÃëµæÇÑ ÈÄ ¹Ì±¹ ¹Ì½Ã°£´ëÇÐ±³¿¡¼ È¯°æ»ê¾÷º¸°ÇÇÐ ¹Ú»ç ÇÐÀ§¸¦ ÃëµæÇß´Ù. 10³â Àü¿¡ ¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç¿¬±¸¿øÀåÀ» °ÅÃÄ ÇÑ¼º´ëÇÐ±³ °ø°ú´ëÇÐ ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇÐ°ú ±³¼ö·Î ÀçÀÓÇÏ´Ù°¡ 2017³â 12¿ù¿¡ ¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü ÀÌ»çÀåÀ¸·Î ºÎÀÓÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ÇÑ±¹»ê¾÷º¸°ÇÇÐÈ¸ È¸Àå°ú ÇÑ±¹¾ÈÀüÇÐÈ¸ ºÎÈ¸ÀåÀ» ¿ªÀÓÇß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ