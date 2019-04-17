¹ÚµÎ¿ë ¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü ÀÌ»çÀå, °æ¿µÀÚ ¾ÈÀü ¸¶ÀÎµå °­Á¶¡¦¿ï»ê´ë »ê¾÷´ëÇÐ¿ø ÃÊÃ» °­¿¬

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
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¹ÚµÎ¿ë ÀÌ»çÀåÀº ¼­¿ï´ëÇÐ±³¿¡¼­ ³óÇÐ ÇÐ»ç¿Í º¸°ÇÇÐ ¼®»ç¸¦ ÃëµæÇÑ ÈÄ ¹Ì±¹ ¹Ì½Ã°£´ëÇÐ±³¿¡¼­ È¯°æ»ê¾÷º¸°ÇÇÐ ¹Ú»ç ÇÐÀ§¸¦ ÃëµæÇß´Ù. 10³â Àü¿¡ ¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç¿¬±¸¿øÀåÀ» °ÅÃÄ ÇÑ¼º´ëÇÐ±³ °ø°ú´ëÇÐ ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇÐ°ú ±³¼ö·Î ÀçÀÓÇÏ´Ù°¡ 2017³â 12¿ù¿¡ ¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü ÀÌ»çÀåÀ¸·Î ºÎÀÓÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ÇÑ±¹»ê¾÷º¸°ÇÇÐÈ¸ È¸Àå°ú ÇÑ±¹¾ÈÀüÇÐÈ¸ ºÎÈ¸ÀåÀ» ¿ªÀÓÇß´Ù.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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