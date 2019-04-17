|¡ã 17ÀÏ ³²±¸Ã» ´ë°´ç¿¡¼ ¿¸° ³²±¸ÀåÇÐÀç´Ü ÀåÇÐÁõ¼ ¼ö¿©½Ä¿¡¼ ±èÁø±Ô ³²±¸Ã»ÀåÀÌ ÇÐ»ý¿¡°Ô ÀåÇÐ±ÝÀ» ¼ö¿©ÇÑ µÚ ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
(Àç)¿ï»ê±¤¿ª½Ã³²±¸ÀåÇÐÀç´Ü(ÀÌ»çÀå ±èÁø±Ô ³²±¸Ã»Àå)Àº 17ÀÏ ³²±¸Ã» 6Ãþ ´ë°´ç¿¡¼ 2019³â ÀåÇÐ»ýÀ¸·Î ¼±¹ßµÈ ÇÐ»ý ¹× ÇÐºÎ¸ð µî 120¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ÀåÇÐÁõ¼ ¼ö¿©½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
Áö³´Þ 29ÀÏ ¿ï»ê³²±¸ÀåÇÐÀç´Ü ÀÌ»çÈ¸ ½ÉÀÇ¿¡¼ ¼±¹ßµÈ °íµîÇÐ»ýÀº 34¸í, ´ëÇÐ»ýÀº 33¸íÀ¸·Î Àç´ÜÀº ÃÑ 67¸íÀÇ ÀåÇÐ»ý¿¡°Ô ÀåÇÐÁõ¼¸¦ Àü´ÞÇß´Ù. °íµîÇÐ»ýÀº 150¸¸¿ø, ´ëÇÐ»ýÀº 500¸¸¿øÀ¸·Î ÃÑ 2¾ï1,600¸¸ ¿øÀÌ Áö±ÞµÆ´Ù.
¿ÃÇØ·Î 15³âÂ°¿¡ µé¾î¼± ³²±¸ÀåÇÐÀç´ÜÀº Áö³ 2005³â¿¡ ¼³¸³ÇØ Áö±Ý±îÁö ÃÑ 922¸íÀÇ ÀåÇÐ»ýÀ» ¼±¹ßÇØ 29¾ï¸¸ ¿ø °¡·®ÀÇ ÀåÇÐ±ÝÀ» Áö±ÞÇß´Ù.
¿ï»ê³²±¸ÀåÇÐÀç´Ü ±èÁø±Ô ÀÌ»çÀåÀº ¡°³²±¸ ÀþÀº ÀÎÀçµéÀÇ ²Þ°ú Èñ¸ÁÀ» ÀÌ·ç±â À§ÇÑ µµÀü¿¡ µçµçÇÑ Â¡°Ë´Ù¸® ¿ªÇÒÀ» Àç´ÜÀÌ ÀÀ¿øÇÏ°í Áö¿øÀ» È®´ëÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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