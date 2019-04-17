Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 1¸¸ ´Þ·¯ ÈÄ¿ø±Ý Àü´Þ

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CLdNÀº Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±·ÎºÎÅÍ ¼±¹Ú 2¸¸t±Þ RO-RO¼± 4Ã´À» ¹ßÁÖÇß´Ù.
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Mr.Michel Cigrang ´ëÇ¥´Â ¡°¼±¹Ú °ÇÁ¶¿¡ Èû½áÁØ Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± ÀÓÁ÷¿øµé°ú ÇÔ²² ¿ï»êÁö¿ª¿¡ ÀÇ¹ÌÀÖ´Â ÀÏÀ» ÇÏ°í ½Í¾ú´Ù¡±¸ç ¡°¿ï»êÁö¿ª¿¡ ÀÖ´Â ¾î·Á¿î ¾ÆÀÌµéÀÌ ¹à°Ô ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± ½ÅÇö´ë »çÀåÀº ¡°Çö´ë°¡ °ÇÁ¶ÇÑ ¼±¹ÚÀÌ ½Å·Ú¸¦ ¹Þ¾Æ Áö¿ª»çÈ¸¿¡ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â »ç½Ç¿¡ ÀÓÁ÷¿ø ¸ðµÎ°¡ Å« ÀÚºÎ½ÉÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ¼±¹Ú ¹ßÀü°ú ÇÔ²² ¾ÆÀÌµéÀÇ ¹Ì·¡µµ ¹à¾ÆÁö±â¸¦ ±â¿øÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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