±èÁ¾ÈÆ ÀÇ¿ø, KT Ã»¹®È¸¼­ ¡°È²È¸Àå Á¤°ü°³Á¤ÇÏ¸ç ÈÄ°èÀÚ ¼±ÀÓ °ü¿© ÀÇÈ¤¡±

°úÇÐ±â¼ú¹æ¼ÛÅë½ÅÀ§¿øÈ¸ÀÇ 17ÀÏ KT ¾ÆÇöÁö»ç ÈÀç °ü·Ã Ã»¹®È¸¿¡ Âü¼®ÇÑ ±èÁ¾ÈÆ(¹ÎÁß´ç¡¤»çÁø) ÀÇ¿øÀº È² È¸ÀåÀÌ Á¤°ü°³Á¤À» ÇÏ¸ç ÈÄ°èÀÚ ¼±ÀÓ¿¡ °ü¿©ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÁúÅ¸Çß´Ù.
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