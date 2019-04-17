¿ï»ê ¿Â SK±×·ì ÃÖÅÂ¿ø È¸Àå, ¡°VRDS ÅõÀÚ´Â SVÃ¢Ãâ °æ¿µÀÌ ¸¸µé¾î ³»´Â ºí·ç¿À¼Ç ½ÃÇÁÆ®¡±¡¦¾ÈÀü½Ã°ø¡¤Çàº¹ÇÑ ÇöÀå ´çºÎ

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
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2017³â 11¿ùºÎÅÍ 1Á¶¿ø ÀÌ»óÀÇ ´ë±Ô¸ð ÀÚº»ÀÌ ÅõÀÔµÅ SK¿¡³ÊÁö ¿ï»ê CLX³» ¾à 2¸¸5,400Æò ºÎÁö¿¡ °Ç¼³ ÁßÀÎ Ä£È¯°æ ¿¬·áÀ¯ »ý»ê¼³ºñÀÎ VRDS ÇöÀåÀº SKÀÇ °æ¿µÈ­µÎÀÎ »çÈ¸Àû °¡Ä¡(SV) Ã¢ÃâÀ» ÅëÇÑ BM(Business Model)Çõ½Å°ú ¼ºÀåÀ» »óÂ¡ÇÏ´Â °÷À¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù. ÀÌ °øÀåÀº ÀÏÆò±Õ 38°³ Çù·Â¾÷Ã¼¿¡¼­ ¿Â 2,000¿©¸íÀÇ ÀÎ·ÂÀÌ ÅõÀÔµÅ ¹Ù»Ú°Ô °ø»ç°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. °ø»ç´Â ÀÌ¹Ì °ø±â¸¦ 2°³¿ù ´ÜÃàÇØ 60% °¡±î¿î °øÁ¤·üÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. °ø»ç°¡ ¸¶¹«¸® µÇ´Â 2020³â 4¿ù±îÁö ¿¬ÀÎ¿ø 76¸¸5,000¿©¸íÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â ´ë±Ô¸ð °ø»ç´Ù.




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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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