|¡ã ¿ï»ê Áß±¸´Â 17ÀÏ Áß±¸Ã» 2Ãþ ÁßÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ÇÑ¿µÇÊ ±âÈ¹¿¹»ê½ÇÀå°ú ±¸Ã» °ü°èÀÚ, ÀÌÀü°ø°ø±â°ü ÀÎÀû Çù·Â ³×Æ®¿öÅ© ´ã´çÀÚ µî 10¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ Çõ½Åµµ½Ã ÀÌÀü°ø°ø±â°ü 10°³¼Ò¿Í Çù·Â ³×Æ®¿öÅ© °£´ãÈ¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
¿ï»ê Áß±¸¿Í ¿ìÁ¤Çõ½Åµµ½Ã ÀÌÀü°ø°ø±â°£ 10°³¼Ò°¡ µ¿¹Ý¼ºÀå°ú Áö¿ª»ó»ý¹ßÀüÀ» À§ÇØ Á¤º¸ ±³·ù¿¡ ³ª¼¹´Ù.
Áß±¸´Â 17ÀÏ ¿ÀÀü Áß±¸Ã» 2Ãþ ÁßÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ÇÑ¿µÇÊ ±âÈ¹¿¹»ê½ÇÀå°ú ±¸Ã» °ü°èÀÚ, ÀÌÀü°ø°ø±â°ü ÀÎÀû Çù·Â ³×Æ®¿öÅ© ´ã´çÀÚ µî 10¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ Çõ½Åµµ½Ã ÀÌÀü°ø°ø±â°ü 10°³¼Ò¿Í Çù·Â ³×Æ®¿öÅ© °£´ãÈ¸¸¦ ¿¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ °£´ãÈ¸´Â Áß±¸¿Í ÀÌÀü°ø°ø±â°üÀÌ ÃßÁø ÁßÀÎ Áö¿ª°øÇå »ç¾÷°ú Áö¿ª Çö¾È¹®Á¦¸¦ °øÀ¯ÇÏ°í, ÇØ°á¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÅ° À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ °£´ãÈ¸¿¡¼ ÇÑ±¹µ¿¼¹ßÀü(ÁÖ)°ú ¿¡³ÊÁö°æÁ¦¿¬±¸¿ø, °í¿ë³ëµ¿ºÎ °í°´»ó´ã¼¾ÅÍ´Â È«º¸¿Í °ÇÀÇ, ÇùÁ¶ ³»¿ëÀ» ÀüÇß´Ù.
ÇÑ±¹µ¿¼¹ßÀü(ÁÖ)Àº "ÇöÀç Áß±¸¿Í ÇÔ²² 'Ã»³âÃë¾÷Áö¿ø µðµõµ¹»ç¾÷'°ú 'Áß¡¤Àå³â Ãë¾÷Áö¿øÀ» À§ÇÑ Èñ¸Á»ç´Ù¸® ±¸Ãà' »ç¾÷ µî »ý¾ÖÁÖ±âº° ¸ÂÃãÇü ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ Áö¿ø»ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "Áö³ 10ÀÏ °³¼ÒÇÑ µðµõµ¹¼¾ÅÍ¿¡ ÄÁ¼³ÆÃ°ú ±³À°ºñ¸¦ Áö¿øÇÒ ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¿¡³ÊÁö°æÁ¦¿¬±¸¿øÀº "Ãâ¡¤Åð±Ù ½Ã ´ëÁß±³ÅëÀÌ ºÎÁ·ÇØ ÀÌÀü°ø°ø±â°üµéÀÌ ´ëºÎºÐ ÀÚÃ¼¹ö½º¸¦ ¿î¿µÇÏ°í, °³ÀÎ Â÷·® ÀÌ¿ëÀ¸·Î Çõ½Åµµ½Ã ÁÖº¯ ¹«´Ü¡¤ºÒ¹ý ÁÖÂ÷µµ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "½Ã¿Ü¡¤°í¼Ó¹ö½ºÀÇ Çõ½Åµµ½Ã °æÀ¯, ÅÍ¹Ì³Î ¿¬°á ±Ù°Å¸® ³ë¼±ÀÇ ½Å¼³ÀÌ³ª ¿ï»ê½Ã³»¿Í Çõ½Åµµ½Ã¸¦ ¿¬°áÇÏ´Â ¿îÇà ¹ö½º³ë¼± È®´ë ¹× ¹èÂ÷ °£°ÝÀ» Á¶Á¤ÇØ ÁÖ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, ÁÖÂ÷´Ü¼Ó ½Ç½Ã¿Í Çõ½Åµµ½Ã ³» ÁÖÂ÷½Ã¼³ Áõ¼³ µî Àå±â´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í °ÇÀÇÇß´Ù.
Áß±¸´Â ÀúÃâ»ê ¹®Á¦¸¦ ±Øº¹ÇÏ°íÀÚ °ø°ø±â°ü°ú À¯°ü±â°üÀÇ ¹ÌÈ¥³²³à ¸¸³²À» ÃßÁøÇÏ´Â 'Èñ¸ÁÀÇ ¼±³²¼±³à ¸¸³²ÀÇ Àå »ç¾÷ ÃßÁø'À» °ÇÀÇÇß´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² '2019 ¿ÃÇØÀÇ °ü±¤µµ½Ã, ¿ï»ê Áß±¸' °øµ¿ È«º¸ ÃßÁø, ¿ï»êÁß±¸°ü±¤ÇÃ·§Æû(U-Central) ÀÌ¿ë È°¼ºÈ, '³ª´®À¸·Î Çàº¹ÇÑ Áß±¸ ¸¸µé±â' Âü¿© ÇùÁ¶, Áß±¸ Ã»¼Ò³â¹®ÈÀÇÁý°úÀÇ Çù·Â, ÀüÅë½ÃÀå È°¼ºÈ Âü¿©, 'ÁÖ¡¤Á¤Â÷´Ü¼Ó ¹®ÀÚ¾Ë¸²¼ºñ½º' ½ÃÇà ¹× ½ÅÃ» È«º¸, Â÷·®¹øÈ£ ÀÎ½Ä½Ã½ºÅÛ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¿äÃ», Áß±¸ ¹®ÈÀÇÀü´ç °ø¿¬¡¤Àü½Ã Âü¿© µî¿¡ ´ëÇÑ ÇùÁ¶¸¦ ºÎÅ¹Çß´Ù.
ÀÌ¹Û¿¡ ¿À´Â 6¿ù 7ÀÏºÎÅÍ ÁøÇàµÇ´Â 2019 ¿ï»ê¸¶µÎÈñÃàÁ¦¿Í 12¿ù±îÁö ¸Å¿ù ÁøÇàµÇ´Â 'The ·çÇÁÅ¾' ÇÁ·Î±×·¥, ¿ÃÇØ ¿¬¸»¿¡ ³¡³ª´Â ÀÌÀü°ø°ø±â°üÀÇ Á÷¿ø¿¡ ´ëÇÑ ÁÖÅÃ Ãëµæ¼¼ °¨¸é ÇýÅÃ¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¾Ë·È´Ù.
¾Õ¼ Áß±¸´Â Áö³ÇØ 11¿ù Á¤ºÎÀÇ Çõ½Åµµ½Ã ½ÃÁð2 Á¤Ã¥ ÃßÁø¿¡ ¹ß¸ÂÃç 'ÇÔ²² ¸¸µå´Â ³×Æ®¿öÅ©'¸¦ ±¸ÃàÅ° À§ÇÑ °£´ãÈ¸¸¦ °¡Áø ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÔ²² ¸¸µå´Â ³×Æ®¿öÅ©´Â ÀÌÀü°ø°ø±â°ü 10°³¼Ò´Â Áö¿ª°øÇå¡¤Çù·Â»ç¾÷ ÃßÁø ³»¿ëÀ» Áß±¸Ã»¿¡ ¾Ë·Á Áö¿ª ¿¬°è ¹æ¾ÈÀ» Ã£°í, ±¸Ã»Àº °¢ ½Ç¡¤°úº°·Î Áö¿ª¹ÐÂøÇü Çù·Â »ç¾÷À» ¹ß±¼¡¤ÃßÁøÇÏ¸ç »ó»ýÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â Ã¼°è´Ù.
Áß±¸Ã» ÇÑ¿µÇÊ ±âÈ¹¿¹»ê½ÇÀåÀº ¡°Áö¿ª Çö¾ÈÀ» ÇÔ²² ÇØ°áÇØ ³ª°¨À¸·Î½á ¼º°øÀû Çõ½Åµµ½ÃÀÇ ¾ÈÂøÀ» À§ÇØ ÀÌÀü°ø°ø±â°ü ÀÎÀû Çù·Â ³×Æ®¿öÅ© ´ã´çÀÚµéÀÌ ´õ Àû±Ø ÇùÁ¶ÇÏ°í ¼ÒÅëÇØ ÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ