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  • ÀÌ´Ù¿¹
  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
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ÀÌ³¯ °£´ãÈ¸´Â Áß±¸¿Í ÀÌÀü°ø°ø±â°üÀÌ ÃßÁø ÁßÀÎ Áö¿ª°øÇå »ç¾÷°ú Áö¿ª Çö¾È¹®Á¦¸¦ °øÀ¯ÇÏ°í, ÇØ°á¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÅ° À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

ÀÌ³¯ °£´ãÈ¸¿¡¼­ ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü(ÁÖ)°ú ¿¡³ÊÁö°æÁ¦¿¬±¸¿ø, °í¿ë³ëµ¿ºÎ °í°´»ó´ã¼¾ÅÍ´Â È«º¸¿Í °ÇÀÇ, ÇùÁ¶ ³»¿ëÀ» ÀüÇß´Ù.

ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü(ÁÖ)Àº "ÇöÀç Áß±¸¿Í ÇÔ²² 'Ã»³âÃë¾÷Áö¿ø µðµõµ¹»ç¾÷'°ú 'Áß¡¤Àå³â Ãë¾÷Áö¿øÀ» À§ÇÑ Èñ¸Á»ç´Ù¸® ±¸Ãà' »ç¾÷ µî »ý¾ÖÁÖ±âº° ¸ÂÃãÇü ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ Áö¿ø»ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "Áö³­ 10ÀÏ °³¼ÒÇÑ µðµõµ¹¼¾ÅÍ¿¡ ÄÁ¼³ÆÃ°ú ±³À°ºñ¸¦ Áö¿øÇÒ ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

¿¡³ÊÁö°æÁ¦¿¬±¸¿øÀº "Ãâ¡¤Åð±Ù ½Ã ´ëÁß±³ÅëÀÌ ºÎÁ·ÇØ ÀÌÀü°ø°ø±â°üµéÀÌ ´ëºÎºÐ ÀÚÃ¼¹ö½º¸¦ ¿î¿µÇÏ°í, °³ÀÎ Â÷·® ÀÌ¿ëÀ¸·Î Çõ½Åµµ½Ã ÁÖº¯ ¹«´Ü¡¤ºÒ¹ý ÁÖÂ÷µµ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸ç "½Ã¿Ü¡¤°í¼Ó¹ö½ºÀÇ Çõ½Åµµ½Ã °æÀ¯, ÅÍ¹Ì³Î ¿¬°á ±Ù°Å¸® ³ë¼±ÀÇ ½Å¼³ÀÌ³ª ¿ï»ê½Ã³»¿Í Çõ½Åµµ½Ã¸¦ ¿¬°áÇÏ´Â ¿îÇà ¹ö½º³ë¼± È®´ë ¹× ¹èÂ÷ °£°ÝÀ» Á¶Á¤ÇØ ÁÖ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, ÁÖÂ÷´Ü¼Ó ½Ç½Ã¿Í Çõ½Åµµ½Ã ³» ÁÖÂ÷½Ã¼³ Áõ¼³ µî Àå±â´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í °ÇÀÇÇß´Ù.

°í¿ë³ëµ¿ºÎ °í°´»ó´ã¼¾ÅÍ´Â "ÇöÀç ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Â ÀüÈ­, ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã¿¡ ´õÇØ Çõ½Åµµ½Ã ÀÌÀü°ø°ø±â°ü, Áß±¸Ã»°ú Çù·ÂÀû ³×Æ®¿öÅ© ±¸ÃàÀ¸·Î Ã£¾Æ°¡´Â ³ëµ¿¹ý·ü ÇöÀå»ó´ã ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°Ú´Ù"¸é¼­ "¼­ºñ½º Èñ¸Á ½Ã »çÀü¿¡ ÀÏÁ¤À» ¾Ë·Á ÇöÀå¿¡¼­ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇùÀÇÇØ ´Þ¶ó"°í ¿äÃ»Çß´Ù.

Áß±¸´Â ÀúÃâ»ê ¹®Á¦¸¦ ±Øº¹ÇÏ°íÀÚ °ø°ø±â°ü°ú À¯°ü±â°üÀÇ ¹ÌÈ¥³²³à ¸¸³²À» ÃßÁøÇÏ´Â 'Èñ¸ÁÀÇ ¼±³²¼±³à ¸¸³²ÀÇ Àå »ç¾÷ ÃßÁø'À» °ÇÀÇÇß´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² '2019 ¿ÃÇØÀÇ °ü±¤µµ½Ã, ¿ï»ê Áß±¸' °øµ¿ È«º¸ ÃßÁø, ¿ï»êÁß±¸°ü±¤ÇÃ·§Æû(U-Central) ÀÌ¿ë È°¼ºÈ­, '³ª´®À¸·Î Çàº¹ÇÑ Áß±¸ ¸¸µé±â' Âü¿© ÇùÁ¶, Áß±¸ Ã»¼Ò³â¹®È­ÀÇÁý°úÀÇ Çù·Â, ÀüÅë½ÃÀå È°¼ºÈ­ Âü¿©, 'ÁÖ¡¤Á¤Â÷´Ü¼Ó ¹®ÀÚ¾Ë¸²¼­ºñ½º' ½ÃÇà ¹× ½ÅÃ» È«º¸, Â÷·®¹øÈ£ ÀÎ½Ä½Ã½ºÅÛ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¿äÃ», Áß±¸ ¹®È­ÀÇÀü´ç °ø¿¬¡¤Àü½Ã Âü¿© µî¿¡ ´ëÇÑ ÇùÁ¶¸¦ ºÎÅ¹Çß´Ù.

ÀÌ¹Û¿¡ ¿À´Â 6¿ù 7ÀÏºÎÅÍ ÁøÇàµÇ´Â 2019 ¿ï»ê¸¶µÎÈñÃàÁ¦¿Í 12¿ù±îÁö ¸Å¿ù ÁøÇàµÇ´Â 'The ·çÇÁÅ¾' ÇÁ·Î±×·¥, ¿ÃÇØ ¿¬¸»¿¡ ³¡³ª´Â ÀÌÀü°ø°ø±â°üÀÇ Á÷¿ø¿¡ ´ëÇÑ ÁÖÅÃ Ãëµæ¼¼ °¨¸é ÇýÅÃ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ¾Ë·È´Ù.

¾Õ¼­ Áß±¸´Â Áö³­ÇØ 11¿ù Á¤ºÎÀÇ Çõ½Åµµ½Ã ½ÃÁð2 Á¤Ã¥ ÃßÁø¿¡ ¹ß¸ÂÃç 'ÇÔ²² ¸¸µå´Â ³×Æ®¿öÅ©'¸¦ ±¸ÃàÅ° À§ÇÑ °£´ãÈ¸¸¦ °¡Áø ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÇÔ²² ¸¸µå´Â ³×Æ®¿öÅ©´Â ÀÌÀü°ø°ø±â°ü 10°³¼Ò´Â Áö¿ª°øÇå¡¤Çù·Â»ç¾÷ ÃßÁø ³»¿ëÀ» Áß±¸Ã»¿¡ ¾Ë·Á Áö¿ª ¿¬°è ¹æ¾ÈÀ» Ã£°í, ±¸Ã»Àº °¢ ½Ç¡¤°úº°·Î Áö¿ª¹ÐÂøÇü Çù·Â »ç¾÷À» ¹ß±¼¡¤ÃßÁøÇÏ¸ç »ó»ýÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â Ã¼°è´Ù.

Áß±¸Ã» ÇÑ¿µÇÊ ±âÈ¹¿¹»ê½ÇÀåÀº ¡°Áö¿ª Çö¾ÈÀ» ÇÔ²² ÇØ°áÇØ ³ª°¨À¸·Î½á ¼º°øÀû Çõ½Åµµ½ÃÀÇ ¾ÈÂøÀ» À§ÇØ ÀÌÀü°ø°ø±â°ü ÀÎÀû Çù·Â ³×Æ®¿öÅ© ´ã´çÀÚµéÀÌ ´õ Àû±Ø ÇùÁ¶ÇÏ°í ¼ÒÅëÇØ ÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.


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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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