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  • ÁÖ¼º¹Ì
  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
  • ´ñ±Û 0

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2,700¸¸¿øÀÇ ¿¹»êÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â ¿ÃÇØ ±³À°Àº ÃÊµîÇÐ±³ 89°÷ 225ÇÐ±Þ¿¡ ´ëÇØ 675Â÷½Ã¿¡ °ÉÃÄ ÁøÇàµÈ´Ù. ±³°ú¿Í ¿¬°èÇÏ°Å³ª Ã¢ÀÇÀû Ã¼ÇèÈ°µ¿ µî ÇÐ±³ »çÁ¤¿¡ µû¶ó 3~4Â÷½Ã ±³À°À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.

±³À°Àº ¹Ý·Áµ¿¹°°úÀÇ ±³°¨, À¯±âµ¿¹°ÀÇ ½Ç»ó°ú µ¿¹°µî·ÏÁ¦ÀÇ ÇÊ¿ä¼º, ÆêÆ¼ÄÏ µî ³»¿ëÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ´Ù.
¹Ý·Áµ¿¹°Àº °³¿Í °í¾çÀÌ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÀÎ¼ö°øÅëÀü¿°º´ ¿¹¹æÁ¢Á¾À» ¸¶Ä¡°í µ¿¹°¸Å°³Ä¡·áµµ¿ì¹Ìµ¿¹° °úÁ¤À» ÀÌ¼öÇÑ µ¿¹°ÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù. ÇÐºÎ¸ð ¾È³»¸¦ ÅëÇØ ÇÐ»ýµéÀÇ µ¿¹° °ü·Ã ¾Ë·¹¸£±â ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÏ°í, µ¿¹°À» ¹«¼­¿öÇÏ´Â ÇÐ»ýÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ÀÚÀ¯·Ó°Ô Âü°üÇØ ¾ÈÀü°ú À§»ý°ü¸®¿¡µµ À¯ÀÇÇÏµµ·Ï Çß´Ù°í ½Ã±³À°Ã»Àº ¼³¸íÇß´Ù.
¿ÃÇØ Ã³À½ ½ÃÀÛÇÏ´Â µ¿¹°»ç¶û±³À°¿¡ ´ëÇØ ÀÏ¼± ÇÐ±³ÀÇ ±â´ë°¨Àº ³ô´Ù.
½Ã±³À°Ã»ÀÌ Áö³­´Þ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â µ¿¹°»ç¶û±³À°¡¯ Èñ¸Á ÇÐ±Þ ½ÅÃ»À» ¹Þ¾Ò´Âµ¥, ÃÊµîÇÐ±³ 91°÷ 700¿©ÇÐ±ÞÀÌ ½ÅÃ»Çß´Ù.
±×·¯³ª ½Ã±³À°Ã»Àº ¸ðµç ½ÅÃ» ÇÐ±Þ¿¡ ´ëÇØ ±³À° °èÈ¹À» ¼¼¿ìÁö ¸øÇß´Ù. ¿ï»êÁö¿ª¿¡ µ¿¹°»ç¶û±³À°À» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â°üÀÌ Àý´ëÀûÀ¸·Î ºÎÁ·ÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. µ¿¹°µéµµ Èñ¸Á ¼ö¾÷À» ¸ðµÎ °¨´çÇÏ±â ¾î·Æ´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
½Ã±³À°Ã»Àº °ø¸ð¸¦ ÅëÇØ ¡®¼öÀÇ»çÀÇ °Ç°­°ü¸®¿Í Áø·á°¡ °¡´ÉÇÑ¡¯ ±³À°±â°üÀ» ¸ðÁýÇß´Âµ¥, ¿ï»êÁö¿ª¿¡¼­ ½ÅÃ»ÇÑ °÷Àº ºñ¿µ¸® »ç´Ü¹ýÀÎ ¡®²Þºû¼Ò±Ý¡¯ ´Ü ÇÑ°÷»ÓÀÌ¾ú´Ù. °á±¹ ÀÎ±Ù °æÁÖ¿¡ À§Ä¡ÇÑ »ç´Ü¹ýÀÎ ¡®ÇÑ±¹µ¿¹°º¹ÁöÁøÈï¿ø¡¯µµ ¹Þ¾ÆµéÀÏ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù. ´ë½Å ÀÌ ´ÜÃ¼´Â °æÁÖ¿Í °¡±î¿î ºÏ±¸Áö¿ª ÇÐ±³¿¡ ´ëÇØ¼­¸¸ ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏµµ·Ï Çß´Ù°í ½Ã±³À°Ã»Àº ¹àÇû´Ù.
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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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