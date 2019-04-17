³ë¿ÁÈñ ¿ï»ê½Ã±³À°°¨ÀÌ °ø¾àÇÑ ¡®µ¿¹°»ç¶û±³À°¡¯ÀÌ Ã¹¹ßÀ» ¶Ã´Ù. ÇÐ±³ ÇöÀå¿¡¼ÀÇ ³ôÀº È£ÀÀ¿¡ ºñÇØ ºÎÁ·ÇÑ ±³À°±â°ü ÀÎÇÁ¶ó´Â °úÁ¦·Î ³²¾Ò´Ù.
¿ï»ê½Ã±³À°Ã»Àº ÀÌ´ÞºÎÅÍ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â µ¿¹°»ç¶û±³À°¡¯À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù°í 17ÀÏ ¹àÇû´Ù. Áö³ÇØ ¼¿ï½Ã±³À°Ã»ÀÌ Àü±¹¿¡¼ Ã³À½ ½ÃÀÛÇÑ ÈÄ ¿ï»êÀÌ µÎ ¹øÂ°·Î ³ª¼± ÀÌ ±³À°Àº ÃÊµîÇÐ»ýµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¹Ý·Áµ¿¹°À» ÅëÇØ »ý¸íÁ¸Áß°ú ´õºÒ¾î »ì¾Æ°¡´Â °¡Ä¡¸¦ Å°¿î´Ù´Â ÃëÁö´Ù.
2,700¸¸¿øÀÇ ¿¹»êÀÌ ÅõÀÔµÇ´Â ¿ÃÇØ ±³À°Àº ÃÊµîÇÐ±³ 89°÷ 225ÇÐ±Þ¿¡ ´ëÇØ 675Â÷½Ã¿¡ °ÉÃÄ ÁøÇàµÈ´Ù. ±³°ú¿Í ¿¬°èÇÏ°Å³ª Ã¢ÀÇÀû Ã¼ÇèÈ°µ¿ µî ÇÐ±³ »çÁ¤¿¡ µû¶ó 3~4Â÷½Ã ±³À°À» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
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½Ã±³À°Ã» °ü°èÀÚ´Â ¡°µ¿¹°µéÀÇ ÀÌµ¿°Å¸®³ª ½Ã°£ µîÀ» °í·ÁÇØ ¿ï»êÁö¿ª ¾È¿¡¼ ±³À°±â°üÀ» Ã£À¸·Á ÇßÁö¸¸, Çö½ÇÀûÀ¸·Î ¿©ÀÇÄ¡ ¾Ê¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°Èñ¸Á ÇÐ±ÞÀÌ ¸¹´Ù´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÑ ¸¸Å ³»³â¿¡´Â ±³À°À» È®´ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¾ÈÀ» °ËÅäÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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