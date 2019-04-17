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ºÏ±¸, Áö¿ª ÅõÀÚ ±â¾÷¿¡ ¸Å³â 10¾ï¿ø Áö¿øÇÑ´Ù2023³â 1Ãµ¾ï ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ·Îµå¸Ê ¸¶·Ã
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  • ±è»ó¾Æ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
  • ´ñ±Û 0

¿ï»ê ºÏ±¸°¡ Áö¿ª ÅõÀÚ ±â¾÷¿¡ 10¾ï¿øÀ» Áö¿øÇÏ´Â µî ¼ö¿äÀÚ Áß½ÉÀÇ ¸ÂÃãÁö¿øÃ¥À» ÅëÇÑ 1,000¾ï¿ø ÅõÀÚÀ¯Ä¡¿¡ ³ª¼±´Ù.

ºÏ±¸´Â ±¸ ´ÜÀ§·Î´Â Àü±¹¿¡¼­ Ã³À½À¸·Î ¡®ÅõÀÚÀ¯Ä¡´ã´ç¡¯À» ½Å¼³ÇÏ°í, ÃÖ±Ù ¡®¿ï»ê ºÏ±¸ ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ±âº»°èÈ¹¡¯À» ¼ö¸³Çß´Ù°í 17ÀÏ ¹àÇû´Ù.


2023³â±îÁö 25°³ ±â¾÷, 1,000¾ï¿ø ÅõÀÚÀ¯Ä¡¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â ÀÌ¹ø °èÈ¹Àº ¡â±âÁ¸ Á¦Á¶¾÷ °íµµÈ­¸¦ À§ÇÑ ½Å»ê¾÷ ºÐ¾ß ÅõÀÚÀ¯Ä¡ È®´ë ¡â¿ï»ê½Ã Àü·«»ê¾÷ ¿¬°è °ü³»±â¾÷ »ç¾÷È®Àå¡¤½Å»ç¾÷ ÁøÃâ À¯µµ ¡â°íºÎ°¡¡¤½Å¼ºÀå»ê¾÷ ¹× °í¿ëÄ£È­Àû ÅõÀÚ±â¾÷ À¯Ä¡ ¡âÅõÀÚÀ¯Ä¡¸¦ À§ÇÑ Àü·«Àû Áö¿øÃ¥ ¹× À¯Ä¡ »ê´ÜºÎÁö ¹ß±¼À» 4´ë ÃßÁø¹æÇâÀ¸·Î Á¤Çß´Ù.

ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¡âÅõÀÚÀ¯Ä¡ ±â¹ÝÁ¶¼ºÀ» À§ÇÑ Á¦µµ ±¸Ãà ¡âÅõÀÚÀ¯Ä¡ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ÀÎ¼¾Æ¼ºê ¹ß±¼ ¡âÈ¿À²Àû ÅõÀÚÀ¯Ä¡¸¦ À§ÇÑ ÇàÁ¤Áö¿ø Ã¼°è ±¸Ãà ¡âÅõÀÚÀ¯Ä¡ ¹ß±¼À» À§ÇÑ ±â¾÷ ÅõÀÚ¼ö¿ä Á¶»ç ¡âÅõÀÚÀ¯Ä¡ È®´ë¸¦ À§ÇÑ À¯Ä¡ÀÔÁö ÇöÀå ºÐ¼® ¡âÇöÀåÁß½ÉÀÇ È¿°úÀû ÅõÀÚÀ¯Ä¡ È°µ¿ Àü°³ µî 6´ë ÃßÁøÀü·«À» Á¤ÇØ 12°³ Àü·«º° »ç¾÷À» ÃßÁøÇÑ´Ù.

¿ì¼± »ó¹Ý±â±îÁö ¡®¿ï»ê ºÏ±¸ ÅõÀÚÃËÁø Á¶·Ê¡¯¸¦ Á¦Á¤ÇØ ¹ýÀû ±Ù°Å¸¦ ¸¶·ÃÇÑ´Ù. Á¶·Ê´Â ÅõÀÚÀ¯Ä¡À§¿øÈ¸ ±¸¼º°ú Áö¿ø´Ü ¿î¿µ, ÀçÁ¤Áö¿ø, Áö¹æ¼¼ °¨¸é µîÀÇ ³»¿ëÀ» ´ã´Â´Ù.

Æ¯È÷ ºÏ±¸´Â ÅõÀÚÀ¯Ä¡¸¦ À§ÇØ Á¤ºÎ ¹× ¿ï»ê½Ã¿Í´Â º°°³·Î ¸Å³â ±¸ÀÇÈ¸ÀÇ ¿¹»ê½ÉÀÇ¸¦ ¹Þ¾Æ 10¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ÀÎ¼¾Æ¼ºê¸¦ Àü¾× ±¸ºñ·Î Áö¿øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ºÏ±¸¿¡ ÅõÀÚ¸¦ °áÁ¤ÇÑ ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ¡âÀÔÁö¿Í ½Ã¼³°ü·Ã À¶ÀÚ±Ý ÀÌÂ÷º¸Àü(5¾ï¿ø) ¡â°í¿ë º¸Á¶±Ý(3¾ï¿ø) ¡âÀü±â¿ä±Ý º¸Á¶±Ý(1¾ï5,000¸¸¿ø) ¡â¼öÃâ ¹× ÆÇ·Î°³Ã´ º¸Á¶±Ý(5,000¸¸¿ø) µîÀ» Áö¿øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ºÏ±¸´Â ¶Ç ÅõÀÚÀ¯Ä¡À§¿øÈ¸¿Í ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ÇàÁ¤Áö¿ø´ÜÀ» ¿î¿µÇØ ÇàÁ¤ Áö¿øÀ» °­È­ÇÑ´Ù.

ºÎ±¸Ã»ÀåÀ» À§¿øÀåÀ¸·Î ÇÏ´Â ÅõÀÚÀ¯Ä¡À§¿øÈ¸´Â ÅõÀÚÀ¯Ä¡¿¡ °üÇÑ Áß¿ä ½ÃÃ¥°ú ÅõÀÚÀ¯Ä¡ Áö¿ø´ë»ó¿¡ ´ëÇÑ °¢Á¾ Áö¿ø °áÁ¤, ±× ¹Û¿¡ Æ©ÀÚÀ¯Ä¡¿Í °ü·ÃÇÑ ±¸Ã»ÀåÀÇ ¿ä±¸¾È¿¡ ´ëÇØ ½ÉÀÇÇÑ´Ù. ÇàÁ¤Áö¿ø´ÜÀº ÃÑ°ýÁö¿øÆÀ°ú Á¾ÇÕÀÎÇã°¡ÆÀ, ½Ã¼³Áö¿øÆÀ µî 3°³ ÆÀÀ¸·Î ±¸¼ºÇØ ¾Ö·Î»çÇ×°ú ÀÎÇã°¡, Á¦¹Ý½Ã¼³ µî ÅõÀÚ°ü·Ã ¸ðµç ¹Î¿ø¿¡ ´ëÇØ ¿ø½ºÅé ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.

»çÀü Á¶»ç¸¦ ÅëÇØ ¼ö¿äÀÚ Áß½ÉÀÇ ¸ÂÃãÇü ÀÔÁö¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â ¹æ¾Èµµ ÃßÁøÇÑ´Ù. Áö¿ª³» »ê¾÷´ÜÁö¿Í ³ó°ø´ÜÁö ÀÔÁÖ¸¦ Èñ¸ÁÇÏ´Â ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ¼ö¿ä Á¶»ç¿Í ÀÔÁö°ø±Þ ¹æ¾È, ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ÀÎ¼¾Æ¼ºê µîÀ» Ãß°¡·Î ¹ß±¼ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÌ¹Û¿¡ ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ÀÎ¼¾Æ¼ºê ¼Ò°³¿Í Áö¿øÀýÂ÷, À¯Ä¡ºÎÁö ¾È³», °¢Á¾ Áö¿øÃ¥À» ´ãÀº ¾È³»Ã¥ÀÚµµ Á¦ÀÛÇØ È«º¸ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÀÌµ¿±Ç ºÏ±¸Ã»ÀåÀº ¡°»õ·Î¿î ¸Ô°Å¸® ¸¶·ÃÀ» À§ÇÑ ÁöÀÚÃ¼¿Í Á¤ºÎ, ±â¾÷°£ÀÇ °æÀïÀÌ ¾î´À ¶§ º¸´Ù Ä¡¿­ÇÑ »óÈ²¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¼ö¿äÀÚÀÎ ±â¾÷ Áß½ÉÀÇ ¸ÂÃãÇü ÅõÀÚÀ¯Ä¡ Áö¿øÃ¥ ¸¶·ÃÀ¸·Î Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­¿¡ ³ª¼­ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ºÏ±¸ ¹ßÀüÀÇ ¹Ø±×¸²À» ±×·Á ³ª°¡µµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.


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  • ³»³â ÁØ°ø ¿ï»ê ´Ù¿î2 °ø°øÁÖÅÃÁö±¸¿¡ "´ëÇü ¼öÇØ ÀÏ¾î³¯¶ó" ¿ì·Á ¸ñ¼Ò¸®
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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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