ºÒ¹ý µµ¹Ú »çÀÌÆ® ¿î¿µÇÑ 50´ë ¿©¼º ½ÇÇü

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A¾¾´Â Áß±¹¿¡ »ç¹«½ÇÀ» ¸¶·ÃÇÑ ÈÄ 2015³â 11¿ù 6ÀÏºÎÅÍ Áö³ÇØ 12¿ù 8ÀÏ±îÁö °¢Á¾ ½ºÆ÷Ã÷ °æ±âÀÇ ½ÂÆÐ¿¡ µû¶ó µ·À» °Å´Â ºÒ¹ý µµ¹Ú »çÀÌÆ®¸¦ ¿î¿µÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
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