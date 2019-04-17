°í¿ë³ëµ¿ºÎ ¿ï»êÁöÃ»ÀÌ Ã»³â±¸Á÷È°µ¿Áö¿ø±Ý ´ë»óÀÚ 267¸íÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
17ÀÏ ¿ï»ê°í¿ë³ëµ¿ÁöÃ»¿¡ µû¸£¸é Áö³´Þ 23ÀÏºÎÅÍ 31ÀÏ±îÁö 1,060¸íÀÇ Ã»³âµéÀÌ ±¸Á÷È°µ¿Áö¿ø±ÝÀ» ½ÅÃ»Çß´Ù.
ÀÌ °¡¿îµ¥ ÀÚÄ¡´ÜÃ¼ Ã»³â¼ö´ç µî À¯»ç »ç¾÷¿¡ Âü¿©ÇÏ´Â Ã»³â 202¸í°ú, Á¹¾÷ ÈÄ 6°³¿ùÀÌ Áö³ªÁö ¾ÊÀº Ã»³â 472¸íÀ» Á¦¿ÜÇÑ Ã»³â 386¸íÀÌ ½É»ç ´ë»ó¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. °¡±¸¼Òµæ ¿ä°Ç, ¼·ù µîÀ» °ËÅäÇÑ µÚ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤µÈ ´ë»óÀº 267¸íÀÌ´Ù.
Àü±¹ÀûÀ¸·Î´Â 4¸¸8,610¸íÀÇ Ã»³âÀÌ ½ÅÃ»Çß°í, 1¸¸2,700¸íÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ¼±Á¤µÈ ´ë»óÀÚµéÀº ¿À´Â 23ÀÏºÎÅÍ ¿ï»ê°í¿ë¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¹ºñ±³À°À» ¼ö°ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. Á¤ºÎ Ã»³âÁ¤Ã¥°ú ÇÁ·Î±×·¥ µîÀ» ¾È³»¹Þ°í, »óÈ£ÀÇ¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇÏ°Ô µÈ´Ù.
ÀÌÈÄ ¸Å¿ù 1ÀÏ 50¸¸¿ø¾¿ 6°³¿ù°£ Áö±ÞµÇ¸ç, ´ë»óÀÚ´Â ¸Å´Þ Ãë¾÷¼·ù Á¦Ãâ, ÀÎÅÍºä¿Í Ã¤¿ëÇà»ç Âü¿© µî Ãë¡¤Ã¢¾÷È°µ¿À» º¸°íÇÏ°í Ãë¾÷ °ü·Ã µ¿¿µ»óÀ» ¼ö°ÇÏ´Â µî ±¸Á÷È°µ¿À» ¼öÇàÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
±èÁ¾Ã¶ ¿ï»ê°í¿ë³ëµ¿ÁöÃ»ÀåÀº ¡°¿¹ºñ±³À°À» ÅëÇØ Ãë¾÷À» ÁØºñÇÏ´Â Ã»³â¿¡°Ô ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°´Ù¾çÇÑ Ãë¾÷Æ¯°À» È°¿ëÇØ È¿°úÀûÀ¸·Î Àû¼º°ú ´É·Â¿¡ ¸Â´Â ÀÏÀÚ¸®¸¦ Ã£À» ¼ö ÀÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¿ï»ê°í¿ë³ëµ¿ÁöÃ»Àº ¾ÕÀ¸·Î ¸Å¿ù 280¸í¾¿ ÃÑ 1,960¸íÀ» Ãß°¡ ¼±Á¤ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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