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  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
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ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚÀÇ Ã³¿ì °³¼±¿¡ ´ëÇÑ ¿ä±¸¾Èµµ ´ã°å´Ù. Áö³­ÇØ ¿ä±¸¾È°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î Á¤±ÔÁ÷ Á¶ÇÕ¿ø°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô ÈÞ°¡, ÈÞÀÏÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í, ÀÚ³à ÇÐÀÚ±Ý, ¸íÀý ±ÍÇâºñ, ¿©¸§ ÈÞ°¡ºñ, ¼º°ú±Þ, ÈÞ¾÷¼ö´ç µî Áö±ÞÀ» ¿ä±¸Çß´Ù. ÃÖ±Ù ¹®Á¦°¡ ºÒ°ÅÁø ³·Àº ÀÓ±Ý°ú ÀÓ±Ý Ã¼ºÒ µîÀ» ÇØ°áÇÏ±â À§ÇÑ ½Ã°£´ç ±â¼º´Ü°¡ Á¶Á¤µµ ¿ä±¸¾È¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
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¿ÃÇØ ÀÓ±Ý¡¤´ÜÃ¼Çù¾à ±³¼·À» ÁøÇàÇÏ´Â Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöÁÖ¿Í Çö´ëÀÏ·ºÆ®¸¯, Çö´ë°Ç¼³±â°è µî ºÐÇÒ »ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇØ¼­´Â Áö³­ÇØ Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ ÇÕÀÇÇÑ ¼öÁØÀÇ ´ÜÃ¼Çù¾à ¿ä±¸¾ÈÀ» È®Á¤Çß´Ù.
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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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