Çö´ëÁß°ø¾÷ ³ëÁ¶°¡ ¿ÃÇØ ±âº»±Þ 12¸¸3,526¿ø ÀÎ»ó¾È µîÀ» ´ãÀº ¿ÃÇØ ÀÓ±ÝÇù»ó ¿ä±¸¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù. ¡®1»ç1³ëÁ¶¡¯ Ã¼Á¦ÀÇ ³ëÁ¶´Â ¿ÃÇØµµ ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚÀÇ Ã³¿ì °³¼±µµ ¿ä±¸¾È¿¡ ´ã¾Ò´Ù.
17ÀÏ ¿ÀÈÄ ±Ý¼Ó³ëÁ¶ Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöºÎ´Â ÀÓ½Ã´ëÀÇ¿ø´ëÈ¸¸¦ ¿°í ¿ÃÇØ ÀÓ±ÝÇù»ó ¿ä±¸¾ÈÀ» È®Á¤Çß´Ù. ³ëÁ¶´Â »ó±Þ´ÜÃ¼ÀÎ ±Ý¼Ó³ëÁ¶ÀÇ °áÁ¤¿¡ µû¶ó ¿ÃÇØ ±âº»±Þ 6.68%ÀÎ 12¸¸3,526¿ø ÀÎ»óÀ» ¿ä±¸ÇÏ±â·Î Çß´Ù.
10³âÂ÷ ¹Ì¸¸ÀÇ Á¶ÇÕ¿ø¿¡ ´ëÇÑ ÀÓ±ÝÁ¶Á¤µµ ¿ä±¸¾È¿¡ ´ã¾Ò´Ù. ±×µ¿¾È ±âº»±Þ µ¿°á µîÀ¸·Î Á¶ÇÕ¿øµéÀÇ ±Ù¼Ó ¿¬¼ö¿¡ µû¸¥ ÀÓ±Ý Â÷ÀÌ°¡ °ÅÀÇ ¾ø°í, ÀÏºÎ ¿ªÀü Çö»óµµ ¹ú¾îÁö°í ÀÖ´Ù´Â °Ô ³ëÁ¶ ÃøÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù. ³ëÁ¶´Â ¿¬Â÷º°·Î 2¸¸3,000¿øÀÇ È£ºÀ½Â±ÞºÐ ¸¸Å °ÝÂ÷¸¦ µÑ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¶Á¤À» ¿ä±¸Çß´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚÀÇ Ã³¿ì °³¼±¿¡ ´ëÇÑ ¿ä±¸¾Èµµ ´ã°å´Ù. Áö³ÇØ ¿ä±¸¾È°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î Á¤±ÔÁ÷ Á¶ÇÕ¿ø°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô ÈÞ°¡, ÈÞÀÏÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í, ÀÚ³à ÇÐÀÚ±Ý, ¸íÀý ±ÍÇâºñ, ¿©¸§ ÈÞ°¡ºñ, ¼º°ú±Þ, ÈÞ¾÷¼ö´ç µî Áö±ÞÀ» ¿ä±¸Çß´Ù. ÃÖ±Ù ¹®Á¦°¡ ºÒ°ÅÁø ³·Àº ÀÓ±Ý°ú ÀÓ±Ý Ã¼ºÒ µîÀ» ÇØ°áÇÏ±â À§ÇÑ ½Ã°£´ç ±â¼º´Ü°¡ Á¶Á¤µµ ¿ä±¸¾È¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ±Ý¼Ó³ëÁ¶ °øµ¿¿ä±¸¾È°ú Á¶¼±³ë¿¬ °øµ¿¿ä±¸¾ÈÀ¸·Î ÃÑ°í¿ëº¸Àå°ú ³ëµ¿¾ÈÀü ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» ÃË±¸ÇÏ´Â ³»¿ëµµ ´ã°å´Ù.
ÀÌ³¯ È®Á¤ÇÑ ¿ä±¸¾ÈÀº 18ÀÏ »çÃø¿¡ Àü´ÞÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ³ë»ç´Â ´Ê¾îµµ ´ÙÀ½´Þ ÃÊ »ó°ß·Ê¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î º»°ÝÀûÀÎ ±³¼·¿¡ µ¹ÀÔÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ¾ç ÀÎ¼ö µî Çö¾ÈÀ¸·Î ¿ÃÇØ ±³¼·µµ ½±Áö ¾ÊÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù. ÃÖ±Ù ´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ¾ç ÀÎ¼ö¿¡ ¾Õ¼± È¸»çÀÇ ¡®¹°ÀûºÐÇÒ¡¯ ¹®Á¦·Î ÀÌ¹Ì ³ë»ç°¡ °ÇÏ°Ô ¸Â¼°í ÀÖ´Ù.
³ëÁ¶´Â È¸»ç°¡ ¡®¹°ÀûºÐÇÒ¡¯À» ´ÜÇàÇÏ¸é ´ëºÎºÐ Á¶ÇÕ¿øµéÀÌ ºñ»óÀå ¼±¹ÚÁ¦Á¶ »ç¾÷È¸»ç ¼Ò¼ÓÀÌ µÇ´Â µ¥ ´ëÇØ ¹Ý¹ßÇÏ¸ç ¹Ý´ë ¼¸í¿îµ¿±îÁö ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ³¯±îÁö Àü Á¶ÇÕ¿øÀÇ 80%°¡·®ÀÌ ¼¸í¿¡ µ¿ÂüÇßÀ¸¸ç, ³ëÁ¶´Â ´ÙÀ½´Þ ÃÊ±îÁö ¼¸í¿îµ¿À» ÀÌ¾î°¡°Ú´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
´ÙÀ½´Þ 31ÀÏ ÁÖÁÖÃÑÈ¸¿¡ È¸»çÀÇ ¡®¹°ÀûºÐÇÒ¡¯ ¾È°ÇÀÌ »óÁ¤µÅ ÀÖ´Ù. ÀÌ³¯ ¾È°ÇÀÌ ½ÂÀÎµÇ¸é ´ÙÀ½³¯ÀÎ 6¿ù 1ÀÏÀÚ·Î ±âÁ¸ Çö´ëÁß°ø¾÷Àº ºÐÇÒµÅ, Áß°£ÁöÁÖÈ¸»çÀÎ ÇÑ±¹Á¶¼±ÇØ¾ç ÀÚÈ¸»ç·Î ½Å»ý Çö´ëÁß°ø¾÷, Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼±, Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷ µîÀÌ µé¾î°¡´Â ÇüÅÂ°¡ µÈ´Ù. ±¹³»¿Ü ±â¾÷ °áÇÕ ½É»ç¸¦ Åë°úÇÏ¸é ÀÎ¼öµÇ´Â ´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ¾ç ¿ª½Ã ÀÚÈ¸»ç°¡ µÈ´Ù.
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