¿ï»ê½Ã-ÇÑÀü, UNIST ½º¸¶Æ®ºôµù ½ÇÁõ»ç¾÷ ÃßÁø

ÇÑ±¹Àü·Â°ø»ç°¡ ¿ï»ê°úÇÐ±â¼ú¿ø °ÇÃà¹°À» ´ë»óÀ¸·Î ½º¸¶Æ®ºôµù ½ÇÁõ»ç¾÷¿¡ ³ª¼±´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ÇÑÀü°ú ÇÔ²² ¿ï»ê°úÇÐ±â¼ú¿ø(UNIST) °ÇÃà¹°À» ´ë»óÀ¸·Î ½º¸¶Æ®ºôµù ½ÇÁõ »ç¾÷À» ½ÃÇàÇÑ´Ù°í 17ÀÏ ¹àÇû´Ù.
½º¸¶Æ®ºôµùÀÌ¶õ ³Ã¡¤³¹æ, Á¶¸í, Àü·Â ½Ã½ºÅÛ, Á¤º¸Åë½Å¸Á, º¸¾È µîÀÇ ±â´É°ú »ç¹« ÀÚµ¿È¸¦ È¨ ³×Æ®¿öÅ©·Î ÅëÇÕÇØ °æÁ¦¼º°ú È¿À²¼º µîÀ» Ãß±¸ÇÏ´Â Ã·´Ü °Ç¹°À» ¸»ÇÑ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ³¯ ÇÑÀü, ¿ï»ê°ú±â¿ø, Áö¸à½º, ¿£ÅÚ½º µî°ú ½ÇÁõ »ç¾÷ ÃßÁøÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
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»ç¾÷ ´ë»ó °Ç¹°Àº ¿ï»ê°ú±â¿ø °øÇÐ°ü°ú ½ÇÇè½Ç, ¿¬±¸µ¿ µîÀÌ´Ù.
ÇÑÀüÀº 5¿ùºÎÅÍ ÀÌµé °Ç¹°¿¡ ´ëÇÑ °øÁ¶ ¼³ºñ, ³Ã¡¤³¹æ ¼³ºñ, ÁÖÂ÷ ¹× º¸¾È½Ã¼³ µî¿¡ ´ëÇÑ ºÐ¼®À» ½ÃÇàÇÏ°í, »ó¼¼ ¼³°è¿Í ÁØºñ¸¦ °ÅÃÄ ³»³âºÎÅÍ »ç¾÷À» ÃßÁøÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ¹ø ½ÇÁõ »ç¾÷À¸·Î ÃÖ´ë ¿¡³ÊÁö¼Òºñ·® 40% °¨¼Ò, ¹° »ç¿ë·® 30% °¨¼Ò, »ý»ê¼º 18% Çâ»óÀ¸·Î ¿¬°£ 10¾ï¿øÀÇ °ü¸®ºñ°¡ Àý°¨µÉ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ¹ø ½ÇÁõ»ç¾÷À¸·Î ÃàÀûµÈ ¿¡³ÊÁö »ç¿ë ÀÚ·á(µ¥ÀÌÅÍ)¸¦ ¿¬±¸ ºÐ¼®ÇØ ÃÖÀûÀÇ Á¦¾îÈ¯°æ°ú È¿À²¼ºÀ» ±¸ÇöÇÏ´Â ½º¸¶Æ®ºôµù ÅëÇÕ°üÁ¦ ±â¼ú°³¹ßµµ °øµ¿ ÁøÇàÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¹Ú¼øÃ¶ ¿ï»ê½Ã Çõ½Å»ê¾÷±¹ÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº ¿¡³ÊÁö Àý°¨»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »õ·Î¿î ¿¡³ÊÁö Ã¢Ãâ È¿°úµµ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Î ´ëÇü°Ç¹°, ±â¾÷Ã¼ µî¿¡µµ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼º°øÀûÀÎ ¸ðµ¨ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï »ç¾÷ ÃßÁø¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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