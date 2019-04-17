¿ï»ê½Ã, ÇÑÀü¡¤Å×Å©³ëÆÄÅ©¿Í ¼ö¼Ò ±â¹Ý Â÷¼¼´ë Àü·Â¸Á ½ÇÁõ »ç¾÷ ÃßÁø

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
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¿ï»ê½Ã¿Í ÇÑ±¹Àü·Â°ø»ç, ¿ï»êÅ×Å©³ëÆÄÅ©(¿ï»êTP)°¡ ¼ö¼Ò°æÁ¦»çÈ¸¸¦ ´ëºñÇØ ¼ö¼Ò¿¡³ÊÁö¿Í Àü·Â¸ÁÀ» ¿¬°èÇÏ°í Åë½Å±â¼ú, IT±â¼ú µîÀ» À¶ÇÕÇÏ´Â ¹Ì·¡Çü ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå °³¹ß°ú È®»êÀ» À§ÇØ ¼ÕÀ» ¸ÂÀâ¾Ò´Ù.

¿ï»ê½Ã´Â ÇÑÀü, ¿ï»êTP¿Í ¼ö¼Ò ±â¹Ý Â÷¼¼´ë Àü·Â¸Á È®´ë¸¦ À§ÇÑ ½ÇÁõ »ç¾÷ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù°í 17ÀÏ ¹àÇû´Ù.


Çù¾à¿¡ µû¶ó ÀÌµé ±â°üÀº ¿ï»ê ³²±¸ µÎ¿Õµ¿ 242¹øÁö ÀÏ¿ø¿¡ Á¶¼ºµÈ ¿ï»êÅ×Å©³ëÀÏ¹Ý»ê¾÷´ÜÁö¸¦ ¼ö¼Ò°æÁ¦»çÈ¸ ¿¡³ÊÁö ±â¹Ý(ÀÎÇÁ¶ó) ±¸Ãà ¸ðÇü(¸ðµ¨)À» ¸¸µé±â À§ÇÑ ¡®¿ï»êÅ×Å©³ë»ê´Ü P2G±â¹Ý ÇÑÀü¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå(KEPCO Open MG) ½ÇÁõ»ç¾÷¡¯¿¡ ³ª¼±´Ù.

¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå¶õ ¼Ò±Ô¸ð µ¶¸³Çü Àü·Â¸ÁÀ¸·Î ¿¬·áÀüÁö¡¤ÅÂ¾ç±¤ µî ½ÅÀç»ý ¿¡³ÊÁö¿ø°ú ¿¡³ÊÁöÀúÀåÀåÄ¡(ESS)°¡ À¶ÇÕµÅ Àü·ÂÀ» ÀÚ±ÞÀÚÁ·ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã½ºÅÛÀÌ´Ù.

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½ÇÁõ »ç¾÷Àº ±âÁ¸ ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå¿¡ P2G ±â¼úÀ» Á¢¸ñÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î, »ç¾÷ ¿Ï·á ¶§¿¡´Â ÇØ¿Ü ¼öÃâµµ °¡´ÉÇÒ °ÍÀÌ¶ó´Â °Ô ¿ï»ê½ÃÀÇ ÆÇ´ÜÀÌ´Ù.

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½Ã¼³º° ±Ô¸ð·Î´Â Æò±ÕºÎÇÏ 1MW ±âÁØÀ¸·Î ÃÖ´ë ÅÂ¾ç±¤¹ßÀü 5MW, ESS 1MWh, ¿¬·áÀüÁö 250kW, 1MW ±Ô¸ð·Î ¼öÀüÇØ ÀåÄ¡ µîÀÌ ¼³Ä¡ ¹× ½ÇÁõµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ¼ö¼Ò¿¬·á¸¦ È°¿ëÇÑ ¿¬·áÀüÁö¹ßÀü°ú ¼ö¼Ò·Î »ý»ê ÀúÀåÇÏ´Â ±â¼úÀ» Àû¿ë, ¼ö¼Ò°æÁ¦»çÈ¸¿¡ ¿¡³ÊÁö ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà¸ðµ¨À» ¸¸µé °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¶Ç ¿ï»ê½Ã°¡ ¼ö¼Ò»ê¾÷À» À°¼ºÇÏ±â À§ÇØ ÀÌ¹Ì ÀÎÇÁ¶ó°¡ ±¸ÃàµÈ ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö ½ÇÁõÈ­ ¼¾ÅÍ(±¹ºñ 195¾ï ¿ø, ½Ãºñ 156¾ï ¿ø, ¹ÎÀÚ 43¾ï ¿ø)ÀÇ ¼ö¼Ò¹è°ü ¹× ¿¬·áÀüÁö¹ßÀü ½Ã¼³¹°À» È°¿ëÇØ ½ÇÁõ»ç¾÷ÀÇ ½Ã³ÊÁö¸¦ ³ôÀÌ°í ±â¼ú°³¹ßºÎÅÍ º¸±Þ´Ü°è±îÁö ÁöÀÚÃ¼-ÇÑ±¹Àü·Â°£ ¸ð¹ü Çù·Â ¸ðµ¨·Î ¹ßÀü½ÃÄÑ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÇÑÀüÀº ÀÌ¸¦ÅëÇØ ¼ö¼Ò ¹× Àü±âÀÚµ¿Â÷ º¸±ÞÀÌ È®»êµÊ¿¡ µû¶ó ¼ö¿ä¿¡ ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¡³ÊÁö ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà ¹× ¼Ò±Ô¸ð ºÐ»êÀü¿ø Áõ°¡¿¡ µû¸¥ ´Ù¾çÇÑ ÀÚ¿øµéÀ» È¿À²ÀûÀ¸·Î °ü¸® ¹× ¿î¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã½ºÅÛ ½ÃÀåÀÌ È°¼ºÈ­ µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¿ï»ê½Ã´Â ¿ï»êÅ×Å©³ë»ê´ÜÀÌ ´ÙÁß ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå·Î ¿Ï¼ºµÇ¸é Áö¿ª³» »õ·Î¿î ¿¡³ÊÁö ºñÁî´Ï½º »ýÅÂ°è°¡ ±¸Ãà, Â÷¼¼´ë ¸Ô°Å¸® Ã¢ÃâÀÌ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖÀ¸¸ç, »ê´Ü¿¡ ÀÔÁÖÇÑ °¡Á¤?°Ç¹° ¹× ±â¾÷ÀÇ ¿¡³ÊÁö»ç¿ë ºñ¿ë Àý°¨°ú ¿Â½Ç°¡½º °¨Ãàµµ ±â´ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇß´Ù.

¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Â »ý»êÀ¯¹ßÈ¿°ú´Â 627¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.

ÇÑÀüÀÌ ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå»ç¾÷ ½ÇÁõÀ» À§ÇÑ ÃÖÀûÁö·Î ¿ï»êÅ×Å©³ë»ê´ÜÀ» ¼±Á¤ÇÑ ÀÌÀ¯´Â »ê´Ü ³» ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö ¹× ¼ö¼Ò¹è°ü µîÀÇ ¼ö¼Ò ±â¹Ý(ÀÎÇÁ¶ó)ÀÌ ÀÌ¹Ì ±¸ÃàµÅ ÀÖ°í ´Ù¾çÇÑ ¾÷Á¾(¿¬±¸±â°ü, ±â¾÷, ¾ÆÆÄÆ®, ´ëÇÐ)ÀÌ ÀÔÁöÇÏ°í ÀÖ¾î ´ÙÁß ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå ½ÇÁõÀÌ ¿ëÀÌÇÑ Á¡, ±×¸®°í »ê´Ü ³» ¼ö¼Ò È°¿ë¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ë¼ºÀÌ ³ôÀº Á¡ µîÀÌ °¨¾ÈµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

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ÀÌ³¯ Çù¾à½Ä¿¡´Â ¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀå°ú ±èÁ¾°© ÇÑ±¹Àü·Â°ø»ç »çÀå, Â÷µ¿Çü ¿ï»êÅ×Å©³ëÆÄÅ© ¿øÀå, Çù·Â»ç ¹× °ü°èÀÚ µî 50¿© ¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù.


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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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