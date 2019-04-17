TBN ¿ï»ê±³Åë¹æ¼Û º½¸ÂÀÌ ÇÁ·Î±×·¥ °³Æí

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Æ¯È÷ ÀÌ¹ø °³Æí¿¡¼­´Â ±³Åë»ç°í »ç¸ÁÀÚ¸¦ ´ëÆø ÁÙÀÌ°í ¿ï»êÀÇ ±³Åë¹®È­Áö¼öµµ »óÀ§±ÇÀ¸·Î ²ø¾î ¿Ã¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ±³Åë¾ÈÀü°ü·Ã Ä·ÆäÀÎ°ú À§Çè±¸°£ ÁýÁßº¸µµ, Æ¯ÁýÁÂ´ã µîÀ» ´Ù¼ö ±âÈ¹ÇØ ¹æ¼ÛÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÀÌ¿øÁ¤ ¿ï»ê±³Åë¹æ¼Ûº»ºÎÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø ÃáÇÏ°è °³ÆíÀº ±³Åë»ç°í, Àç³­, »ê¾÷ÀçÇØ µîÀ¸·ÎºÎÅÍ ½Ã¹Î »ý¸íÀ» »ì¸®´Â ¹æ¼Û¿¡ ÁßÁ¡À» µ×´Ù¡±¸é¼­ ¡°»ê¾÷ À§±â·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Â ¿ï»ê½Ã¹Îµé¿¡°Ô À§·Î¿Í Èñ¸ÁÀ» ¼±»çÇÏ´Â ¹æ¼ÛÀ» ¸¸µå´Âµ¥ ÃÖ¼±À» ´Ù ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. °íÀºÁ¤±âÀÚ


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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