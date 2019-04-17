TBN ¿ï»ê±³Åë¹æ¼Û º½¸ÂÀÌ ÇÁ·Î±×·¥ °³Æí

TBN¿ï»ê±³Åë¹æ¼Û(104.1MHz¡¤ÀÌ¿øÁ¤ º»ºÎÀå)Àº ¿À´Â 22ÀÏºÎÅÍ Ãá¡¤ÇÏ°è ÇÁ·Î±×·¥ °³ÆíÀ» ´ÜÇàÇÑ´Ù°í 17ÀÏ ¹àÇû´Ù.
TBN¿ï»ê±³Åë¹æ¼Û¿¡ µû¸£¸é, ¾ÆÄ§ 7½Ã Ãâ±Ù±æ ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ¡®Ãâ¹ß ¿ï»ê´ëÇàÁø¡¯°ú ¿ÀÈÄ 6½Ã Åð±Ù±æ ÇÁ·Î±×·¥ ¡®´Þ¸®´Â ¶óµð¿À¡¯¿¡¼´Â ¡®¾î¸£½Å ±³Åë¾ÈÀü ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯, ¡®±³ÅëÁýÁßºÐ¼®¡¯, ¡®ÀÎ°øÁö´ÉÀ» È°¿ëÇÑ ±³Åë ¿¹Ãø ¹æ¼Û¡¯ µî ±³Åë¾ÈÀü ÄÚ³Ê¸¦ ´ëÆø È®´ëÇØ ÃâÅð±Ù±æ ±³Åë Æ¯È ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ±¸¼ºÇß´Ù.
¿ÀÀü 9½Ã ¡®½ºÆ©µð¿À 1041¡¯¿¡¼´Â µµ·Î±³Åë°ø´Ü ¿ï»ê°æ³²ÁöºÎ¿Í ÇÔ²² ±³Åë»ç°í°¡ ÀæÀº °÷À» °³¼±ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÈûÀ» ¸ðÀ¸±â·Î Çß°í, ¿ÀÈÄ 4½Ã ¡®TBN ¿ï»ê¸Å°ÅÁø¡¯¿¡¼´Â ¿ï»ê½Ã, Á¶¼±¾÷Èñ¸Á¼¾ÅÍ, ¿ï»êÁß¼Ò±â¾÷Ã», ÇÑ±¹Àå¾ÖÀÎ°í¿ë°ø´Ü µî°ú ÇÔ²² ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ°ú µ¿¹Ý¼ºÀåÀ» À§ÇÑ ÄÚ³Ê¸¦ ±âÈ¹ÇØ ¹æ¼Û °øÀÍ¼ºÀ» ´õÇÑ´Ù.
Á¤¿À ¹æ¼ÛµÇ´Â ¡®TBN Â÷Â÷Â÷¡¯´Â ¼ºÀÎ°¡¿ä À§ÁÖÀÇ ¼±°î°ú Ã»ÃëÀÚÀÇ Âü¿©¸¦ ³ô¿© À¯ÄèÇÑ ¿ÀÈÄ¸¦ ¼±»çÇÏ´Â ¿À¶ô ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î, ¹ã 10½Ã ¹æ¼ÛµÇ´Â ¡®TBN³¶¸¸ÀÌ ÀÖ´Â °÷¿¡¡¯¿¡¼´Â Ãß¾ïÀÇ ¿ÃµåÆË°ú ÀçÁî, ¿µÈ µîÀ» ´ãÀº Â÷ºÐÇÑ ÁøÇàÀ¸·Î ½É¾ß ¿îÀüÀÚµé¿¡°Ô Æí¾ÈÇÑ ½Ã°£À» Á¦°øÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø °³Æí¿¡¼´Â ±³Åë»ç°í »ç¸ÁÀÚ¸¦ ´ëÆø ÁÙÀÌ°í ¿ï»êÀÇ ±³Åë¹®ÈÁö¼öµµ »óÀ§±ÇÀ¸·Î ²ø¾î ¿Ã¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ±³Åë¾ÈÀü°ü·Ã Ä·ÆäÀÎ°ú À§Çè±¸°£ ÁýÁßº¸µµ, Æ¯ÁýÁÂ´ã µîÀ» ´Ù¼ö ±âÈ¹ÇØ ¹æ¼ÛÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿øÁ¤ ¿ï»ê±³Åë¹æ¼Ûº»ºÎÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø ÃáÇÏ°è °³ÆíÀº ±³Åë»ç°í, Àç³, »ê¾÷ÀçÇØ µîÀ¸·ÎºÎÅÍ ½Ã¹Î »ý¸íÀ» »ì¸®´Â ¹æ¼Û¿¡ ÁßÁ¡À» µ×´Ù¡±¸é¼ ¡°»ê¾÷ À§±â·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Â ¿ï»ê½Ã¹Îµé¿¡°Ô À§·Î¿Í Èñ¸ÁÀ» ¼±»çÇÏ´Â ¹æ¼ÛÀ» ¸¸µå´Âµ¥ ÃÖ¼±À» ´Ù ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. °íÀºÁ¤±âÀÚ
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