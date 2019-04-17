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ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº ±¹°¡º¸ÈÆÃ³¿Í ÇÔ²² ÃßÁøÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î, ÅëÀÏµÈ ¹®±¸¿Í µðÀÚÀÎÀ¸·Î ¸íÆÐ¸¦ Á¦ÀÛ, ±¹°¡À¯°øÀÚÀÇ ÁýÀ» ¾Ë·Á À¯°øÀÚ ¹× À¯Á·ÀÇ ¸í¿¹¿Í ÀÚ±à½ÉÀ» ³ôÀÌ°í ±¹°¡À¯°øÀÚ¿¡ ´ëÇÑ »çÈ¸Àû ¿¹¿ì ºÐÀ§±â¸¦ Á¶¼ºÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

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ÀÌÈÄ 1932³â 1¿ù ½Åºó»ç°Ç(ãæÞ¹ÞÀËì)À¸·Î Ã¼Æ÷µÅ ÅüÈ­(÷×ûù)ÁÖÀç ÀÏº»¿µ»ç°üÀ¸·Î ²ø·Á°¡¼­ ¾ÇÇüÀ» ¹ÞÀº ³¡¿¡ ¼ø±¹Çß´Ù. ÀÌ¿¡ Á¤ºÎ¿¡¼­ °íÀÎÀÇ °øÈÆÀ» ±â·Á 1993³â °Ç±¹ÈÆÀå µ¶¸³ÀåÀ» Ãß¼­Çß´Ù.

¹Ú±¹ÇÏ ¼­Ã¢µ¿ÀåÀº "¹ÚÄ¡È­ ¼±»ýÀ» ºñ·ÔÇÑ ¼ö¸¹Àº µ¶¸³À¯°øÀÚµéÀÇ Èñ»ýÀÌ ÀÖ¾ú±â¿¡ ¿À´Ã³¯ ¿ì¸®¿¡°Ô ÀÚÀ¯¿Í ÆòÈ­°¡ ÀÖ´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç "Á¶±¹ÀÇ µ¶¸³À» À§ÇØ Çå½ÅÇÏ½Å ¾Ö±¹Áö»çµéÀÇ ¼þ°íÇÑ Á¤½ÅÀ» ¿µ¿øÈ÷ ÀØÁö ¾Ê°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.¾ç»ê/¹ÚÇöÁØ ±âÀÚ


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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