|¡ã ¾ç»ê½Ã ¼Ã¢µ¿Àº µ¶¸³À¯°øÀÚ °í ¹ÚÄ¡È(ÚÓöÈûù, 1895~1932) ¼±»ýÀÇ ÈÄ¼Õ ¹ÚÅÂÀ» ¾¾ÀÇ °¡Á¤À» ¹æ¹®, µ¶¸³À¯°øÀÚ ¸íÆÐ¸¦ Àü´Þ¡¤ºÎÂøÇÏ°í Á¸°æ°ú °¨»çÀÇ ¶æÀ» Àü´ÞÇß´Ù
¾ç»ê½Ã ¼Ã¢µ¿(µ¿Àå ¹Ú±¹ÇÏ)Àº Áö³ 15ÀÏ µ¶¸³À¯°øÀÚ °í ¹ÚÄ¡È(ÚÓöÈûù, 1895~1932) ¼±»ýÀÇ ÈÄ¼Õ ¹ÚÅÂÀ» ¾¾ÀÇ °¡Á¤À» ¹æ¹®ÇØ µ¶¸³À¯°øÀÚ ¸íÆÐ¸¦ Àü´Þ¡¤ºÎÂøÇÏ°í Á¸°æ°ú °¨»çÀÇ ¶æÀ» Àü´ÞÇß´Ù.
¹ÚÅÂÀ» ¾¾´Â 2010³â 10¿ù °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã¿¡¼ ¾ç»êÀ¸·Î ÀÌÁÖÇÑ ÈÄ ÇöÀç±îÁö °è¼Ó °ÅÁÖÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¡®µ¶¸³À¯°øÀÚ ¸íÆÐ ´Þ¾Æµå¸®±â Çà»ç¡¯¿¡´Â ¹Ú±¹ÇÏ µ¿Àå, ÀÌÀåÈ£ ½ÃÀÇ¿ø, ÀÌÀå¿î ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡À§¿øÀå, ÀÌ°ÇÈ£ ÅëÀåÇùÀÇÈ¸Àå, ÇÑ³»µé ÅëÀåÀÌ ÇÔ²²Çß´Ù.
ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº ±¹°¡º¸ÈÆÃ³¿Í ÇÔ²² ÃßÁøÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î, ÅëÀÏµÈ ¹®±¸¿Í µðÀÚÀÎÀ¸·Î ¸íÆÐ¸¦ Á¦ÀÛ, ±¹°¡À¯°øÀÚÀÇ ÁýÀ» ¾Ë·Á À¯°øÀÚ ¹× À¯Á·ÀÇ ¸í¿¹¿Í ÀÚ±à½ÉÀ» ³ôÀÌ°í ±¹°¡À¯°øÀÚ¿¡ ´ëÇÑ »çÈ¸Àû ¿¹¿ì ºÐÀ§±â¸¦ Á¶¼ºÇÏ±â À§ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
¹ÚÄ¡È µ¶¸³À¯°øÀÚ´Â ÆòºÏ ÀÇÁÖÃâ½ÅÀ¸·Î ÁÖ·Î ³²¸¸ÁÖÀÏ´ë¿¡¼ È°¾àÇÑ Á¶¼±Çõ¸í´ç°ú Á¶¼±Çõ¸í±º¿¡¼ È°¾àÇßÀ¸¸ç, 1931³â 12¿ù Áß¾ÓÁýÇàÀ§¿ø Áß ÇÑ¸íÀ¸·Î ¼±ÃâµÆ°í, Á¶¼±Çõ¸í±º»ç·ÉºÎ ºÎ°üÀåÀÌ µÅ È°µ¿Çß´Ù.
ÀÌÈÄ 1932³â 1¿ù ½Åºó»ç°Ç(ãæÞ¹ÞÀËì)À¸·Î Ã¼Æ÷µÅ ÅüÈ(÷×ûù)ÁÖÀç ÀÏº»¿µ»ç°üÀ¸·Î ²ø·Á°¡¼ ¾ÇÇüÀ» ¹ÞÀº ³¡¿¡ ¼ø±¹Çß´Ù. ÀÌ¿¡ Á¤ºÎ¿¡¼ °íÀÎÀÇ °øÈÆÀ» ±â·Á 1993³â °Ç±¹ÈÆÀå µ¶¸³ÀåÀ» Ãß¼Çß´Ù.
¹Ú±¹ÇÏ ¼Ã¢µ¿ÀåÀº "¹ÚÄ¡È ¼±»ýÀ» ºñ·ÔÇÑ ¼ö¸¹Àº µ¶¸³À¯°øÀÚµéÀÇ Èñ»ýÀÌ ÀÖ¾ú±â¿¡ ¿À´Ã³¯ ¿ì¸®¿¡°Ô ÀÚÀ¯¿Í ÆòÈ°¡ ÀÖ´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç "Á¶±¹ÀÇ µ¶¸³À» À§ÇØ Çå½ÅÇÏ½Å ¾Ö±¹Áö»çµéÀÇ ¼þ°íÇÑ Á¤½ÅÀ» ¿µ¿øÈ÷ ÀØÁö ¾Ê°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.¾ç»ê/¹ÚÇöÁØ ±âÀÚ
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