µ¿³²Áö¹æÅë°èÃ», 2019³â »ó¹Ý±â Áö¿ªº°°í¿ëÁ¶»ç ½Ç½Ã

µ¿³²Áö¹æÅë°èÃ»(Ã»Àå È«º´¼®)Àº 21ÀÏºÎÅÍ 5¿ù 8ÀÏ±îÁö 18ÀÏ°£ µ¿³²±Ç 3¸¸8,000°¡±¸(ºÎ»ê¡¤¿ï»ê¡¤°æ³²)¸¦ ´ë»óÀ¸·Î 2019³â »ó¹Ý±â Áö¿ªº° °í¿ëÁ¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
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