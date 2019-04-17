¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø, ÀÚµ¿Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ °³¹ßÀÚ ¾ç¼º°úÁ¤ ±³À°

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
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¶ÇÇÑ ±³À°°úÁ¤ Á¾·áÀÏ ÀüÈÄ¿¡´Â ±â¾÷ ÇöÀå Ã¼Çè, Ãë¾÷Æ¯°­, ¸àÅä¸µ, ÀÌ·Â¼­ ÀÛ¼º, ¸ðÀÇ¸éÁ¢, ¹Ú¶÷È¸ Âü°ü µîÀÇ ¿¬°è ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇØ °úÁ¤¼ö·á»ýµé¿¡°Ô ´Ù¾çÇÑ Ãë¾÷ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.

Àå±¤¼ö ¿øÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº ½º¸¶Æ® ÆÑÅä¸® ±¸ÃàÀÇ ÇÙ½É±â¼úÀÎ SW ±â¹Ý ÀÚµ¿Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ ±³À°À» ÅëÇØ Áö¿ª Á¦Á¶¾÷ÀÇ ±â¼ú °íµµÈ­¿Í Çõ½Å µ¿·ÂÀÇ ±â¹ÝÀÌ µÉ ICTÀ¶ÇÕ Àü¹®ÀÎ·ÂÀ» ¾ç¼ºÇÏ°í ÀÌµéÀÇ Ãë¾÷¿¡ ½ÇÁúÀûÀÎ Áö¿øÀ» ÇØÁÖ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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