¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø, ÀÚµ¿Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ °³¹ßÀÚ ¾ç¼º°úÁ¤ ±³À°

¿ï»ê½Ã¿Í ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø(¿øÀå Àå±¤¼ö)ÀÌ Á¶¼±ÇØ¾ç, ÀÚµ¿Â÷ µî Áö¿ª ÁÖ·Â»ê¾÷ °íµµÈ¸¦ À§ÇØ 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ÇÙ½É±â¼úÀÎ ÀÚµ¿Á¦¾î °èÃøºÐ¾ß Àü¹®ÀÎ·ÂÀ» ¾ç¼ºÇÏ°í ÀÎ·Â¼ö¿ä±â¾÷ ¹ß±¼ µî Áö¿ª ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ¿¡ ³ª¼¹´Ù.
¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿øÀÌ °í¿ë³ëµ¿ºÎ°¡ ÁÖ°üÇÏ´Â Áö¿ª¡¤»ê¾÷¸ÂÃãÇü ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ Áö¿ø»ç¾÷ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ¿ï»êÁö¿ª ICT/SW±â¾÷µéÀÇ Àü¹®ÀÎ·Â³À» ÇØ¼ÒÇÏ±â À§ÇØ Áö¿ª ³» ¹ÌÃë¾÷ÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î 18ÀÏºÎÅÍ 5¿ù 17ÀÏ±îÁö ¡®Á¦1Â÷ ÁÖ·Â»ê¾÷ °íµµÈ ÀÚµ¿Á¦¾î °³¹ßÀÚ(LabVIEW) ¾ç¼º°úÁ¤¡¯ ±³À° ½ÅÃ»À» ¹Þ´Â´Ù.
1Â÷ ¸ðÁý´ë»óÀº ICT/SW »ê¾÷±ºÀ¸·Î Ãë¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â Áö¿ª ³» ¹ÌÃë¾÷ÀÚÀÌ¸ç, ¸ðÁý ÈÄ ±³À°»ý ¼±Á¤Æò°¡¸¦ ÅëÇØ ÃÖÁ¾ ±³À°»ýÀ» 20¸í ¼±Á¤ÇÑ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ 2Â÷ ±³À°»ý ¸ðÁýÀº 6¿ù, ±³À°Àº 8¿ù~9¿ù¿¡ ½Ç½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø 1Â÷ ±³À°Àº SW ±â¹Ý ÀÚµ¿Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ °³¹ß ±âº»¡¤Áß±Þ¡¤½Ç½À°úÁ¤, PLC¿¬µ¿ ¹× LabVIEW ½ÇÀü °úÁ¤, NI±¹Á¦ÀÚ°ÝÁõ ´ëºñ°úÁ¤À¸·Î ±¸¼ºµÅ 6¿ù 10ÀÏºÎÅÍ 7¿ù 23ÀÏ(ÃÑ16ÀÏ)±îÁö ¿ï»êº¥Ã³ºôµù 5Ãþ ±³À°Àå¿¡¼ ÁøÇàµÇ¸ç, ±³À°ºñ´Â Àü¾×¹«·áÀÌ°í, ÈÆ·Ãºñ¿Í Áß½Äºñ°¡ ±³À°»ýµé¿¡°Ô Áö±ÞµÈ´Ù.
¶ÇÇÑ ±³À°°úÁ¤ Á¾·áÀÏ ÀüÈÄ¿¡´Â ±â¾÷ ÇöÀå Ã¼Çè, Ãë¾÷Æ¯°, ¸àÅä¸µ, ÀÌ·Â¼ ÀÛ¼º, ¸ðÀÇ¸éÁ¢, ¹Ú¶÷È¸ Âü°ü µîÀÇ ¿¬°è ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇØ °úÁ¤¼ö·á»ýµé¿¡°Ô ´Ù¾çÇÑ Ãë¾÷ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
Àå±¤¼ö ¿øÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø »ç¾÷Àº ½º¸¶Æ® ÆÑÅä¸® ±¸ÃàÀÇ ÇÙ½É±â¼úÀÎ SW ±â¹Ý ÀÚµ¿Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ ±³À°À» ÅëÇØ Áö¿ª Á¦Á¶¾÷ÀÇ ±â¼ú °íµµÈ¿Í Çõ½Å µ¿·ÂÀÇ ±â¹ÝÀÌ µÉ ICTÀ¶ÇÕ Àü¹®ÀÎ·ÂÀ» ¾ç¼ºÇÏ°í ÀÌµéÀÇ Ãë¾÷¿¡ ½ÇÁúÀûÀÎ Áö¿øÀ» ÇØÁÖ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±âÅ¸ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈË¿ø È¨ÆäÀÌÁö(www.uipa.or.kr)¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ°Å³ª ±â¹Ý¿î¿µÆÀ (052-210-0264)·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.
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