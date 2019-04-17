Á¦³×½Ã½º ºê·£µå, ´º¿å¸ðÅÍ¼î¿¡ Àü±âÂ÷ ±â¹Ý ÄÜ¼ÁÆ®Ä« ¡®¹ÎÆ®¡¯ ¼¼°è ÃÖÃÊ °ø°³

|¡ã Á¦³×½Ã½º ºê·£µå°¡ ¡®2019 ´º¿å ±¹Á¦ ¿ÀÅä¼î¡¯¿¡¼ Àü±âÂ÷ ±â¹Ý ÄÜ¼ÁÆ®Ä« ¹ÎÆ® ÄÜ¼ÁÆ®¸¦ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¼±º¸ÀÎ´Ù.
Á¦³×½Ã½º ºê·£µå°¡ ¡®2019 ´º¿å ±¹Á¦ ¿ÀÅä¼î¡¯(ÀÌÇÏ ´º¿å ¸ðÅÍ¼î)¿¡¼ Àü±âÂ÷ ±â¹Ý ÄÜ¼ÁÆ®Ä« ¡®¹ÎÆ® ÄÜ¼ÁÆ®(Mint Concept)¡¯¸¦ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¼±º¸ÀÎ´Ù.
Á¦³×½Ã½º ºê·£µå´Â ¹ÎÆ® ÄÜ¼ÁÆ®ÀÇ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾¾Æ¼Ä«·Î¼ÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ °Á¶ÇÏ±â À§ÇØ ´º¿å ¸ðÅÍ¼î ÇÏ·ç ÀüÀÎ 16ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ´º¿å Çãµå½¼ ¾ßµå¿¡¼ ÄÜ¼ÁÆ®Ä« ¾ðº£ÀÏ¸µ Çà»ç¸¦ ¿¾ú´Ù.
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ÇÑÆí, ÀÌ¹ø ¡®2019 ´º¿å ¸ðÅÍ¼î¡¯¿¡¼ Á¦³×½Ã½º ºê·£µå´Â 609§³ ±Ô¸ðÀÇ Àü½ÃÀå¿¡ ¹ÎÆ® ÄÜ¼ÁÆ®, G70, G80½ºÆ÷Ã÷, G90 µî ÃÑ 6´ëÀÇ Â÷·®À» Àü½ÃÇÑ´Ù.
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