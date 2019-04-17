Á¦³×½Ã½º ºê·£µå, ´º¿å¸ðÅÍ¼î¿¡ Àü±âÂ÷ ±â¹Ý ÄÜ¼ÁÆ®Ä« ¡®¹ÎÆ®¡¯ ¼¼°è ÃÖÃÊ °ø°³

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
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Á¦³×½Ã½º ºê·£µå°¡ ¡®2019 ´º¿å ±¹Á¦ ¿ÀÅä¼î¡¯(ÀÌÇÏ ´º¿å ¸ðÅÍ¼î)¿¡¼­ Àü±âÂ÷ ±â¹Ý ÄÜ¼ÁÆ®Ä« ¡®¹ÎÆ® ÄÜ¼ÁÆ®(Mint Concept)¡¯¸¦ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¼±º¸ÀÎ´Ù.

Á¦³×½Ã½º ºê·£µå´Â ¹ÎÆ® ÄÜ¼ÁÆ®ÀÇ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾¾Æ¼Ä«·Î¼­ÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ °­Á¶ÇÏ±â À§ÇØ ´º¿å ¸ðÅÍ¼î ÇÏ·ç ÀüÀÎ 16ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ´º¿å Çãµå½¼ ¾ßµå¿¡¼­ ÄÜ¼ÁÆ®Ä« ¾ðº£ÀÏ¸µ Çà»ç¸¦ ¿­¾ú´Ù.


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Á¦³×½Ã½º»ç¾÷ºÎÀåÀÎ ¸ÇÇÁ·¹µå ÇÇÃ÷Á¦·²µå ºÎ»çÀåÀº ¡°Á¦³×½Ã½º ºê·£µå´Â Áøº¸ÀûÀÎ µðÀÚÀÎ °¡Ä¡¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Ãß±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¹ÎÆ® ÄÜ¼ÁÆ®´Â »õ·Î¿î °üÁ¡À¸·Î Á¦³×½Ã½º ºê·£µåÀÇ °¡Ä¡¿Í µµ½ÃÀÇ °¨¼ºÀ» ´ã¾Æ³½ ¾¾Æ¼Ä«¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù.

¹ÎÆ® ÄÜ¼ÁÆ®´Â µµ½Ã »ýÈ°¿¡¼­ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» À§ÇØ ÃÖÀûÈ­µÈ Â÷·®ÀÌ´Ù. µµ½Ã¿¡¼­ ±¸ÇöµÇ´Â Çö´ëÀû ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ¿¡ ¸ÂÃç ±â´É¼ºÀº ¹°·Ð, ÁÖÇà¼º±îÁö ¸ðµÎ ¸¸Á·½ÃÅ°´Â ¾¾Æ¼Ä«¸¦ ÁöÇâÇÑ´Ù.

Åë»óÀûÀ¸·Î Â÷·® µÚÂÊ¿¡ ¼³Ä¡µÇ´Â Æ®··Å© ´ë½Å, ¹ÎÆ® ÄÜ¼ÁÆ®¿¡´Â ÇÊ¿ä½Ã »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ö³³¿ë ¼±¹ÝÀÌ ÁÂ¼® µÚÂÊ¿¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖÀ¸¸ç, ¼ö³³°ø°£À¸·Î Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹® ¿ª½Ã µÚÂÊÀÌ ¾Æ´Ñ Â÷·® Ãø¸é¿¡ ¼³Ä¡µÅ º¸´Ù ½±°Ô ¹°°ÇÀ» ³Ö°í »¬ ¼ö ÀÖ°Ô µðÀÚÀÎ µÆ´Ù.

ÇÑ±¹-À¯·´-ºÏ¹Ì µðÀÚÀÎ¼¾ÅÍ°£ÀÇ Çù¾÷À¸·Î Åº»ýÇÑ ±Û·Î¹ú ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÎ ¹ÎÆ® ÄÜ¼ÁÆ®´Â Àü±âÂ÷ ±â¹ÝÀÇ ¾¾Æ¼Ä«·Î 350kw±Þ Ãâ·ÂÀÇ ±Þ¼Ó ÃæÀü±â·Î ÃæÀü °¡´ÉÇÏ¸ç 1È¸ ÃæÀü½Ã ÁÖÇà°Å¸® 200¸¶ÀÏ(¾à 321km)¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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