[±â°í] ¼ö¼Ò ±â¹Ý ¹Ì·¡Çü ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå ¿ï»ê¿¡ µé¾î¼±´Ù

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¿ï»ê½Ã°¡ 17ÀÏ ¹Ì·¡Çü ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå ½ÇÁõÀ» ¿À´Â 5¿ùºÎÅÍ 36°³¿ù µ¿¾È 138¾ï¿ø ±Ô¸ð·Î ¿ï»êÅ×Å©³ë»ê´Ü¿¡ ±¸ÃàµÇµµ·Ï ÇÑÀü°ú MOU¸¦ Ã¼°áÇß´Ù. ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå´Â ºÐ»ê ¿¡³ÊÁö ÀÚ¿øÀ» ¼ö¿ëÇØ¼ ¼Ò±Ô¸ð ´ÜÀ§·Î ¿¡³ÊÁöÀÇ °ø±Þ°ú ¼ö¿ä¸¦ °ü¸®ÇÏ´Â Áö¿ªÀü·Â¸ÁÀ¸·Î¼ ±âÁ¸ÀÇ ¹ßÀü¼Ò¿¡¼ Àü±â¸¦ »ý»ê, ¼ÒºñÀÚ¿¡°Ô °ø±ÞÇÏ´Â ´Ü¹æÇâ ±¸Á¶¸¦ Å»ÇÇ, ´Ù¼öÀÇ ¿¡³ÊÁö ¼ÒºñÀÚ°¡ Àü·Â¸ÁÀÇ Àü·Â»ý»êÀ» ¸Ã°Ô µÇ´Â ¾ç¹æÇâ ±¸Á¶¸¦ °¡Áø´Ù.
¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå´Â ¶Ç ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö»ç¾÷, Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡ ¹× ÀÎ¹öÅÍ»ê¾÷, ICT»ê¾÷ µî ´Ù¾çÇÑ »ê¾÷±ºµé°úÀÇ °ø±Þ»ç½½·Î Á÷․°£Á¢ÀûÀÎ ½Ã³ÊÁö¸¦ ±Ø´ëÈ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À¶º¹ÇÕ ±â¼úÀÌ´Ù.
¿ï»êÅ×Å©³ë»ê´Ü ¹Ì·¡Çü ¸¶ÀÌÅ©·Î½ÇÁõ»ç¾÷Àº Áö³ÇØ 11¿ù ÇÑ±¹Àü·Â°ø»ç¿¡´Â ¼ö¼Ò°æÁ¦»çÈ¸ ¿¡³ÊÁö ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà ¸ðµ¨À» ¸¸µé±â À§ÇØ Àü±¹ ÁöÀÚÃ¼¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¿¬·áÀüÁö ¿î¿µ°ú ¼ö¼Ò»ý»ê »ê¾÷´ÜÁö, ÅÂ¾ç±¤¹ßÀü ±¸Ãà¿ëÀÌ, ÁöÀÚÃ¼ ÀÎÇã°¡ Áö¿ø µîÀ» Æò°¡ Ç×¸ñÀ¸·Î °ø¸ð ¹× ½É»ç¸¦ ÁøÇàÇß°í ¿ï»êÀº ÃÑ 19°³ ÁöÀÚÃ¼¿Í Ä¡¿ÇÑ °æÀïÀ» °ÅÃÄ ÀûÇÕÁö·Î ¼±Á¤µÅ Áö¿ª¿¡¼ ¼ö¼Ò¿¡³ÊÁö ±â¹ÝÀ¸·Î Â÷¼¼´ë Àü·Â¸ÁÀÌ ±¸ÃàÀÌ ±¹³» ÃÖÃÊ »ç·Ê°¡ µÈ´Ù.
¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå´Â ´ë±Ô¸ð Àü·Â¸ÁÀÌ °¡Áø ¹®Á¦Á¡À»(´ë±Ô¸ð Á¤Àü»çÅÂ, »ý»ê¼ÒºñÀÇ ºÒÀÏÄ¡·Î ÀÎÇÑ ¹ßÀü¿ø ÀÔÁö¹®Á¦, ±âÇÇ Àü·Â½Ã¼³ÀÇ Áö¿ªÀû °¥µî°ú º¸»ó ¹®Á¦ µî) ÇØ°á ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »õ·Î¿î Àü·Â¸Á °³³äÀÌ´Ù.
¼¼°èÀûÀÎ Ãß¼¼¸¦ º¸¾Æµµ ¹Ì±¹ÀÇ °æ¿ì ½Ã½ºÅÛ ¾ÈÁ¤¼º ¹× ¿¡³ÊÁö È¿À²¼º È®º¸¸¦ À§ÇØ Ä·ÆÛ½º³ª ±º»ç½Ã¼³, º´¿ø µî¿¡ µµÀÔµÇ°í ÀÖ°í ÀÏº»Àº ÀÚ¿¬ÀçÇØ(ÁöÁø µî)·Î ÀÎÇÑ Àü·Â°ø±ÞÁß´ÜÀÇ ´ëºñÃ¥À¸·Î È°¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ì¸®³ª¶óÀÇ °æ¿ì´Â ¿¡³ÊÁö È¿À²Çâ»ó ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç 2016³â ³ªÁÖ ³ó°ø´ÜÁö ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå ±¸Ãà »ç·Ê¸¦ º¸¾Æµµ Àü±â¿ä±ÝÀÌ ¿¬°£ 20% Àý°¨È¿°ú¿Í ±â¾÷ »ý»ê¼º Çâ»ó, ÇÇÅ©Àü·Â ¿ÏÈ µî¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ°í °¡»çµµ, °¡ÆÄµµ µî ÁÖ·Î µµ¼Áö¿ª Áß½ÉÀ¸·Î ¿¡³ÊÁö ÀÚ¸³¼¶À» ±¸ÃàÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ¿ï»êÅ×Å©³ë»ê´Ü °Ç¹°¿Á»ó, ÁÖÂ÷Àå, À¯ÈÞºÎÁö¸¦ È°¿ëÇØ ±¸ÃàµÇ´Â ÅÂ¾ç±¤¹ßÀü 1§Ó ±Ô¸ðÀÇ ¹Ì·¡Çü Áö¿ª Àü·Â¸Á ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå´Â °èÅë¿¬°èÇüÀ¸·Î ICT µî 4Â÷»ê¾÷ ±â¼úÀÇ À¶ÇÕ±â¹ÝÀ¸·Î ÅÂ¾ç±¤, ESS µî ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¿¡¼ ¹ßÀüµÈ À×¿©Àü·ÂÀ¸·Î ¹°À» Àü±âºÐÇØÇØ ¼ö¼Ò¸¦ »ý»ê ÀúÀåÇÏ°Å³ª, ¼ö¼Ò¸¦ ÀÌ»êÈÅº¼Ò¿Í ¹ÝÀÀ½ÃÄÑ »ý¼ºµÈ ¸ÞÅºÀ» ÀúÀåÇÏ´Â P2G(Power to Gas) ½Å±â¼úÀÌ Àû¿ëµÇ´Â Æ¯Â¡À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå ½ÇÁõ»ç¾÷À» °è±â·Î ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö-±×¸®µå ¿¬°èÇÑ µµ¼, ³»·ú ºÐ»êÇü ¼ö¼Ò¿¡³ÊÁö ÅëÇÕ½Ã½ºÅÛ °³¹ß ¹× º¸±Þ È®´ë¸¦ ÅëÇÑ °ü·Ã »ê¾÷ÀÇ °æÁ¦¼ºÀå »ýÅÂ°è°¡ ±¸ÃàµÇ´Â ÇÑÆí P2G, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö º¸±Þ È®´ë¸¦ ÅëÇØ ¿¬°ü »ê¾÷ À°¼º ¿©°Ç Á¶¼ºÀ¸·Î ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ ¹× Áß¼Ò±â¾÷ µ¿¹Ý¼ºÀå ÃËÁøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ÀÌ¹Ì »ç¾÷ Âü¿© ±â¾÷ÀÎ 3°³ Àü¹®¾÷Ã¼°¡ ¿ï»êÀ¸·Î ¿¬±¸¼Ò¸¦ ¿Å±â´Â µî À¯°ü±â¾÷ÀÌ Áö¿ªÀ¸·Î ¸ðÀÌ´Â È¿°ú°¡ ³ªÅ¸³µ°í ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀÌ ¾à 100¸í°ú ¾à 318¾ï¿ø »ý»ê À¯¹ßÈ¿°úµµ ±â´ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
¾ÆÁ÷ ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö À×¿©Àü·Â ÀÌ¿ë ¼ö¼Ò »ý»ê, ÀúÀå °ü·ÃÇÑ ±¹³»±â¼úÀº ¼±Áø±¹ ´ëºñ ¹ÌÈíÇÑ ¼öÁØÀÌÁö¸¸ ±Ý¹ø ¿ì¸®°¡ À¯Ä¡ÇÑ ¿ï»êÅ×Å©³ë»ê´Ü ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå ½ÇÁõ »ç¾÷À» ÅëÇØ ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå EMS(Energy Management System) ±â¹Ý ÀÚÀ²Á¦¾î, ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå°£ Àü·ÂÈå¸§ Á¦¾î ¹× P2P°Å·¡, Self-Balancing, ¼öÀüÇØ ±â¼ú µî ¿ï»êÅ×Å©³ë»ê´ÜÀÇ ½ÇÁõÈ ½ÇÀûÀ» È®º¸ÇÏ°í ÃÖÀûÀÇ »ç¾÷È ¸ðµ¨À» µµÃâÇØ ÇØ¿Ü½ÃÀåÀ» ¼±Á¡ÇÏ´Â ±âÈ¸·Î ¸¸µé¾î ³ª°¡¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
¿ï»ê½Ã¿¡¼µµ ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå¸¦ ±¹°¡»ê´Ü µî Àü¿ªÀ¸·Î È®´ëµÇµµ·Ï À¯µµÇÏ°í »ê¾÷À» È°¼ºÈ ½ÃÄÑ °ü·Ã Áö¿ª±â¾÷ÀÌ ÇØ¿Ü½ÃÀå¿¡ ÁøÃâÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â µî ¿¡³ÊÁö½Å»ê¾÷ À°¼º¿¡ Àû±Ø ¾ÕÀå¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¶Ç ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå Àü¹®À°¼º ±â¾÷ÀÎ ÇÑÀü¿¡¼µµ Áß¼Ò±â¾÷°ú °øµ¿À¸·Î »ç¾÷ Çù·Â°ú ±â¼úÀÌÀü ÅëÇØ »ó»ý Çù·ÂÀ» ÇÔÀ¸·Î½á ÇâÈÄ ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå°¡ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¿¡³ÊÁö½Å»ê¾÷ ºÐ¾ß·Î¼ ¹«ÇÑÇÑ ÀáÀç·ÂÀÇ ¼¼°è½ÃÀåÀ» °³Ã´ÇÏ´Â ½Å¼ºÀå µ¿·ÂÀ¸·Î ¿ªÇÒÀ» ÇØ ³ª°¡±â¸¦ ±â´ëÇØ º»´Ù.
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