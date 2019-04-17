[±â°í] ¼ö¼Ò ±â¹Ý ¹Ì·¡Çü ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå ¿ï»ê¿¡ µé¾î¼±´Ù

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
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¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå´Â ¶Ç ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö»ç¾÷, Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡ ¹× ÀÎ¹öÅÍ»ê¾÷, ICT»ê¾÷ µî ´Ù¾çÇÑ »ê¾÷±ºµé°úÀÇ °ø±Þ»ç½½·Î Á÷․°£Á¢ÀûÀÎ ½Ã³ÊÁö¸¦ ±Ø´ëÈ­ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À¶º¹ÇÕ ±â¼úÀÌ´Ù.
¿ï»êÅ×Å©³ë»ê´Ü ¹Ì·¡Çü ¸¶ÀÌÅ©·Î½ÇÁõ»ç¾÷Àº Áö³­ÇØ 11¿ù ÇÑ±¹Àü·Â°ø»ç¿¡´Â ¼ö¼Ò°æÁ¦»çÈ¸ ¿¡³ÊÁö ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà ¸ðµ¨À» ¸¸µé±â À§ÇØ Àü±¹ ÁöÀÚÃ¼¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¿¬·áÀüÁö ¿î¿µ°ú ¼ö¼Ò»ý»ê »ê¾÷´ÜÁö, ÅÂ¾ç±¤¹ßÀü ±¸Ãà¿ëÀÌ, ÁöÀÚÃ¼ ÀÎÇã°¡ Áö¿ø µîÀ» Æò°¡ Ç×¸ñÀ¸·Î °ø¸ð ¹× ½É»ç¸¦ ÁøÇàÇß°í ¿ï»êÀº ÃÑ 19°³ ÁöÀÚÃ¼¿Í Ä¡¿­ÇÑ °æÀïÀ» °ÅÃÄ ÀûÇÕÁö·Î ¼±Á¤µÅ Áö¿ª¿¡¼­ ¼ö¼Ò¿¡³ÊÁö ±â¹ÝÀ¸·Î Â÷¼¼´ë Àü·Â¸ÁÀÌ ±¸ÃàÀÌ ±¹³» ÃÖÃÊ »ç·Ê°¡ µÈ´Ù.

¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå´Â ´ë±Ô¸ð Àü·Â¸ÁÀÌ °¡Áø ¹®Á¦Á¡À»(´ë±Ô¸ð Á¤Àü»çÅÂ, »ý»ê¼ÒºñÀÇ ºÒÀÏÄ¡·Î ÀÎÇÑ ¹ßÀü¿ø ÀÔÁö¹®Á¦, ±âÇÇ Àü·Â½Ã¼³ÀÇ Áö¿ªÀû °¥µî°ú º¸»ó ¹®Á¦ µî) ÇØ°á ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »õ·Î¿î Àü·Â¸Á °³³äÀÌ´Ù.

¼¼°è ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå ½ÃÀå ±Ô¸ðµµ 2021³â±îÁö ¾à 676¾ï ´Þ·¯(¾à76Á¶8,000¾ï)¿¡ ÀÌ¸¦ Àü¸ÁÀÌ°í ¿¬Æò±Õ ¼ºÀå·ü(2018~2021³â)Àº ¾à 21.7%·Î ¿¹ÃøµÅ ¿¡³ÊÁö½Å»ê¾÷ Áß Á¦·Î¿¡³ÊÁöºôµù(2021³â ±âÁØ 995.4¾ï´Þ·¯) ´ÙÀ½À¸·Î Å« ½ÃÀåÀ» Çü¼º ÇÒ °ÍÀ¸·Î ³»´Ùº¸°í ÀÖ´Ù.
¼¼°èÀûÀÎ Ãß¼¼¸¦ º¸¾Æµµ ¹Ì±¹ÀÇ °æ¿ì ½Ã½ºÅÛ ¾ÈÁ¤¼º ¹× ¿¡³ÊÁö È¿À²¼º È®º¸¸¦ À§ÇØ Ä·ÆÛ½º³ª ±º»ç½Ã¼³, º´¿ø µî¿¡ µµÀÔµÇ°í ÀÖ°í ÀÏº»Àº ÀÚ¿¬ÀçÇØ(ÁöÁø µî)·Î ÀÎÇÑ Àü·Â°ø±ÞÁß´ÜÀÇ ´ëºñÃ¥À¸·Î È°¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¿ì¸®³ª¶óÀÇ °æ¿ì´Â ¿¡³ÊÁö È¿À²Çâ»ó ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç 2016³â ³ªÁÖ ³ó°ø´ÜÁö ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå ±¸Ãà »ç·Ê¸¦ º¸¾Æµµ Àü±â¿ä±ÝÀÌ ¿¬°£ 20% Àý°¨È¿°ú¿Í ±â¾÷ »ý»ê¼º Çâ»ó, ÇÇÅ©Àü·Â ¿ÏÈ­ µî¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ°í °¡»çµµ, °¡ÆÄµµ µî ÁÖ·Î µµ¼­Áö¿ª Áß½ÉÀ¸·Î ¿¡³ÊÁö ÀÚ¸³¼¶À» ±¸ÃàÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ¿ï»êÅ×Å©³ë»ê´Ü °Ç¹°¿Á»ó, ÁÖÂ÷Àå, À¯ÈÞºÎÁö¸¦ È°¿ëÇØ ±¸ÃàµÇ´Â ÅÂ¾ç±¤¹ßÀü 1§Ó ±Ô¸ðÀÇ ¹Ì·¡Çü Áö¿ª Àü·Â¸Á ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå´Â °èÅë¿¬°èÇüÀ¸·Î ICT µî 4Â÷»ê¾÷ ±â¼úÀÇ À¶ÇÕ±â¹ÝÀ¸·Î ÅÂ¾ç±¤, ESS µî ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¿¡¼­ ¹ßÀüµÈ À×¿©Àü·ÂÀ¸·Î ¹°À» Àü±âºÐÇØÇØ ¼ö¼Ò¸¦ »ý»ê ÀúÀåÇÏ°Å³ª, ¼ö¼Ò¸¦ ÀÌ»êÈ­Åº¼Ò¿Í ¹ÝÀÀ½ÃÄÑ »ý¼ºµÈ ¸ÞÅºÀ» ÀúÀåÇÏ´Â P2G(Power to Gas) ½Å±â¼úÀÌ Àû¿ëµÇ´Â Æ¯Â¡À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå ½ÇÁõ»ç¾÷À» °è±â·Î ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö-±×¸®µå ¿¬°èÇÑ µµ¼­, ³»·ú ºÐ»êÇü ¼ö¼Ò¿¡³ÊÁö ÅëÇÕ½Ã½ºÅÛ °³¹ß ¹× º¸±Þ È®´ë¸¦ ÅëÇÑ °ü·Ã »ê¾÷ÀÇ °æÁ¦¼ºÀå »ýÅÂ°è°¡ ±¸ÃàµÇ´Â ÇÑÆí P2G, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö º¸±Þ È®´ë¸¦ ÅëÇØ ¿¬°ü »ê¾÷ À°¼º ¿©°Ç Á¶¼ºÀ¸·Î ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ ¹× Áß¼Ò±â¾÷ µ¿¹Ý¼ºÀå ÃËÁøÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù.

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¿ï»ê½Ã¿¡¼­µµ ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå¸¦ ±¹°¡»ê´Ü µî Àü¿ªÀ¸·Î È®´ëµÇµµ·Ï À¯µµÇÏ°í »ê¾÷À» È°¼ºÈ­ ½ÃÄÑ °ü·Ã Áö¿ª±â¾÷ÀÌ ÇØ¿Ü½ÃÀå¿¡ ÁøÃâÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â µî ¿¡³ÊÁö½Å»ê¾÷ À°¼º¿¡ Àû±Ø ¾ÕÀå¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¶Ç ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå Àü¹®À°¼º ±â¾÷ÀÎ ÇÑÀü¿¡¼­µµ Áß¼Ò±â¾÷°ú °øµ¿À¸·Î »ç¾÷ Çù·Â°ú ±â¼úÀÌÀü ÅëÇØ »ó»ý Çù·ÂÀ» ÇÔÀ¸·Î½á ÇâÈÄ ¸¶ÀÌÅ©·Î±×¸®µå°¡ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¿¡³ÊÁö½Å»ê¾÷ ºÐ¾ß·Î¼­ ¹«ÇÑÇÑ ÀáÀç·ÂÀÇ ¼¼°è½ÃÀåÀ» °³Ã´ÇÏ´Â ½Å¼ºÀå µ¿·ÂÀ¸·Î ¿ªÇÒÀ» ÇØ ³ª°¡±â¸¦ ±â´ëÇØ º»´Ù.


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    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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