Àü±¹ ÃÖ°í À¯¼Ò³â ÆÀ ¿ï»êÇö´ë U-12(12¼¼ ÀÌÇÏ) °ø°³Å×½ºÆ® ½Ç½Ã

|¡ã Àü±¹ ÃÖ°íÀÇ À¯¼Ò³â ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¿ï»êÇö´ë°¡ ¹æ¾îÁøÃ¼À°°ø¿ø¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¹ÌÆ÷±¸Àå¿¡¼ 5¿ù 18ÀÏ ºÎÅÍ U-12(12¼¼ ÀÌÇÏ) °ø°³ Å×½ºÆ®¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
¡°ÇÁ·Î Ãà±¸ ¼±¼ö°¡ µÇ°í ½Í´Ù¸é, ¿ï»êÀ¸·Î ¸ð¿©¶ó!¡±
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Âü°¡ ´ë»óÀº ÃÊµîÇÐ±³ 3~5ÇÐ³â ÇÐ»ýÀ¸·Î, Ãà±¸¼±¼ö¸¦ ²Þ²Û´Ù¸é Áö¿ª¿¡ »ó°ü¾øÀÌ ´©±¸³ª Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø °ø°³ Å×½ºÆ®´Â 2Â÷¿¡ °ÉÃÄ ÁøÇàµÈ´Ù. 5¿ù 18ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã 1Â÷ Å×½ºÆ®°¡ ¿¸®°í, ÇÕ°ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇØ 19ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã Ãß°¡·Î Æò°¡¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù.
¿ï»ê U-12ÆÀÀº ¿ÃÇØ Âü°¡ÇÑ Ã¹ ´ëÈ¸ÀÎ ±Ý¼®¹è¿¡¼ ¿ì½ÂÀ» °ÅµÐ Àü±¹ ÃÖ°ÆÀÀÌ´Ù.
´Ü¼øÈ÷ ¼ºÀû»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, Çö´ëÁß(U-15), Çö´ë°í(U-18)¿Í ¿ï»ê´ë·Î ÀÌ¾îÁö´Â À¯½º ½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãç Ã¼°èÀûÀÌ°í Àå±âÀûÀÎ ¼±¼ö À°¼º ½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãá °ÍÀ¸·Î Á¤ÆòÀÌ ³ªÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ, ±¸´Ü¿¡ À¯¼Ò³â Àü´ã ¿µ¾î °»ç¸¦ µÎ°í ¡®°øºÎÇÏ´Â Ãà±¸¼±¼ö¡¯¸¦ À°¼ºÇÏ¸ç ÈÊ³¯ ¼±¼öµéÀÇ ÇØ¿Ü ÁøÃâ ½Ã ±âº» ¼Ò¾çÀÌ µÉ ¿µ¾î ¼ÒÅë ´É·ÂÀ» °®Ãßµµ·Ï µ½°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ´õÇØ ½É¸®»ó´ã ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ Ã»¼Ò³â±â ÇÐ»ýµéÀÇ Á¤¼ÀûÀÎ ¾ÈÁ¤À» µµ¸ðÇÏ¿©, À°Ã¼¿Í Á¤½ÅÀÌ ¸ðµÎ °Ç°ÇÑ ¼±¼ö¸¦ ±æ·¯³»´Âµ¥ Èû¾²°í ÀÖ´Ù.
Á¢¼ö±â°£Àº 5¿ù 3ÀÏ ±îÁöÀÌ¸ç, ¿ï»êÇö´ë È¨ÆäÀÌÁö(uhfc.tv)¿¡¼ ½ÅÃ»¼¸¦ ´Ù¿î·Îµå ¹ÞÀº ÈÄ ¾ç½Ä ÀÛ¼º ÈÄ ÀÌ¸ÞÀÏ(junsang@uhfc.co.kr)·Î Á¦ÃâÇÏ¸é Á¢¼ö°¡ ¿Ï·áµÈ´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº ÀüÈ(052-209-7191)¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ