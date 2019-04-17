·ùÇöÁø, ºü¸£¸é 19¡­22ÀÏ ¹Ð¿öÅ° ¿øÁ¤ µîÆÇ

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  • ¿¬ÇÕ´º½º
  • ½ÂÀÎ 2019.04.17 22:30
  • ´ñ±Û 0

ºÒÆæÇÇÄª ¼ÒÈ­…¸¶ÀÌ³Ê ÀçÈ°µîÆÇ ¾øÀÌ ¹Ù·Î º¹±Í
´Ê¾îµµ 24∼26ÀÏ ½ÃÄ«°íÀü ¿øÁ¤ ÃâÀü °¡´ÉÇÒ µí
27∼29ÀÏ ÇÇÃ÷¹ö±×Àü ÀýÄ£ °­Á¤È£ ¸Â´ë°á ±â´ë

 

Áö³­ 9ÀÏ ¼¼ÀÎÆ®·çÀÌ½ºÀü¿¡¼­ ¿ÞÂÊ ³»Àü±Ù¿¡ ÅëÁõÀ» ´À²¸ ÀÚÁø °­ÆÇÇÑ ÈÄ ÂªÀº ÀçÈ°±â°£À» °ÅÃÄ º¹±Í¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â LA ´ÙÀú½ºÀÇ ·ùÇöÁø. ¿¬ÇÕ´º½º ÀÚ·á»çÁø


·ùÇöÁø(32··Î½º¾ØÁ©·¹½º ´ÙÀú½º)ÀÌ ‘ÂªÀº ÀçÈ°’À» ¸¶Ä¡°í ºò¸®±× º¹±ÍÀüÀ» ÁØºñÇÑ´Ù.

¸¶ÀÌ³Ê¸®±× ÀçÈ° µîÆÇÀ» °ÅÄ¡Áö ¾Ê°í, °ð¹Ù·Î ¸ÞÀÌÀú¸®±× ¸¶¿îµå¿¡ ¿À¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

MLB´åÄÄ ´ÙÀú½º ´ã´ç ±âÀÚ ÄË °Å´Ð, ¿À·»ÁöÄ«¿îÆ¼ ·¹Áö½ºÅÍÀÇ ºô ÇÃ··Å¶Àº 17ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¼­ºñ½º(SNS)¸¦ ÅëÇØ ·ùÇöÁøÀÇ º¹±Í ½ÃÁ¡À» Á¡ÃÆ´Ù.

°Å´ÐÀº “µ¥ÀÌºê ·Î¹öÃ÷ ´ÙÀú½º °¨µ¶Àº ‘·ùÇöÁøÀÌ ´ÙÀ½ ÁÖ ¼±¹ß ·ÎÅ×ÀÌ¼Ç¿¡ ÇÕ·ùÇÑ´Ù. ÀçÈ° µîÆÇÀº ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù’¶ó°í ¸»Çß´Ù”°í ½è´Ù.

±×´Â “¸®Ä¡ Èú°ú ·ùÇöÁøÀÌ ¼±¹ß ·ÎÅ×ÀÌ¼Ç¿¡ ÇÕ·ùÇÏ¸é ÈÇ¸®¿À ¿ì¸®¾Æ½º¿Í ·Î½º ½ºÆ®¸®ÇÃ¸µÀÌ ±¸¿øÅõ¼ö·Î µ¹¾Æ°£´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÇÃ··Å¶Àº ·ùÇöÁøÀÌ Á¶±Ý ´õ ÀÏÂï ¼±¹ß º¹±ÍÀüÀ» Ä¡¸¦ ¼ö ÀÖ´Ù°í Àü¸ÁÇß´Ù. ±×´Â Æ®À§ÅÍ¿¡ “·ùÇöÁøÀÌ ºÒÆæÇÇÄªÀ» Àß ¸¶ÃÆ´Ù. ¹Ð¿öÅ° ºê·ç¾î½º¿ÍÀÇ °æ±â¿¡¼­ º¹±ÍÀüÀ» Ä¡¸£´Â °Íµµ °¡´ÉÇÏ´Ù”°í Àû¾ú´Ù.

10ÀÏ ¿­ÈêÂ¥¸® ºÎ»óÀÚ ¸í´Ü(Injured List·IL)¿¡ ¿À¸¥ ·ùÇöÁøÀº ¹®¼­»óÀ¸·Î 20ÀÏºÎÅÍ ¸ÞÀÌÀú¸®±× °æ±â ÃâÀüÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.

´ÙÀú½º´Â 19∼22ÀÏ, ¹Ð¿öÅ°¿Í 4¿¬ÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù. 23ÀÏ ÇÏ·ç ½¬°í, 24∼26ÀÏ ½ÃÄ«°í ÄÅ½º¿Í 3¿¬ÀüÀ» ¼ÒÈ­ÇÑ´Ù. 7°æ±â ¸ðµÎ ¹æ¹®°æ±â´Ù.


·ùÇöÁøÀº ºü¸£¸é ¹Ð¿öÅ°Àü¿¡¼­, ´Ê¾îµµ ÄÅ½º¸¦ »ó´ë·Î º¹±ÍÀüÀ» Ä¡¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

µîÆÇ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó µ¿°©³»±â Ä£±¸ °­Á¤È£(32·ÇÇÃ÷¹ö±× ÆÄÀÌ¸®Ã÷)¿ÍÀÇ ¸ÞÀÌÀú¸®±× Ã¹ ¸Â´ë°áÀ» ÆîÄ¥ ¼öµµ ÀÖ´Ù.

´ÙÀú½º¿Í ÇÇÃ÷¹ö±×´Â 27∼29ÀÏ, ·Î½º¾ØÁ©·¹½º ´ÙÀú½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ 3¿¬ÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù. ·ùÇöÁøÀÌ ¹Ð¿öÅ°¸¦ »ó´ë·Î º¹±ÍÀüÀ» Ä¡¸£¸é ´ÙÀ½ µîÆÇÀº ÇÇÃ÷¹ö±×ÀüÀÌ µÉ °¡´É¼ºÀÌ ¸Å¿ì Å©´Ù.

·ùÇöÁøÀº 9ÀÏ ¹Ì±¹ ¹ÌÁÖ¸®ÁÖ ¼¼ÀÎÆ®·çÀÌ½º ºÎ½Ã½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼­ ¿­¸° ¹Ì±¹ÇÁ·Î¾ß±¸ ¸ÞÀÌÀú¸®±× ¼¼ÀÎÆ®·çÀÌ½º Ä«µð³Î½º¿ÍÀÇ ¹æ¹®°æ±â¿¡ ¼±¹ß µîÆÇÇßÀ¸³ª 2È¸¸» 2»ç ÈÄ ¸¶ÀÏ½º ¹ÌÄÝ¶ó½º¿¡°Ô ÃÊ±¸¸¦ ´øÁø µÚ ¸¶¿îµå¿¡¼­ ³»·Á°¬´Ù. ÀÌ³¯ ¼ºÀûÀº 1¨øÀÌ´× 2ÇÇ¾ÈÅ¸(1È¨·±) 2½ÇÁ¡ÀÌ´Ù.

·ùÇöÁøÀº ¿ÞÂÊ ³»Àü±Ù¿¡ ÅëÁõÀ» ´À²¸ ÀÚÁø °­ÆÇÇß°í 10ÀÏ IL¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

±×´Â Áö³­ÇØ 5¿ù 3ÀÏ ¾Ö¸®Á¶³ª ´ÙÀÌ¾Æ¸óµå¹é½ºÀü¿¡¼­µµ ÀÌ ºÎÀ§¸¦ ´ÙÃÆ°í, 3°³¿ù µ¿¾È ÀçÈ°Çß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÀÌ¹ø¿¡´Â ÀçÈ° ±â°£À» ÁÙ¿´´Ù. 9ÀÏ ¼¼ÀÎÆ®·çÀÌ½ºÀü¿¡¼­ ·ùÇöÁøÀÌ ºü¸£°Ô ÅëÁõÀ» ¾Ë¸®¸ç ¸öÀ» ¾Æ³¤ ´öÀÌ´Ù.

11ÀÏ°ú 13ÀÏ ÆòÁö¿¡¼­ Åõ±¸¸¦ ÇÏ¸ç ¸ö »óÅÂ¸¦ Á¡°ËÇÑ ·ùÇöÁøÀº 16ÀÏ ºÒÆæÇÇÄª 40°³¸¦ Çß´Ù. ÇÏ·ç°¡ Áö³­ µÚ, ¸ö »óÅÂ¿¡´Â ÀüÇô ÀÌ»óÀÌ ¾ø¾ú´Ù.

·ùÇöÁøÀº 2019½ÃÁðÀ» ÁØºñÇÏ¸ç “¿ÃÇØ´Â IL¿¡ ¿À¸£Áö ¾Ê°í ½ÃÁðÀ» ¸¶Ä¡°í ½Í´Ù. È¤½Ã IL¿¡ ¿À¸£´õ¶óµµ ÂªÀº ÈÞ½Ä¸¸ ÃëÇÏ°í µ¹¾Æ¿ÔÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í Çß´Ù. IL µîÀç¸¦ ÇÇÇÏÁö´Â ¸øÇßÁö¸¸, ÀçÈ° ±â°£À» ÁÙÀÌ´Â µ¥¿¡´Â ¼º°øÇß´Ù.

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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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