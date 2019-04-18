¿ÍÀÌÁîÀ¯ µ¿¹®, ÇØ¿ÜÁøÃâ ¼º°ø ³ëÇÏ¿ì Àü¼ö

|¡ã ¿ÍÀÌÁîÀ¯(¿µ»ê´ëÇÐ±³, ÃÑÀå ºÎ±¸¿í) ÅÂ±ÇµµÇÐºÎ Á¹¾÷»ýÀÌ ¸ð±³¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÈÄ¹èµé¿¡°Ô ÇØ¿Ü ÁøÃâ ¼º°ø ³ëÇÏ¿ì¸¦ Àü¼öÇß´Ù
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±è¹Î¼ö µ¿¹®Àº ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ±¹°¡´ëÇ¥ °¨µ¶(2009³â~2011³â) Ãâ½ÅÀ¸·Î ÇöÀç ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ÀÎ½ººÎ¸£Å©¿¡¼ 'KMS ÅÂ±ÇµµÀå'À» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±è¹Î¼ö µ¿¹®Àº "¿À½ºÆ®¸®¾Æ¿¡ ÀÖ´Â KMS ÅÂ±ÇµµÀåÀº 110Æò ±Ô¸ð·Î 2013³â¿¡ ¼³¸³ÇØ ÇöÀç »ç¹ü 7¸í°ú ÇÔ²² ¾à 220¸íÀÇ °ü¿øÀÌ ÅÂ±Çµµ¸¦ ¼ö·ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¼Ò°³Çß´Ù.
±è¹Î¼ö µ¿¹®Àº "À¯·´¿¡´Â Àü¹®ÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀ» Àß °®Ãá ÅÂ±ÇµµÀåÀÌ ÀûÀº Æí"ÀÌ¶ó¸é¼ "¿ì¸® µµÀå¸¸ÀÇ ³ëÇÏ¿ì¿Í °æÀï·ÂÀ¸·Î ÇâÈÄ ¿À½ºÆ®¸®¾ÆÀÇ Å¸ µµ½Ã¿¡µµ ÁøÃâÇÒ °èÈ¹"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ±×´Â "ÇÑ±¹³» Ãë¾÷ÀÌ ¾î·Æ´Ù°í ÇÏ´Âµ¥ ÈÄ¹è ¿©·¯ºÐÀº ÇØ¿ÜÃë¾÷ÀÌ³ª ÇØ¿ÜÁøÃâÀ» ÇÑ¹ø »ý°¢ÇØ º¸±æ ±ÇÀ¯ÇØ ÁÖ°í ½Í´Ù"¸é¼ "ÇØ¿Ü ÁøÃâÀ» À§ÇØ¼´Â ÅÂ±Çµµ ½Ç·Â»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±× ³ª¶óÀÇ ¾ð¾î¸¦ ºÒÆíÇÏÁö ¾Ê°Ô ±¸»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¾îÇÐ½Ç·ÂÀ» °®Ãâ °Í"À» ´çºÎÇÏ¸ç Æ¯°À» ¸¶¹«¸® Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¿ÍÀÌÁîÀ¯ ÅÂ±ÇµµÇÐºÎ´Â ¿À´Â 6¿ù 1ÀÏ ¾ç»ê½Ç³»Ã¼À°°ü¿¡¼ 'Á¦3È¸ ¿ÍÀÌÁîÀ¯ ÃÑÀå¹è Àü±¹ÅÂ±ÇµµÇ°»õ´ëÈ¸'¸¦ °³ÃÖÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Âü°¡½ÅÃ»Àº 22ÀÏºÎÅÍ 30ÀÏ±îÁöÀÌ¸ç, ÅÂ±Ç¹Ú½º¸¦ ÅëÇØ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ½ÅÃ»ÇÏ¸é µÈ´Ù. ¾ç»ê/¹ÚÇöÁØ ±âÀÚ
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